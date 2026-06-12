'साइबर कमांडो तैयार करना मकसद', नए कोर्स लॉन्च पर बोले IIT कानपुर के डायरेक्टर, कैसे मिलेगा दाखिला
आईआईटी कानपुर ने बैचलर ऑफ साइबर सुरक्षा (बीसाइबर) नाम का नया ग्रेजुएट प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है। इसमें दाखिला जेईई एडवांस के बजाय जेईई मेन और हैकाथॉन के आधार पर होगा।
देश और दुनिया में बढ़ते साइबर हमलों ने सुरक्षा की परिभाषा बदल दी है। बैंकिंग व्यवस्था से लेकर बिजली नेटवर्क और सरकारी संस्थानों तक, हर जगह डिजिटल सुरक्षा की चुनौती बढ़ रही है। ऐसे समय में आईआईटी कानपुर ने एक ऐसा ग्रेजुएशन प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया है, जिसका मकसद भविष्य के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ तैयार करना है। आईआईटी कानपुर ने घोषणा की है कि जुलाई 2026 से बैचलर ऑफ साइबर सुरक्षा (बीसाइबर) नामक नया ग्रेजुएशन प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। संस्थान के अनुसार यह सिलेबस ऐसे युवाओं को तैयार करेगा जो उभरते डिजिटल खतरों का सामना कर सकें और देश के महत्वपूर्ण डिजिटल ढांचे की सुरक्षा में योगदान दे सकें।
कैसे मिलेगा दाखिला
इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं अपनाई जाएगी। आमतौर पर आईआईटी में दाखिला जेईई एडवांस के माध्यम से होता है, लेकिन इस पाठ्यक्रम के लिए अलग प्रक्रिया बनाई गई है। सबसे पहले अभ्यर्थियों को उनके जेईई मेन अंकों और साइबर सुरक्षा क्षेत्र में किए गए कार्यों के आधार पर चुना जाएगा। इसके बाद चयनित उम्मीदवारों को आईआईटी कानपुर बुलाया जाएगा, जहां उनकी डायरेक्ट परीक्षा होगी। इस प्रक्रिया में हैकाथॉन भी शामिल रहेगा, जिससे उनकी व्यावहारिक क्षमता को परखा जाएगा।
भविष्य की जरूरत हैं साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ
आईआईटी कानपुर के निदेशक मनिंदर अग्रवाल ने कहा कि आने वाले समय में संघर्ष केवल जमीन, समुद्र और आसमान तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि डिजिटल दुनिया भी उनका महत्वपूर्ण हिस्सा होगी। उन्होंने कहा कि देश के महत्वपूर्ण डिजिटल ढांचे को सुरक्षित रखने के लिए उच्च प्रशिक्षित विशेषज्ञों की तत्काल आवश्यकता है। इसी सोच के साथ इस नए पाठ्यक्रम की शुरुआत की जा रही है।
युवा एथिकल हैकरों के लिए सुनहरा अवसर
प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने बताया कि यह कार्यक्रम विशेष रूप से युवा एथिकल हैकरों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसमें प्रवेश हैकाथॉन के माध्यम से होगा और छात्रों को पढ़ाई के साथ-साथ वास्तविक सुरक्षा चुनौतियों पर काम करने का अवसर मिलेगा। संस्थान का लक्ष्य ऐसे साइबर योद्धा तैयार करना है जो भविष्य में देश की डिजिटल सुरक्षा की मजबूत ढाल बन सकें।
दो साल पढ़ाई और दो साल प्रैक्टिकल
इस चार साल के सिलेबस का ढांचा भी अनोखा है। पहले दो वर्षों में छात्र कैंपस में रहकर साइबर सुरक्षा से जुड़े विषयों का अध्ययन करेंगे। उन्हें नेटवर्क सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक, साइबर रक्षा और अन्य आधुनिक तकनीकों की जानकारी दी जाएगी। साथ ही लैब में अभ्यास आधारित ट्रेनिंग भी कराया जाएगा ताकि छात्र वास्तविक परिस्थितियों के लिए तैयार हो सकें।
सरकारी एजेंसियों के साथ काम करने का मौका
सिलेबस के अंतिम दो सालों में छात्रों को विभिन्न सरकारी सुरक्षा एजेंसियों के साथ ट्रेनिंग दिया जाएगा। इस दौरान वे वास्तविक साइबर खतरों और सुरक्षा चुनौतियों पर काम करेंगे। इस व्यवस्था का उद्देश्य छात्रों को केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि उन्हें वास्तविक अनुभव से भी लैस करना है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव