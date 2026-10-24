IIT JAM 2027 के रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख आज, फौरन करें अप्लाई

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) ने जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स (JAM) 2027 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख आज यानी 24 अक्टूबर है। जिन इच्छुक उम्मीदवारों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं की है, वे ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स (JOAPS) पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) ने जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स (JAM) 2027 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख आज यानी 24 अक्टूबर है। जिन इच्छुक उम्मीदवारों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं की है, वे ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स (JOAPS) पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आईआईटी जैम 2027 के लिए 2 बार रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख बढ़ायी जा चुकीहै। पहले आखिरी तारीख 19 अक्टूबर तय थी, फिर इसे 22 अक्टूबर तक बढ़ाया गया। इसके बाद एक बार फिर 24 अक्टूबर तक आखिरी तारीख बढ़ाई गई। संस्थान के मुताबिक, अब रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाने का यह आखिरी मौका है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय तक इंतजार न करें, ताकि आवेदन जमा करने या फीस का भुगतान करने के दौरान किसी तरह की तकनीकी परेशानी का सामना न करना पड़े।

JAM परीक्षा के जरिए आईआईटी और इसमें शामिल अन्य संस्थानों के पोस्टग्रेजुएट कोर्स में दाखिला मिलता है। इस साल परीक्षा का आयोजन आईआईटी खड़गपुर की ओर से किया जा रहा है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक परीक्षा के लिए आवेदन नहीं किया है, वे जल्द से जल्द अपना फॉर्म भर दें। आधिकारिक वेबसाइट पर जारी शेड्यूल के अनुसार, आवेदन फॉर्म में सुधार करने की सुविधा 10 नवंबर से शुरू होने की संभावना है। इस दौरान उम्मीदवार निर्धारित अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करके अपने भरे हुए फॉर्म में बदलाव कर सकेंगे।

कौन कर सकता है आवेदन? वे उम्मीदवार JAM 2027 के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी कर ली है या 2027 में अपनी क्वालिफाइंग डिग्री की फाइनल परीक्षा देने वाले हैं। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को अपने संबंधित प्रोग्राम की पात्रता शर्तें जरूर देखनी चाहिए।

कब होगा एग्जाम JAM 2027 परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी। परीक्षा देशभर के लगभग 114 शहरों में होगी। परीक्षा की तारीख 14 फरवरी 2027 निर्धारित की गई है। यह दो सेशन्स में आयोजित होगी।

शिफ्ट का समय IIT JAM 2027 की परीक्षा रविवार, 14 फरवरी 2027 को दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। परीक्षा में अलग-अलग विषयों के सात पेपर होंगे।

- पहली शिफ्ट: सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। इसमें केमिस्ट्री (रसायन विज्ञान), जियोलॉजी (भूविज्ञान) और मैथमेटिक्स (गणित) के पेपर होंगे।

- दूसरी शिफ्ट: दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक। इसमें बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स (अर्थशास्त्र), मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स और फिजिक्स (भौतिक विज्ञान) के पेपर होंगे।

IIT JAM 2027 के लिए कैसे ऑनलाइन आवेदन करें

2. यहां आपको JOAPS पोर्टल पर जाना होगा। फिर आपको नाम, ईमेल और मोबाइल नंबर दर्ज कर रजिस्ट्रेशन करें।

3. जनरेट हुए क्रेडेंशियल की मदद से लॉगिन कर आवेदन फॉर्म भरें।

4. अपनी पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करें।

5. ऑनलाइन माध्यम से अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करें।

6. फॉर्म को सबमिट करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट निकाल लें।