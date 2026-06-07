IIT-JEE में फेल, खुद को समझा नाकाम... अब बेटे ने पिता को गिफ्ट की BMW कार, अंकुर वारिकू ने बताई कहानी
IIT-JEE में असफल होने के बाद खुद को नाकाम समझने वाले शौर्य शिखर ने 5 साल में अपनी जिंदगी बदल दी। आज वह करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं और अपने पिता को 55 लाख रुपये की BMW गिफ्ट कर चुके हैं।
जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जब लगता है कि सब खत्म हो गया। कोई बड़ी परीक्षा खराब हो जाए, मनचाहा कॉलेज न मिले या लगातार निराशाएं हाथ लगें तो भविष्य धुंधला नजर आने लगता है। खासकर छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में असफलता कई बार इतनी बड़ी लगती है कि वे खुद को ही नाकाम समझने लगते हैं। इसी भावना को छूती एक कहानी हाल ही में मशहूर उद्यमी और मोटिवेशनल स्पीकर अंकुर वारिकू ने साझा की है। यह कहानी शौर्य शिखर नाम के एक युवक की है, जिसने कभी खुद को असफल माना था लेकिन कुछ वर्षों बाद अपनी मेहनत से ऐसी सफलता हासिल की जिसकी उसने भी शायद कल्पना नहीं की होगी।
IIT-JEE में असफलता ने तोड़ दिया था आत्मविश्वास
अंकुर वारिकू के मुताबिक, शौर्य करीब पांच साल पहले उनकी टीम से जुड़े थे। उस समय उनकी जिंदगी में कई तरह की निराशाएं थीं। उन्होंने IIT-JEE परीक्षा दी थी लेकिन चयन नहीं हो पाया। यह झटका इसलिए और बड़ा था क्योंकि उनके पिता खुद IIT से पढ़े हुए थे। ऐसे में शौर्य को लगने लगा कि उन्होंने न केवल खुद को बल्कि अपने परिवार को भी निराश कर दिया है। उन्हें महसूस होने लगा था कि वे दूसरों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए।
BBA चुना लेकिन कॉलेज से भी नहीं थे खुश
IIT में दाखिला न मिलने के बाद शौर्य ने इंजीनियरिंग के बजाय BBA की पढ़ाई का रास्ता चुना। लेकिन यह फैसला भी उस समय उन्हें संतोष नहीं दे पाया। वारिकू के अनुसार, शौर्य अपने कॉलेज से खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि वे गलत जगह फंस गए हैं और उनका करियर वैसा नहीं बन पाएगा जैसा उन्होंने सोचा था। धीरे-धीरे उनके भीतर यह विश्वास बनने लगा कि शायद उनकी जिंदगी सही दिशा में नहीं जा रही।
पढ़ाई ही नहीं सेहत भी बनी चिंता की वजह
उस दौर में शौर्य सिर्फ करियर को लेकर ही परेशान नहीं थे। उनका वजन 110 किलो से ज्यादा था और वे अपनी शारीरिक स्थिति से भी संतुष्ट नहीं थे। एक तरफ IIT में असफलता, दूसरी तरफ कॉलेज से असंतोष और ऊपर से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां। इन सबने मिलकर उनके आत्मविश्वास को काफी कमजोर कर दिया था। उन्हें भविष्य में कोई बड़ी उम्मीद दिखाई नहीं देती थी।
पांच साल बाद पूरी तरह बदल गई तस्वीर
समय बीतता गया और धीरे-धीरे हालात बदलने लगे। वारिकू ने बताया कि आज 26 वर्षीय शौर्य की जिंदगी बिल्कुल अलग नजर आती है। हाल ही में उन्होंने अपने पिता को रिटायरमेंट गिफ्ट के तौर पर करीब 55 लाख रुपये की BMW कार भेंट की। इतना ही नहीं, उनकी मासिक कमाई अब सात अंकों में पहुंच चुकी है। वारिकू के मुताबिक, कार की डाउन पेमेंट उनकी कुल संपत्ति के 5 प्रतिशत से भी कम थी, जबकि उसकी EMI उनकी मासिक आय के 7 प्रतिशत से भी कम बैठती है। यह बताता है कि कुछ वर्षों में उनकी आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत हो चुकी है।
सफलता के बाद बदली फिटनेस भी
शौर्य की उपलब्धियां सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं रहीं। वारिकू ने बताया कि वह आज अपनी जिंदगी की सबसे बेहतर शारीरिक स्थिति में हैं। जिस युवक को कभी अपने बढ़े हुए वजन और स्वास्थ्य को लेकर निराशा होती थी, उसने अपनी फिटनेस पर भी काम किया और खुद को पूरी तरह बदल डाला। यह बदलाव दिखाता है कि लगातार छोटे-छोटे प्रयास लंबे समय में कितना बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं।
अंकुर वारिकू ने साफ कहा कि यह कहानी BMW या कमाई की नहीं है। उनके अनुसार, असली संदेश यह है कि जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति संघर्ष के दौर से गुजर रहा होता है, तब उसे यह समझाना आसान नहीं होता कि भविष्य बेहतर होगा। क्योंकि उस समय उसकी पूरी दुनिया उसी असफलता के इर्द-गिर्द घूम रही होती है। लेकिन समय के साथ वही घटनाएं, जो कभी सबसे बड़ी समस्या लगती थीं जिंदगी के एक छोटे अध्याय की तरह नजर आने लगती हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
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