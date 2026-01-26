Hindustan Hindi News
JEE Advanced Reform: आईआईटी जेईई एडवांस परीक्षा में बड़ा बदलाव, PCM के साथ अब एप्टीट्यूड भी होगा अनिवार्य

JEE Advanced Reform: आईआईटी जेईई एडवांस परीक्षा में बड़ा बदलाव, PCM के साथ अब एप्टीट्यूड भी होगा अनिवार्य

संक्षेप:

IIT JEE Advanced: जेईई एडवांस के परीक्षा पैटर्न में केंद्र सरकार बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। नए पैटर्न के तहत अब भौतिकी, रसायन शास्त्र और गणित (पीसीएम) के साथ तार्किक क्षमता से जुड़े प्रश्न भी पूछे जाएंगे।

Jan 26, 2026 08:00 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान, पटना, वरीय संवाददाता
IIT JEE Advanced: आईआईटी में दाखिले के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा में बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। जेईई एडवांस के परीक्षा पैटर्न में केंद्र सरकार बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। नए पैटर्न के तहत अब भौतिकी, रसायन शास्त्र और गणित (पीसीएम) के साथ तार्किक क्षमता से जुड़े प्रश्न भी पूछे जाएंगे।

इसका उद्देश्य छात्रों की केवल रटंत क्षमता नहीं, बल्कि तार्किक सोच, समस्या समाधान और विश्लेषणात्मक कौशल का आकलन करना है। सुधार की प्रक्रिया ज्वाइंट एडमिशन बोर्ड की देखरेख में होगी। इसके लिए आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रो. मनिंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता में आईआईटी के विशेषज्ञों की समिति गठित की गई है।

यह समिति छह महीने के भीतर जेईई एडवांस रिफॉर्म का रोडमैप तैयार कर रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद पायलट परीक्षा, परिणाम और विश्लेषण के आधार पर चरणबद्ध तरीके से नए पैटर्न को लागू किया जाएगा।

अभी परीक्षा केवल साल में एक बार होती है

नई योजना के तहत जेईई मेन की तर्ज पर जेईई एडवांस भी साल में दो से तीन या चार बार आयोजित की जा सकती है। अभी यह परीक्षा केवल साल में एक बार होती है। प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार परीक्षा कई दिनों तक, अलग-अलग स्लॉट में आयोजित होगी, ताकि छात्र सुविधा के अनुसार परीक्षा तिथि और स्लॉट चुन सकें। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इससे एक ही दिन परीक्षा देने का दबाव कम होगा और छात्रों को बेहतर प्रदर्शन का अवसर मिलेगा।

पीसीएम के प्रश्न हो जाएंगे कम :

अभी जेईई एडवांस में केवल पीसीएम विषयों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन एप्टीट्यूड को शामिल करने से पीसीएम के प्रश्नों की संख्या घटाई जाएगी। एप्टीट्यूड प्रश्नों का मकसद छात्रों की तार्किक क्षमता, गणितीय समझ और रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को परखना है।

बदलाव से परीक्षा का फोकस विषय

आधारित ज्ञान से हटकर क्रिटिकल थिंकिंग और स्किल आधारित मूल्यांकन पर केंद्रित होगा। माना जा रहा है कि इससे परीक्षा का कठिनाई स्तर कुछ हद तक संतुलित होगा और छात्रों पर अत्यधिक अकादमिक दबाव कम होगा।

नई शिक्षा नीति के अनुरूप बदलाव किया जाएगा

परीक्षा पैटर्न में प्रस्तावित बदलाव के पीछे नई शिक्षा नीति की सिफारिशें अहम मानी जा रही हैं। नीति में परीक्षाओं के तनाव को कम करने, छात्रों की मानसिक सेहत सुधारने और कोचिंग पर निर्भरता घटाने पर जोर दिया गया है। अभी जेईई एडवांस को लेकर छात्रों और अभिभावकों में अत्यधिक दबाव देखा जाता है। 19 हजार सीटों के लिए डेढ़ से दो लाख छात्र परीक्षा में शामिल होते हैं। आईआईटी में प्रवेश दिलाने की चाह में कई अभिभावक छठी कक्षा से ही बच्चों को कोचिंग संस्थानों में दाखिला दिला देते हैं।

हालांकि, अभी यह प्रस्ताव प्रारंभिक चरण में है। आईआईटी विशेषज्ञों की समिति की रिपोर्ट आने और पायलट परीक्षा के नतीजों के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसके बावजूद जेईई एडवांस में संभावित बदलाव को लेकर छात्रों, अभिभावकों और शिक्षा जगत में चर्चा तेज हो गई है। यदि यह योजना लागू होती है, तो यह देश की इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा प्रणाली में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव माना जाएगा।

