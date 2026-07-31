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IIT Kanpur से पढ़ाई का शानदार मौका, नौकरी करते-करते सीखें AI और डेटा साइंस, 6 महीने में मिलेगा सर्टिफिकेट

By Himanshu Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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IIT कानपुर ने नौकरीपेशा लोगों के लिए डेटा साइंस और मशीन लर्निंग का 6 महीने का ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स लॉन्च किया है।

IIT Kanpur
आईआईटी कानपुर

IIT Kanpur AI and ML Course: आज के तेजी से बदलते दौर में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस की मांग हर क्षेत्र में बहुत तेजी से बढ़ रही है। चाहे फाइनेंस का सेक्टर हो, मार्केटिंग हो, ऑपरेशंस हो या फिर प्रोडक्ट मैनेजमेंट, हर जगह अब डेटा का इस्तेमाल करके ही बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। इसी जरूरत को समझते हुए देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) कानपुर ने कामकाजी लोगों यानी वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए एक खास पहल की है। संस्थान ने एडवांस्ड डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग फॉर बिजनेस एनालिटिक्स नाम से 6 महीने के ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्रोग्राम का ऐलान किया है। इस कोर्स का सीधा मकसद नौकरीपेशा लोगों को AI, मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स की नई तकनीकों में माहिर बनाना है।

कब से शुरू होगा कोर्स?

अगर आप भी अपनी नौकरी के साथ-साथ टेक की दुनिया में खुद को अपडेट रखना चाहते हैं, तो यह आपके लिए एक बेहतरीन मौका साबित हो सकता है। IIT कानपुर का यह नया प्रोग्राम 3 अक्टूबर 2026 से शुरू होने जा रहा है। इसके लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है और उम्मीदवार सितंबर 2026 के मध्य तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। IIT कानपुर द्वारा जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक, इस कोर्स का ढांचा इस तरह तैयार किया गया है कि अलग-अलग सेक्टर्स में काम कर रहे प्रोफेशनल्स डेटा के जरिए बेहतर रणनीतिक फैसले ले सकें।

क्या-क्या सीखने को मिलेगा?

यह कोर्स महज किताबी थ्योरी तक सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि इसमें पूरी तरह प्रैक्टिकल और इंडस्ट्री से जुड़ी जानकारी पर जोर दिया जाएगा। देश के नामी IIT और IIM के अनुभवी फैकल्टी मेंबर्स ने मिलकर इसका सिलेबस तैयार किया है। इस प्रोग्राम में शामिल होने वाले प्रतिभागियों को खास विषयों की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें शामिल हैं -

प्रोग्रामिंग भाषाएं: पायथन (Python) और R प्रोग्रामिंग पर व्यावहारिक पकड़।

डेटा एनालिसिस व विजुअलाइजेशन: डेटा को गहराई से समझने और उसे सही तरीके से पेश करने के तरीके।

एडवांस्ड टेक्नोलॉजी: मशीन लर्निंग, बिजनेस एनालिटिक्स और जनरेटिव एआई।

रियल-वर्ल्ड केस स्टडीज: कंपनियों की रोजमर्रा की चुनौतियों को सुलझाना, रूटीन प्रोसेस को ऑटोमेट करना और डेटा से काम के इनसाइट्स निकालना।

AI और ML अब करियर की सबसे बड़ी जरूरत

प्रोग्राम के बारे में बात करते हुए IIT कानपुर के मैनेजमेंट साइंसेज विभाग (DoMS) के फैकल्टी और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर अभिनव त्रिपाठी ने कहा कि आज के समय में AI/ML और इसके टूल्स सिर्फ एक अतिरिक्त हुनर नहीं, बल्कि हर पेशेवर के करियर के लिए बेहद जरूरी काबिलियत बन चुके हैं। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर अभिनव त्रिपाठी ने कहा, "युवा प्रोफेशनल्स को अपने-अपने क्षेत्र के ज्ञान के साथ-साथ AI और ML की ताकत को भी जोड़ना होगा। तभी वे नए तरीके खोज पाएंगे, जटिल समस्याओं को डेटा की मदद से सुलझा सकेंगे और अपनी कंपनियों में एक बड़ा बदलाव ला पाएंगे। इस प्रोग्राम को इसी तरह डिजाइन किया गया है ताकि प्रतिभागी असल बिजनेस चुनौतियों का आत्मविश्वास से सामना कर सकें।"

कौन कर सकता है अप्लाई?

इस कोर्स में दाखिला लेने के लिए शैक्षणिक योग्यता बेहद आसान और लचीली रखी गई है -

  • फ्रेशर्स व सामान्य ग्रेजुएट्स: किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से न्यूनतम 55% अंकों के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए।
  • अनुभवी कैंडिडेट्स: जिन उम्मीदवारों के पास 3 साल या उससे ज्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है, उनके लिए ग्रेजुएशन में न्यूनतम 40% अंक होना अनिवार्य है।

कैसा रहेगा क्लास का शेड्यूल और फॉर्मेट

कोर्स की अवधि 6 महीने की होगी जिसे पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में रखा जाएगा। कोर्स के दौरान कुल 60 घंटे की लाइव ट्रेनिंग दी जाएगी। नौकरीपेशा लोगों की सहूलियत के लिए क्लासेज वीकेंड (शनिवार और रविवार) पर हर हफ्ते सिर्फ 3 घंटे आयोजित की जाएंगी, ताकि आपकी मौजूदा जॉब पर कोई असर न पड़े।

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फीस स्ट्रक्चर और फ्लेक्सिबल एग्जिट ऑप्शन

IIT कानपुर ने इस कोर्स की फीस और स्ट्रक्चर को काफी पारदर्शी रखा है। इसके लिए आवेदन शुल्क 1000 रुपये और 18 प्रतिशत जीएसटी रखी गई है। कुल प्रोग्राम फीस 85000 रुपये के साथ 18 प्रतिशत जीएसटी रखी गई है। इस फीस को 2 किश्तों में देने का विकल्प है।

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फ्लेक्सिबल एग्जिट ऑप्शन

इस प्रोग्राम में उम्मीदवारों को एक अनोखी सुविधा भी दी जा रही है। अगर कोई प्रतिभागी 3 महीने की पढ़ाई के बाद कोर्स जारी नहीं रखना चाहता, तो उसे 'सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन' देकर सम्मानपूर्वक एग्जिट का विकल्प मिलेगा। वहीं, जो उम्मीदवार पूरे 6 महीने का कोर्स सफलतापूर्वक खत्म करेंगे, उन्हें IIT कानपुर के डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज (DoMS) की ओर से अधिकृत सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार आईआईटी कानपुर के आधिकारिक ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल पर जाकर कोर्स के पूरे सिलेबस, फीस और आवेदन की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी ले सकते हैं।

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Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।

शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।

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- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव

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