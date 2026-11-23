आंखों की नस से किया ऐसा प्रयोग कि दुनिया मान गई लोहा, कौन हैं मृगांक सुर; तय किया IIT से MIT का सफर
आईआईटी कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़कर एमआईटी के न्यूरोसाइंस प्रोफेसर बने मृगांक सुर की कहानी पढ़िए। उनकी खोज से रेट सिंड्रोम की पहली दवा बनी और दुनिया को नई राह मिली।
इंजीनियरिंग से सीधे न्यूरोसाइंस में कूद जाना आसान नहीं होता। दोनों दुनिया एक दूसरे से बहुत दूर लगती हैं। लेकिन करीब पांच दशक पहले एक भारतीय नौजवान ने यही कर दिखाया था। तब न कोई बना बनाया रास्ता था न कोई नक्शा। आज वही शख्स अमेरिका के एमआईटी में बैठकर दुनिया को बताता है कि इंसानी दिमाग बनता कैसे है और अनुभवों से कैसे बदलता है। उनका नाम प्रोफेसर मृगांक सुर है। सुर का जन्म 1953 में फतेहगढ़ में हुआ। स्कूल की पढ़ाई इलाहाबाद के सेंट जोसेफ कॉलेजिएट स्कूल से हुई। साल 1969 में वे आईआईटी कानपुर पहुंचे और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चुनी। इसमें कोई बड़ा फिल्मी मोड़ नहीं था। उस दौर में न्यूरोसाइंस का कोई विभाग ही नहीं था। बायोलॉजी तक मुख्य विषय के तौर पर नहीं पढ़ाई जाती थी। दिमाग को लेकर उनकी दिलचस्पी बनी रही मगर रास्ता इंजीनियरिंग से होकर ही जाना था।
साल 1974 में उन्होंने बीटेक पूरी की। इसके बाद वे अमेरिका के टेनेसी राज्य में नैशविल की वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी पहुंचे। वहां 1975 में मास्टर्स हुआ और 1978 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की। डिग्री अब भी इंजीनियरिंग की थी। पर सोच धीरे धीरे दिमाग की तरफ मुड़ चुकी थी।
पीएचडी के बाद सुर 1978 से 1980 तक वहीं पोस्टडॉक्टरल एसोसिएट रहे। फिर वे स्टोनी ब्रुक के न्यूरोबायोलॉजी एंड बिहेवियर विभाग से जुड़ गए। साल 1983 में येल यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन में असिस्टेंट प्रोफेसर बने। तीन साल बाद 1986 में उन्होंने एमआईटी के ब्रेन एंड कॉग्निटिव साइंसेज विभाग का रुख किया। यही ठिकाना उनका स्थायी पता बन गया।
वह प्रयोग जिसने सबको चौंकाया
सुर की लैब का सबसे मशहूर प्रयोग फेरेट नाम के छोटे जानवर पर हुआ। वैज्ञानिकों ने नवजात फेरेट की आंख की नस का रुख मोड़ दिया। उसे देखने वाले हिस्से की जगह सुनने वाले हिस्से से जोड़ा गया। नतीजा हैरान करने वाला था। सुनने वाले हिस्से की कोशिकाएं देखने वाली कोशिकाओं जैसा बर्ताव करने लगीं। वे रोशनी की जानकारी पर प्रतिक्रिया देने लगीं। इससे साफ हुआ कि दिमाग पत्थर की लकीर नहीं है। वह हालात के हिसाब से खुद को दोबारा गढ़ सकता है। इसी खूबी को प्लास्टिसिटी कहते हैं। सवाल पुराना था कि दिमाग की बनावट कितनी जीन तय करते हैं और कितनी छूने देखने सुनने जैसे अनुभव।
एक खोज जो मरीजों तक पहुंची
सुर का काम सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहा। उनकी लैब ने रेट सिंड्रोम पर बड़ा काम किया। यह एक गंभीर बीमारी है जो MeCP2 जीन में गड़बड़ी से होती है। इसमें ऑटिज्म जैसे लक्षण दिखते हैं और बच्चों को चलने फिरने और सीखने में भारी दिक्कत आती है। सुर का अनुमान था कि इस बीमारी में दिमाग के सिनैप्स यानी जोड़ कच्चे रह जाते हैं। उन्हें IGF-1 नाम के प्रोटीन से पकाया जा सकता है। चूहों पर आजमाने से हालत में खासा सुधार दिखा। यह नतीजा 2009 में छपा। साल 2023 में इसी काम से निकली दवा ट्रोफिनेटाइड को अमेरिकी एफडीए ने मंजूरी दी। रेट सिंड्रोम का यह पहला मान्य इलाज बना। एक लैब का सवाल आखिरकार मरीज की दवा बन गया।
सुर ने एमआईटी के ब्रेन एंड कॉग्निटिव साइंसेज विभाग की कमान पूरे 15 साल संभाली। इसके बाद उन्होंने 2012 में सिमंस सेंटर फॉर द सोशल ब्रेन की नींव रखी। वे आज इसके डायरेक्टर हैं। साथ ही पॉल ई और लिलाह न्यूटन प्रोफेसर ऑफ न्यूरोसाइंस हैं और पिकोवर इंस्टीट्यूट फॉर लर्निंग एंड मेमोरी में इन्वेस्टिगेटर भी। सम्मानों की फेहरिस्त लंबी है। वे 2006 में रॉयल सोसाइटी के फेलो चुने गए। आईआईटी कानपुर ने उन्हें 2002 में डिस्टिंग्विश्ड एल्युमनस अवॉर्ड दिया और 2017 में मानद डॉक्टरेट भी।
अपने देश से रिश्ता
विदेश में बसने के बाद भी सुर ने भारत का साथ नहीं छोड़ा। वे आईआईटी मद्रास के कंप्यूटर साइंस विभाग में विजिटिंग फैकल्टी हैं। वहां उनके पास एनआर नारायण मूर्ति डिस्टिंग्विश्ड चेयर भी है। आईआईटी मद्रास का सेंटर फॉर कंप्यूटेशनल ब्रेन रिसर्च उनकी देखरेख में शुरुआती दौर से गुजरा। आज वहां सुधा गोपालकृष्णन ब्रेन सेंटर में इंजीनियर डॉक्टर और वैज्ञानिक एक छत के नीचे काम कर रहे हैं। उनका मानना है कि बढ़ते ब्रेन डिसऑर्डर को देखते हुए भारत में न्यूरोसाइंस रिसर्च को और रफ्तार चाहिए।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव