IIT में एडमिशन न मिलने पर छात्र ने हैक की वेबसाइट, अब IIT देगा हुनर दिखाने का मौका
IIT Kanpur Website Hack: साइबर सिक्योरिटी कोर्स में रिजेक्ट होने पर एक छात्र ने IIT कानपुर और IIT मद्रास की वेबसाइट हैक कर डाली। पुलिस कार्रवाई की बजाय IIT अब उसे दूसरा मौका देने पर विचार कर रहा है।
Student Hacks IIT Kanpur Website: कंप्यूटर और साइबर सिक्योरिटी में रुचि रखने वाले युवाओं के बीच एक अनोखा और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) कानपुर द्वारा नए शुरू किए गए 'बैचलर ऑफ साइबर सिक्योरिटी' प्रोग्राम में आवेदन खारिज होने से नाराज एक छात्र ने IIT की आधिकारिक वेबसाइट ही हैक कर डाली। केवल IIT कानपुर ही नहीं, बल्कि छात्र ने IIT मद्रास की वेबसाइट के कुछ हिस्सों में भी सेंध लगाने का दावा किया है।
"Site is Hacked... ऑल आई नीड इज जस्ट ए फेयर चांस"
वेबसाइट में सेंध लगाने के बाद छात्र ने कोई डेटा नष्ट नहीं किया, बल्कि उसने पोर्टल पर एक सीधा संदेश छोड़ दिया: "Site is hacked. All I need is just a fair chance." साइट हैक कर ली गई है, मुझे बस अपनी प्रतिभा दिखाने का एक सही मौका चाहिए।
इसके बाद छात्र ने एक्स (X) और रेडिट (Reddit) जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसके स्क्रीनशॉट शेयर किए। उसने अपनी पोस्ट में स्पष्ट किया कि उसका मकसद किसी सिस्टम को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि यह साबित करना था कि उसके पास साइबर सुरक्षा का बेहतरीन हुनर मौजूद है।
छात्र के अनुसार, उसने आवेदन की पूरी प्रक्रिया का पालन किया था। उसने फीस जमा की, आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड किए और अपने साइबर सिक्योरिटी से जुड़े कामों का प्रमाण भी दिया। इसके बावजूद उसे शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया और न ही हैकाथॉन चरण में भाग लेने का अवसर दिया गया।
IIT कानपुर का अनूठा रुख: जेल भेजने के बजाय परखेंगे टैलेंट
आमतौर पर किसी सरकारी या प्रतिष्ठित संस्थान की वेबसाइट को हैक करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई और साइबर क्राइम (FIR) का सामना करना पड़ता है। हालांकि, IIT कानपुर प्रशासन ने इस पूरी घटना को एक अलग नजरिए से देखा।
IIT कानपुर के डायरेक्टर मणींद्र अग्रवाल ने मीडिया को बताया कि छात्र को शुरुआती चयन में इसलिए शामिल नहीं किया गया था क्योंकि उसके पास अनुभव की कमी थी। उन्होंने कहा कि मौजूदा शैक्षणिक सत्र की प्रवेश प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, इसलिए तुरंत एडमिशन संभव नहीं है। लेकिन छात्र के हुनर को देखते हुए IIT उसे कैंपस में बुलाने और उसकी साइबर सिक्योरिटी स्किल्स का असेसमेंट करने पर विचार कर रहा है। यदि वह टेस्ट में खुद को योग्य साबित करता है, तो उसे IIT कानपुर के इनोवेशन हब (C3iHub) में इंटर्नशिप या अगले सेशन में एडमिशन का मौका दिया जा सकता है।
युवाओं और छात्रों के लिए बड़ा संदेश
IIT कानपुर ने सीनियर फैकल्टी सदस्यों और इंजीनियरों को छात्र से बातचीत करने और उसे यह समझाने का निर्देश दिया है कि किसी भी सिस्टम में बिना अनुमति के सेंध लगाना अवैध और गैर-कानूनी है।
डायरेक्टर मणींद्र अग्रवाल ने छात्रों के लिए चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अपनी प्रतिभा साबित करने का यह सही तरीका नहीं है। युवाओं को अपने करियर के अवसरों के लिए हमेशा सही रास्तों का ही चयन करना चाहिए। साइबर एक्सपर्टीज रखने वाले युवा C3iHub पर अपना CV भेजकर सही माध्यम से अपने सपनों को आकार दे सकते हैं।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स