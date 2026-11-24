खून की कमी से जूझी, IIT से पढ़ी किसान की बेटी ने बाजरे से बदली 4 लाख बच्चों की जिंदगी, मिली TIME में जगह
विद्या परशुरामकर खुद खून की कमी यानी एनीमिया की बीमारी से जूझीं। लेकिन आज वह बाजरे से ग्रामीण बच्चों का कुपोषण दूर कर रही हैं। वह बाजरे के आटे से बना पौष्टिक भोजन 4 लाख बच्चों तक पहुंचा रही हैं।
महाराष्ट्र की विद्या परशुरामकर वो नाम हैं जिन्होंने अपनी बीती जिंदगी में जो परेशानी झेली, उसे ही अपनी जिंदगी जीने का मकसद बना लिया। विद्या परशुरामकर खुद खून की कमी यानी एनीमिया की बीमारी से जूझीं। लेकिन आज वह बाजरे से ग्रामीण बच्चों का कुपोषण दूर कर रही हैं। वह बाजरे के आटे से बना पौष्टिक भोजन 4 लाख बच्चों तक पहुंचा रही हैं। एनीमिया के अनुभव ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर किया कि आखिर ऐसे कितने बच्चे होंगे, जिन्हें पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता होगा। विद्या ने ठान लिया था कि वह ऐसा किफायती और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की दिशा में काम करेंगी, जिससे खासकर बच्चों को पोषण की कमी से बचाया जा सके। इसी सोच ने उन्हें एक ऐसी तकनीक विकसित करने के लिए प्रेरित किया, जिसने बाजरे के आटे की सिर्फ 10 दिन की शेल्फ लाइफ को बढ़ाकर छह महीने कर दिया। यानी उनक तकनीक की मदद से बाजरे का आटा अब 6 माह तक खराब नहीं होता जो पहले 10 दिन में खराब होता था।
IIT खड़गपुर से पासआउट, अब टाइम मैगजीन में जगह
आईआईटी खड़गपुर से पढ़ाई करने वाली विद्या आज अपनी इस उपलब्धि के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी हैं। उन्हें प्रतिष्ठित TIME मैगजीन की टाइम 100 नेक्स्ट इंडिया (TIME100 Next India 2026) लिस्ट में जगह मिली है। ग्रामीण भारत के बच्चों तक पौष्टिक भोजन पहुंचाने साथ किसानों और महिलाओं की आजीविका को भी मजबूत करने को लेकर उन्हें यह सम्मानित जगह दी गई है।
IIT की पढ़ाई के दौरान बाजरे की अहमयत समझी
IIT खड़गपुर से फूड टेक्नोलॉजी में मास्टर डिग्री की पढ़ाई के दौरान उन्होंने कम कीमत में आयरन से भरपूर भोजन उपलब्ध कराने के तरीकों पर काम करना शुरू किया। इसी तलाश में उनकी नजर बाजरे पर पड़ी। बाजरा आयरन और दूसरे पोषक तत्वों से भरपूर होता है और ग्रामीण भारत में आसानी से उपलब्ध भी है।
बाजरे के आटे में क्या थी समस्या
लेकिन इसके आटे के साथ एक बड़ी समस्या थी। बाजरे का आटा कुछ ही दिनों में खराब होने लगता है। इसकी शेल्फ लाइफ आमतौर पर करीब 10 दिन होती है। ऐसे में इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखना और बड़े स्तर पर लोगों तक पहुंचाना चुनौती थी।
इंटर्नशिप के दौरान खोजा नायाब फॉर्मूला
विद्या ने इस समस्या का समाधान खोजने का फैसला किया। पुणे स्थित एग्रोजी ऑर्गेनिक्स ( Agrozee Organics) में इंटर्नशिप के दौरान उन्होंने बाजरे के आटे पर रिसर्च की। उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने ऐसी तकनीक विकसित की, जिससे आटे को खराब करने वाले लाइपेज (Lipase) एंजाइम को निष्क्रिय किया जा सकता है। इस तकनीक की मदद से बाजरे के आटे की शेल्फ लाइफ 10 दिन से बढ़कर छह महीने हो गई। सबसे खास बात यह है कि इसके लिए किसी तरह के प्रिजर्वेटिव की जरूरत नहीं पड़ती और आटे में मौजूद आयरन भी बरकरार रहता है।
अब गांव के लाखों लोगों के लिए पौष्टिक भोजन को लंबे समय तक उपलब्ध कराना मुमकिन हो गया। इसके बाद विद्या एग्रोजी ऑर्गेनिक्स की को-फाउंडर बन गईं।
4 लाख से ज्यादा बच्चों तक पहुंचा रहीं पौष्टिक भोजन
विद्या ने अपनी कंपनी के जरिए मिलेट्स नाउ (Millets Now) नाम से एक पहल शुरू की। इसका मकसद ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों और परिवारों तक बाजरे और दूसरे मिलेट्स से बने पौष्टिक खाद्य उत्पाद पहुंचाना है। TIME मैगजीन की प्रोफाइल के मुताबिक, इस पहल के जरिए ग्रामीण भारत के विभिन्न हिस्सों में 4 लाख से अधिक बच्चों तक बाजरे से बने खाद्य उत्पादों के बॉक्स पहुंचाए जा रहे हैं।
कंपनी के Nutri Dabba कार्यक्रम के तहत बच्चों को कुकीज, मिलेट बार, लड्डू, खाखरा और तैयार होने वाली खिचड़ी जैसे उत्पाद उपलब्ध कराए जाते हैं। इस तरह बच्चों को पौष्टिक भोजन उनके स्वाद और जरूरत के हिसाब से देने की कोशिश की जा रही है।
महिलाओं और किसानों का पेट पाल रही योजना
विद्या की यह पहल सिर्फ बच्चों के पोषण तक सीमित नहीं है। उनकी कंपनी करीब 7,000 छोटे किसानों और महिला स्वयं सहायता समूहों के साथ भी काम कर रही है। इससे स्थानीय किसानों को बाजार से जोड़ने और ग्रामीण महिलाओं की आजीविका को सहयोग देने का अवसर मिल रहा है।
पहली महिला बनीं, जिन्हें मिला रोहिणी नैय्यर पुरस्कार
विद्या को उनके काम के लिए पहले भी सम्मान मिल चुका है। साल 2025 में उन्हें ग्रामीण विकास में योगदान के लिए रोहिणी नैय्यर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। IIT खड़गपुर एलुमनाई फाउंडेशन के मुताबिक यह सम्मान पाने वाली वह पहली महिला बनी थीं।
किसान की बेटी हूं, एनीमिया से पीड़ित रही हूं
पुरस्कार स्वीकार करते हुए उन्होंने अपनी पहचान और संघर्ष को याद करते हुए कहा था, 'मैं एक किसान की बेटी हूं और खुद एनीमिया से पीड़ित रही हूं।'
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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