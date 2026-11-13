आईआईटी में पहली बार मेडिकल की भी पढ़ाई, एमडी कोर्स शुरू, नीट पीजी 2026 स्कोर से दाखिला
IIT खड़गपुर NMC द्वारा मान्यता प्राप्त पोस्टग्रेजुएट मेडिकल कोर्स पेश करने वाला पहला IIT बन गया है, जिसमें छह स्पेशलाइजेशन के तहत MD की 12 सीटें शामिल हैं।
देश के पहले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी ) खड़गपुर ने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहल की है। संस्थान ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) से मान्यता प्राप्त पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री यानी एमडी कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। इसके साथ ही आईआईटी खड़गपुर देश का पहला आईआईटी बन गया है, जहां एमडी स्तर के मेडिकल पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से इन पाठ्यक्रमों की शुरुआत डॉ. बी.सी. रॉय मल्टी-स्पेशियलिटी मेडिकल रिसर्च सेंटर में होगी। पहले चरण में छह विशेषज्ञताओं में कुल 12 सीटें रखी गई हैं। प्रत्येक विषय में दो-दो सीटें होंगी।
संस्थान के अनुसार, एमडी जनरल मेडिसिन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन और बायोकेमिस्ट्री में दाखिले होंगे। प्रवेश नीट पीजी 2026 (NEET PG ) की ऑनलाइन काउंसलिंग के दूसरे राउंड के माध्यम से किया जाएगा। पात्र अभ्यर्थियों को आधिकारिक काउंसलिंग कार्यक्रम और सीट मैट्रिक्स के अनुसार विकल्प चुनने का अवसर मिलेगा। दूसरे राउंड की काउंसलिंग 10 नंबर से 23 नवंबर तक चल रही है।
पीजी मेडिकल कोर्स की फीस और छात्रों को मिलने वाला स्टाइपेंड AIIMS की तर्ज पर होगा। चक्रवर्ती ने कहा, "ये पोस्टग्रेजुएट मेडिकल प्रोग्राम IIT खड़गपुर के नए अस्पताल - 'डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल' - के क्लिनिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और 'साउथ ईस्टर्न रेलवे हॉस्पिटल, खड़गपुर' के साथ बनी संस्थागत साझेदारी के जरिए चलाए जाएंगे। यह व्यवस्था NMC की तय शर्तों के अनुसार, इन पोस्टग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए जरूरी क्लिनिकल ट्रेनिंग का माहौल प्रदान करती है।"
एमसीसी एक सरकारी संस्था है जो NEET स्कोर के आधार पर मेडिकल और डेंटल सीटों के आवंटन के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग आयोजित करती है।
IIT खड़गपुर ने एक बयान में कहा कि ये प्रोग्राम मेडिकल छात्रों को कई क्षेत्रों में रिसर्च करने का मौका देंगे। इनमें AI-आधारित क्लिनिकल निर्णय लेने की प्रक्रिया, एडवांस्ड मेडिकल इमेजिंग, कंप्यूटेशनल पैथोलॉजी, बायोमेडिकल डिवाइस, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स, प्रिसिजन मेडिसिन और पॉपुलेशन हेल्थ जैसे विषय शामिल हैं।
मेडिकल शिक्षा में एआई, इंजीनियरिंग का संगम
आईआईटी खड़गपुर की इस पहल का उद्देश्य पारंपरिक चिकित्सा शिक्षा को इंजीनियरिंग, एआई और आधुनिक अनुसंधान से जोड़ना है। संस्थान का मानना है कि भविष्य में चिकित्सा क्षेत्र में एआई आधारित डायग्नोस्टिक्स, आधुनिक मेडिकल इमेजिंग, कंप्यूटेशनल पैथोलॉजी, बायोमेडिकल उपकरण और प्रिसिजन मेडिसिन की भूमिका बढ़ेगी। इसे ध्यान में रखते हुए यहां मेडिकल विद्यार्थियों को तकनीकी अनुसंधान और नवाचार से जुड़ने के अवसर उपलब्ध कराने की योजना है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी