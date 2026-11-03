आईआईटी में 2029 से शुरू होंगे एमबीबीएस और एमडी में दाखिले, सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल अप्रैल में
सत्र 2029 से संस्थान में एमबीबीएस और एमडी पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने की योजना है। इसके साथ ही आईआईटी कानपुर इंजीनियरिंग के साथ मेडिकल की पढ़ाई कराने वाला देश का पहला आईआईटी बन जाएगा।
आईआईटी कानपुर में निर्माणाधीन 450 बेड का सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल अप्रैल 2027 से शुरू हो जाएगा। इसके शुरू होने से कानपुर समेत आसपास के करीब दस जिलों के मरीजों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली और मुंबई की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। अस्पताल में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध होंगे। वहीं, सत्र 2029 से संस्थान में एमबीबीएस और एमडी पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने की योजना है। इसके साथ ही आईआईटी कानपुर इंजीनियरिंग के साथ मेडिकल की पढ़ाई कराने वाला देश का पहला आईआईटी बन जाएगा।
आईआईटी कानपुर के 67वें स्थापना दिवस पर संस्थान के निदेशक प्रो. मणींद्र अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत में संस्थान की उपलब्धियों व भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया संस्थान में निर्माणाधीन गंगवाल स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी का सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल लगभग तैयार है। इस वर्ष अधिक बारिश के कारण निर्माण कार्य में देरी हुई। इसके अलावा निर्माण कंपनियों के बीच आपसी विवाद भी विलंब की एक प्रमुख वजह रहा। अब अप्रैल 2027 में अस्पताल का विधिवत उद्घाटन कराने की योजना है।
अस्पताल में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी समेत छह प्रमुख विशेषज्ञताओं में उच्चस्तरीय इलाज की सुविधा मिलेगी। यहां सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी। इसके साथ ही सत्र 2027 से चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े गैर-क्लीनिकल और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम भी शुरू होंगे। इनमें एमटेक और पीएचडी के कोर्स शामिल हैं।
लखनऊ के डेटा सेंटर की साइबर सुरक्षा करेगा आईआईटी
प्रदेश सरकार लखनऊ में एक डेटा सेंटर स्थापित कर रही है, जहां सरकारी विभागों का डेटा सुरक्षित रखा जाएगा। इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आईआईटी कानपुर को सौंपी गई है। निदेशक प्रो. मणींद्र अग्रवाल ने बताया संस्थान ने साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस सिस्टम विकसित किया है, जो साइबर हमलों से निपटने में सक्षम है।
आईआईटी - आईआईआईटी लखनऊ में बनेंगे यू-हब
प्रदेश सरकार डीपटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए यू-हब स्थापित कर रही है। इसके तहत प्रदेश में दो सेंटर बनाए जाएंगे। पहला सेंटर आईआईटी कानपुर के नोएडा स्थित परिसर में और दूसरा लखनऊ स्थित आईआईआईटी (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) में स्थापित होगा। प्रो. अग्रवाल के मुताबिक, दोनों सेंटरों का उद्घाटन इसी माह होने की उम्मीद है। इनका मुख्य उद्देश्य डीपटेक क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप को प्रोत्साहन और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
‘ग्रेटर दैन अस’ अभियान से नंबर वन बनने का लक्ष्य
आईआईटी कानपुर को देश का नंबर वन संस्थान बनाने के लिए ‘ग्रेटर दैन अस’ अभियान शुरू किया गया है। निदेशक ने बताया कि पहले चरण में विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे का विकास होगा। दूसरे चरण में प्रतिभाशाली फैकल्टी को संस्थान से जोड़ा जाएगा और उन्हें शोध के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। तीसरे चरण में भविष्य की उभरती तकनीकों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इनमें एआई, सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी