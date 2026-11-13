डॉक्टरों को तैयार करेगा IIT, NEET-PG से मिलेगा दाखिला; छह विषयों में होगी पढ़ाई
आईआईटी खड़गपुर में 2026-27 से छह विषयों में एमडी की पढ़ाई शुरू होगी। NEET-PG 2026 काउंसलिंग के जरिए 12 सीटों पर दाखिला मिलेगा।
देश के सबसे प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों में शुमार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) अब मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में भी एक नई इबारत लिखने जा रहा है। इंजीनियरिंग और तकनीक की दुनिया में अपनी अलग पहचान रखने वाला आईआईटी खड़गपुर अब डॉक्टरों को विशेषज्ञ बनाने की तैयारी में है। खास बात यह है कि यहां मेडिकल की पढ़ाई सिर्फ इलाज तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), इंजीनियरिंग और अत्याधुनिक मेडिकल रिसर्च का भी संगम देखने को मिलेगा। संस्थान अपने 75 साल के सफर में पहली बार पोस्टग्रेजुएट मेडिकल डिग्री प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से यहां छह विषयों में एमडी की पढ़ाई शुरू होगी। इसके लिए नीट पीजी 2026 के जरिए दाखिले होंगे।
छह विषयों में एमडी की पढ़ाई
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, आईआईटी खड़गपुर के संस्थान के डॉ. बीसी रॉय मल्टी-स्पेशियलिटी मेडिकल रिसर्च सेंटर में एमडी के छह पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इस मेडिकल सेंटर का नाम वर्ष 2021 में बदलकर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल कर दिया गया था।
शुरुआती चरण में कुल 12 सीटों पर दाखिले होंगे। प्रत्येक विषय में दो-दो सीटें निर्धारित की गई हैं। इन छह विषयों में जनरल मेडिसिन, रेडियोलॉजी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन और बायोकेमिस्ट्री शामिल हैं।
नीट पीजी 2026 से मिलेगा दाखिला
इन पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए अभ्यर्थियों को नीट पीजी 2026 की ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेना होगा। योग्य उम्मीदवारों को काउंसलिंग के दूसरे राउंड में आवेदन करना होगा। काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थियों को संस्थान का नाम डॉ बी सी रॉय मल्टी-स्पेशियलिटी मेडिकल रिसर्च सेंटर, खड़गपुर, आईआईटी खड़गपुर के तत्वावधान के तहत खोजना होगा। इसी विकल्प के माध्यम से उम्मीदवार इन पाठ्यक्रमों के लिए अपनी पसंद दर्ज कर सकेंगे।
मेडिकल की पढ़ाई में एआई और इंजीनियरिंग का भी तड़का
आईआईटी खड़गपुर के निदेशक प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती ने इसे देश में मेडिकल शिक्षा के भविष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। उनका कहना है कि संस्थान का मकसद सिर्फ विशेषज्ञ डॉक्टर तैयार करना नहीं है, बल्कि ऐसा शैक्षणिक माहौल बनाना है, जहां चिकित्सा विज्ञान का मेल इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक शोध से हो। उन्होंने कहा कि संस्थान ऐसे मेडिकल ग्रेजुएट तैयार करना चाहता है, जो बेहतरीन चिकित्सक होने के साथ-साथ स्वास्थ्य क्षेत्र की बड़ी चुनौतियों का समाधान निकालने वाले नवाचारकर्ता भी बनें। प्रोफेसर चक्रवर्ती के मुताबिक, आने वाले समय में चिकित्सा के क्षेत्र में उन्हीं लोगों की भूमिका अहम होगी, जो मरीजों के इलाज से जुड़े गहरे अनुभव को वैज्ञानिक खोज और तकनीकी नवाचार के साथ जोड़ सकेंगे।
इन क्षेत्रों में शोध का मिलेगा मौका
आईआईटी खड़गपुर के अनुसार, एमडी पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने वाले छात्रों को मेडिकल रिसर्च के कई आधुनिक क्षेत्रों में काम करने का अवसर मिलेगा। इनमें से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित क्लिनिकल फैसले लेने की तकनीक, मेडिकल इमेजिंग और कंप्यूटेशनल पैथोलॉजी, बायोमेडिकल डिवाइस का विकास, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स, प्रिसिजन मेडिसिन यानी मरीज की जरूरत के मुताबिक सटीक इलाज प्रमुख रूप से शामिल हैं। संस्थान का मानना है कि इस पहल से मेडिकल छात्रों को इलाज के पारंपरिक तरीकों के साथ नई तकनीकों और शोध की बारीकियां समझने का भी मौका मिलेगा।
12 सीटों से शुरू होगी नई शैक्षणिक परंपरा
आईआईटी खड़गपुर ने अपने बयान में कहा कि ये सिर्फ 12 पोस्टग्रेजुएट सीटें नहीं हैं, बल्कि देश के प्रमुख तकनीकी संस्थान में चिकित्सा शिक्षा की एक नई परंपरा की शुरुआत हैं। इस पहल के जरिए संस्थान बायोइंजीनियरिंग, एआई और मेडिकल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता का इस्तेमाल अगली पीढ़ी के डॉक्टरों और चिकित्सक-वैज्ञानिकों को तैयार करने में करना चाहता है। यह पहल विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से भी जुड़ी है। इसका उद्देश्य देश में सस्ती, सुलभ और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना है। साथ ही मेडिकल शिक्षा को शोध आधारित बनाना और छात्रों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अकादमिक अनुभव उपलब्ध कराना भी इसकी प्राथमिकताओं में शामिल है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव