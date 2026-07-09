CBSE विवाद के बाद IIT Kanpur ने शुरू किया था B.Cyber कोर्स, अब नतीजे जारी; सिर्फ 52 बच्चे चयन
IIT Kanpur ने B.Cyber 2026 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। कुल 52 कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट हुए हैं। ऑफिशियल वेबसाइट iitk.ac.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक करें।
IIT Kanpur B.Cyber Result 2026 Out, Direct Link : साइबर सिक्योरिटी... सीबीएसई ओएसएम विवाद के बाद आजकल ये शब्द हर किसी की जुबान पर है। डिजिटल दुनिया जितनी तेजी से फैल रही है, हैकर्स और साइबर खतरों का जाल भी उतना ही घना होता जा रहा है। इसी खतरे से निपटने और देश को मजबूत डिजिटल सुरक्षा देने के लिए भारत के सबसे बेहतरीन संस्थानों में से एक, आईआईटी कानपुर ने एक बहुत ही शानदार और वक्त की जरूरत के हिसाब से बैचलर ऑफ साइबर सिक्योरिटी कोर्स शुरू किया था। अब उन तमाम नौजवान छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है जो इस खास अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम का हिस्सा बनने का सपना देख रहे थे। जी हां, आईआईटी कानपुर ने अपने बी.साइबर 2026 बैच के एडमिशन रिजल्ट्स का आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है। अगर आपने भी यह परीक्षा दी थी तो अब दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आपके इंतजार की घड़ियां बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं।
बता दें कि इस साल यह बेहद खास प्रवेश परीक्षा 5 जुलाई 2026 को आयोजित की गई थी। परीक्षा में बैठे छात्रों को लग रहा था कि नतीजों में वक्त लगेगा, लेकिन इसके ठीक तीन दिन बाद, यानी 8 जुलाई 2026 को संस्थान ने रिजल्ट्स की घोषणा करके सबको सुखद अचरज में डाल दिया। इतनी जल्दी रिजल्ट आना आईआईटी के सटीक, पारदर्शी और तेज मैनेजमेंट का बेहतरीन सबूत है। इस बार मुकाबला काफी कड़ा था। देश भर से कई तेज-तर्रार छात्रों ने इस परीक्षा में अपनी किस्मत और मेहनत आजमाई थी, लेकिन बाजी मारी है सिर्फ 52 होनहार कैंडिडेट्स ने। आईआईटी कानपुर ने इन्हीं 52 छात्रों की एक शॉर्टलिस्ट तैयार करके जारी कर दी है।
अब आगे क्या करना होगा?
अब जिन भी स्टूडेंट्स का एप्लीकेशन आईडी इस लिस्ट में चमक रहा है, उन्हें अपनी जीत का जश्न मनाने के साथ-साथ अगले और सबसे अहम पड़ाव के लिए फौरन तैयार हो जाना चाहिए। 21 जुलाई 2026 की तारीख अपने कैलेंडर में बड़े-बड़े अक्षरों में मार्क कर लीजिए। इसी दिन सभी चुने गए 52 छात्रों को आईआईटी कानपुर के कैंपस में फिजिकली रिपोर्ट करना होगा। ध्यान रहे, यह सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि आपके एक बेहद सुनहरे सफर की असली शुरुआत है। इसी दिन एडमिशन प्रोसेस के अगले चरण पूरे किए जाएंगे, जिनमें सबसे मुख्य काम है आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन।
संस्थान ने रिजल्ट के साथ ही कट-ऑफ मार्क्स और आगे की प्रक्रिया की पूरी डिटेल अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। इसके अलावा, संस्थान ने यह भी साफ किया है कि शॉर्टलिस्ट हुए सभी 52 कैंडिडेट्स को उनके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर अलग से एक पर्सनल कम्युनिकेशन (ईमेल) भी भेजा जाएगा। इस ईमेल पर अपनी नजर बनाए रखें। इसमें कैंपस रिपोर्टिंग का सही समय, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान कौन-कौन से जरूरी कागजात साथ लाने हैं और एडमिशन से जुड़ी बाकी तमाम गाइडलाइंस विस्तार से बताई गई होंगी।
अगर आपको अपने इनबॉक्स में ईमेल नहीं दिखता है, तो एक बार अपना स्पैम फोल्डर भी जरूर चेक कर लें। 21 जुलाई को कैंपस जाते वक्त अपनी 10वीं-12वीं की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, अगर किसी खास कैटेगरी से आते हैं तो उसका वैलिड सर्टिफिकेट और कुछ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स अपने साथ एक अच्छी सी फाइल में रखकर जरूर ले जाएं।
कैसे चेक करें अपना IIT Kanpur B.Cyber Result 2026?
रिजल्ट चेक करने का तरीका बेहद आसान और सीधा रखा गया है। यह मेरिट लिस्ट पीडीएफ फॉर्मेट में वेबसाइट पर मौजूद है। अगर आप भी अपना रिजल्ट देखने के लिए बेताब हैं, तो नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें -
- सबसे पहले अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप के ब्राउजर में आईआईटी कानपुर की ऑफिशियल वेबसाइट iitk.ac.in टाइप करें और उसे खोल लें।
- वेबसाइट के होमपेज पर जाते ही आपको 'Admissions' का एक अलग सेक्शन नजर आएगा, उस पर क्लिक कर दें।
- इसके बाद आपको वहां 'Applications Open for B.Cyber Admission 2026' नाम का एक लिंक ढूंढना है और उसे ओपन करना है।
- अब आप सीधे B.Cyber के एडमिशन पोर्टल पर पहुंच जाएंगे, जहां इस कोर्स से जुड़ी हर जानकारी मौजूद है।
- यहां 'नोटिफिकेशन' वाले हिस्से में आपको 'List of Candidates for B.Cyber 2026 Announced' लिखा हुआ दिखेगा। बस इसी लिंक पर टैप कर दीजिए।
- इतना करते ही आपके सामने स्क्रीन पर एक पीडीएफ फाइल खुल जाएगी, जिसमें उन सभी 52 बच्चों के एप्लीकेशन आईडी होंगे जिन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया है।
- अब इस पूरी लिस्ट में अपना 'एप्लीकेशन आईडी' सर्च करें। आप चाहें तो Ctrl+F दबाकर सीधा अपना नंबर टाइप करके भी ढूंढ सकते हैं।
अगर आपका नंबर उस लिस्ट में मौजूद है, तो भविष्य की जरूरतों के लिए इस पीडीएफ फाइल को तुरंत डाउनलोड करके अपने डिवाइस में सुरक्षित रख लें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव