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IIT जोधपुर ने शुरू किया AI के दौर में अनूठा BS प्रोग्राम, किसके लिए मुफीद; जानें पूरी जानकारी

By Himanshu Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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आईआईटी जोधपुर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में युवाओं को तैयार करने के लिए मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी में एक अनूठा बीएस प्रोग्राम लॉन्च किया है।

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आईआईटी जोधपुर

दुनिया में जिस तर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का दबदबा बना हुआ है उसके लिए खुद को तैयार करना भी लाजामी हो गया है। अक्सर लोगों के मन में यह चिंता रहती है कि कहीं एआई हमारी नौकरी न खा जाए। एंट्री लेवल की नौकरियों में तो एआई ने ऐसा भूचाल ला दिया है कि अब बाजार में वही इंसान टिकेगा, जिसके पास तकनीक की गहरी समझ के साथ-साथ शानदार मैनेजमेंट का हुनर भी होगा। वक्त की नब्ज और आज के दौर की इस सबसे बड़ी जरूरत को समझते हुए आईआईटी जोधपुर ने एक बेहद शानदार कदम उठाया है। संस्थान ने मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी में बैचलर ऑफ साइंस (BS) नाम से एक बिल्कुल नया और अनूठा प्रोग्राम शुरू किया है। यह कोर्स इंटरडिसिप्लिनरी यानी कई विषयों के तालमेल पर आधारित है, जिसका सीधा मकसद छात्रों को एआई के दौर वाली इकॉनमी के लिए पूरी तरह से तैयार करना है।

बदलते वक्त की मांग है यह कोर्स

आईआईटी जोधपुर की तरफ से जारी किए गए बयान में इस बात पर खास जोर दिया गया है कि वर्कफोर्स की जरूरतें अब बहुत तेजी से बदल रही हैं। मशीनें इंसानी काम कर रही हैं, इसलिए अब कंपनियों को ऐसे लोगों की तलाश है जो मशीनों और इंसानों, दोनों को बेहतरीन तरीके से मैनेज कर सकें। नया कोर्स इसी गैप को भरने का काम करेगा। यह मैनेजमेंट की पढ़ाई को तकनीक के साथ बड़ी खूबसूरती से मिलाता है। सबसे खास बात यह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत, यह प्रोग्राम छात्रों को अपनी पसंद और दिलचस्पी के हिसाब से विषय चुनने की पूरी आजादी देता है। अब छात्र एक ही खांचे में बंधकर नहीं रहेंगे।

प्लेसमेंट और करियर पर रहेगा फोकस

इंडियन एक्स्प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, इस कोर्स के पहले बैच के लिए जब उम्मीदवारों से बातचीत की गई, तो एक बेहद दिलचस्प तस्वीर सामने आई। आज का युवा बहुत साफ सोच रखता है। काउंसलिंग के दौरान ज्यादातर छात्रों का फोकस इस बात पर था कि इस कोर्स के बाद उन्हें इंटर्नशिप के कैसे मौके मिलेंगे? प्लेसमेंट का क्या हाल रहेगा और इंडस्ट्री के साथ उनका सीधा एक्सपोजर कैसा होगा? छात्रों के मन में रोजगार के मौकों और लंबे समय के करियर को लेकर ढेरों सवाल थे। वहीं दूसरी तरफ, माता-पिता की चिंताएं थोड़ी अलग और पारंपरिक थीं। उनका सारा ध्यान एडमिशन की प्रक्रिया, लॉजिस्टिक और रहने-सहने की व्यवस्था पर ज्यादा टिका था। यह इस बात का सबूत है कि आज की पीढ़ी सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि नौकरी की गारंटी और काम का तजुर्बा चाहती है।

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क्लासरूम में दिखेगी गजब की विविधता

इस प्रोग्राम में दाखिला लेने वाले छात्रों का बैकग्राउंड भी काफी अलग-अलग और दिलचस्प है। इससे यह साफ हो जाता है कि यह कोर्स सिर्फ इंजीनियरों या सिर्फ कॉमर्स वालों के लिए नहीं है। मिसाल के तौर पर, इस बैच में एक ऐसा इंजीनियरिंग का छात्र भी है जो अपने तकनीकी ज्ञान के साथ लीडरशिप की खूबियां जोड़ना चाहता है ताकि वह भविष्य में किसी कंपनी का अच्छा मैनेजर बन सके। वहीं, एक सोशियोलॉजी (समाजशास्त्र) का छात्र भी है जो इंसानी व्यवहार विज्ञान को तकनीक और मैनेजमेंट के साथ मिलाकर कुछ नया करना चाहता है। इतना ही नहीं, एक छात्र ऐसा भी है जिसका मकसद किसी कंपनी में नौकरी करना नहीं, बल्कि इस कोर्स से सीखी गई बारीकियों को अपने पुश्तैनी बिजनेस में लागू करके उसे नई ऊंचाइयों पर ले जाना है।

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क्या कहते हैं डायरेक्टर?

इस नए और इनोवेटिव कदम के बारे में बात करते हुए आईआईटी जोधपुर के डायरेक्टर प्रो. अविनाश कुमार अग्रवाल ने कहा कि जॉब मार्केट में एआई की वजह से जो भी तेज बदलाव आ रहे हैं, यह प्रोग्राम उसी का सीधा जवाब है। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि तकनीकी समझ को मैनेजमेंट की सोच के साथ मिलाना अब कोई शौक नहीं, बल्कि वर्कफोर्स में कदम रखने जा रहे ग्रेजुएट्स के लिए एक बेहद जरूरी स्किल बन गया है।

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Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।

शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।

विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव

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