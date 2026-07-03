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IIT : बिना जेईई एडवांस्ड दिए आईआईटी में BTech व BS के लिए 14 छात्रों का चयन

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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ओलंपियाड कंपीटिशन में शानदार प्रदर्शन करने वाले छात्रों को आईआईटी कानपुर में बीटेक करने का मौका मिलने जा रहा है। ओलंपियाड कोटे से यहां 14 छात्र बिना जेईई एडवांस्ड दिए इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं।

IIT : बिना जेईई एडवांस्ड दिए आईआईटी में BTech व BS के लिए 14 छात्रों का चयन

नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के ओलंपियाड कंपीटिशन में शानदार प्रदर्शन करने वाले छात्रों को आईआईटी कानपुर में बीटेक बीएस करने का मौका मिलने जा रहा है। ओलंपियाड कोटे से यहां 14 छात्र बिना जेईई एडवांस्ड दिए इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं। 24 जून को 25 सीटों के लिए हुई कंप्यूटर आधारित परीक्षा में 17 छात्रों को शार्टलिस्ट किया गया था, जिसमें 14 का चयन हो गया है। दो छात्रों को कम अंक पर वेटिंग लिस्ट में रखा गया है और एक छात्र अनुपस्थित रहा। आईआईटी कानपुर ओलंपियाड के माध्यम से 2026-27 शैक्षणिक सत्र में बीटेक और बीएस प्रोग्राम्स में सीधे प्रवेश दे रहा है। इस प्रक्रिया के तहत होनहारों को जेईई एडवांस्ड की रैंक की जरूरत नहीं है।

15 जून तक हुए आवेदन के बाद 17 अभ्यर्थियों को शार्ट लिस्ट किया गया। 24 जून आईआईटी कानपुर में सीबीटी आयोजित किया गया। परीक्षा में भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित विषयों से प्रश्न पूछे गए, जिसमें प्रत्येक विषय से 15 प्रश्न शामिल थे। परीक्षा अवधि तीन घंटे थी। 160 से 135 अंक लाने वाले छह छात्रों को कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, दो छात्रों को मैथ, चार छात्रों को इंटेलीजेंस सिस्टम, एक छात्र को बीएसबीई और एक छात्र को बीएस-एसडीएस में चयन हुआ है। डीन एकेडमिक्स अफेयर्स प्रो. अशोक डे ने बताया कि परिणाम जारी कर दिया गया है। अब छात्रों को दाखिले के लिए रिपोर्ट करना होगा।

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किस कोर्स में कितनी सीटें

कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग -6 सीटें

बायोलॉजिकल साइंस एंड बायोइंजीनियरिंग -2

केमिस्ट्री - 2

इकोनॉमिक्स साइंस में 6

इंटेलीजेंट सिस्टम- 4

मैथ एंड स्टेटिक्स- 4

फिजिक्स -4

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क्या है बिना आईआईटी ओलंपियाड योजना

ओलंपियाड के जरिए छात्र बिना जेईई एडवांस्ड दिए आईआईटी कानपुर के पांच विभागों जैविक विज्ञान और जैव इंजीनियरिंग, कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग, रसायन विज्ञान, आर्थिक विज्ञान और गणित और सांख्यिकी में आरक्षित सीटों पर दाखिला ले सकते हैं।

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ये विषय इंटर में हो अनिवार्य

प्रवेश के लिए उम्मीदवारों की आयु JEE (एडवांस्ड) उम्मीदवारों के समान होनी चाहिए। उम्मीदवार का कक्षा 12 में भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित अनिवार्य विषय हों, जो लोग पहले JOSAA के माध्यम से आईआईटी में प्रवेश ले चुके हैं या जिनका आईआईटी प्रवेश रद्द हो गया है, वो इसके लिए पात्र नहीं हैं।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
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