IIT Kanpur Placement 2025: आईआईटी कानपुर में नौकरियों की बौछार, एक्सेंचर और BPCL ने दिए 1200 से अधिक जॉब ऑफर्स

संक्षेप:

Dec 28, 2025 01:49 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
IIT Kanpur Placement 2025: देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में शुमार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) कानपुर ने साल 2025-26 के प्लेसमेंट सीजन के पहले चरण में शानदार सफलता हासिल की है। आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद, संस्थान के छात्रों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए दिग्गज कंपनियों से 1200 से अधिक नौकरियों के ऑफर्स हासिल किए हैं। इनमें नेशनल और इंटरनेशनल, दोनों तरह के आकर्षक जॉब पैकेज शामिल हैं।

प्रमुख कंपनियां और सेक्टर

इस साल के प्लेसमेंट ड्राईव में दुनिया भर की नामी कंपनियों ने हिस्सा लिया। पहले चरण के दौरान एक्सेंचर (Accenture), बीपीसीएल (BPCL), और सैमसंग (Samsung) जैसी दिग्गज कंपनियां प्रमुख रिक्रूटर्स के रूप में उभरीं। इनके अलावा सॉफ्टवेयर, एनालिटिक्स, फाइनेंस, कंसल्टिंग और कोर इंजीनियरिंग क्षेत्रों की कई टॉप फर्मों ने भी छात्रों को अच्छे पैकेज पर हायर किया है। संस्थान की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, पहले फेज में छात्रों को न केवल अच्छी संख्या में जॉब ऑफर मिले, बल्कि कई छात्रों को 'प्री-प्लेसमेंट ऑफर' (PPOs) के जरिए भी करियर की शुरुआत करने का मौका मिला।

पीएचडी और पोस्ट-ग्रेजुएट छात्रों का जलवा

आईआईटी कानपुर के प्लेसमेंट सेल के अनुसार, इस बार न केवल बी.टेक (B.Tech) के छात्रों, बल्कि पीएचडी (PhD) और मास्टर्स (Post-Graduate) के छात्रों को भी प्रमुख कंपनियों ने बड़े स्तर पर मौका दिया है। यह संस्थान की शैक्षणिक गुणवत्ता और रिसर्च की गहराई को दर्शाता है।

मिड-जनवरी से शुरू होगा दूसरा चरण

प्लेसमेंट का पहला चरण सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद, अब संस्थान दूसरे चरण (Phase II) की तैयारी में जुट गया है। आधिकारिक सूचना के अनुसार, प्लेसमेंट का दूसरा फेज जनवरी के मध्य (Mid-January) से शुरू होगा। इसमें उन कंपनियों के आने की उम्मीद है जो पहले चरण में शामिल नहीं हो पाई थीं। इसके साथ ही कई स्टार्टअप्स और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) के भी दूसरे चरण में हिस्सा लेने की संभावना है।

1200 से अधिक नौकरियों के ऑफर्स

आईआईटी कानपुर के निदेशक और प्लेसमेंट टीम ने इस सफलता पर खुशी जाहिर की है। संस्थान का मानना है कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक बाजार के बीच 1200 से अधिक ऑफर मिलना छात्रों की मेहनत और संस्थान के मजबूत नेटवर्क का परिणाम है। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे दूसरे चरण के लिए भी अपनी तैयारी पुख्ता रखें ताकि बचे हुए विद्यार्थियों को भी उनकी पसंद की कंपनियों में जगह मिल सके।

प्लेसमेंट के इस पहले चरण ने साबित कर दिया है कि आईआईटी कानपुर के इंजीनियरों और एक्सपर्ट की डिमांड मार्केट में आज भी सबसे ऊपर बनी हुई है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
