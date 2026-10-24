IIT JAM 2027 के रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख आज, फौरन करें अप्लाई
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) ने जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स (JAM) 2027 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख आज यानी 24 अक्टूबर है। जिन इच्छुक उम्मीदवारों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं की है, वे ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स (JOAPS) पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) ने जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स (JAM) 2027 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख आज यानी 24 अक्टूबर है। जिन इच्छुक उम्मीदवारों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं की है, वे ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स (JOAPS) पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आईआईटी जैम 2027 के लिए 2 बार रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख बढ़ायी जा चुकीहै। पहले आखिरी तारीख 19 अक्टूबर तय थी, फिर इसे 22 अक्टूबर तक बढ़ाया गया। इसके बाद एक बार फिर 24 अक्टूबर तक आखिरी तारीख बढ़ाई गई। संस्थान के मुताबिक, अब रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाने का यह आखिरी मौका है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय तक इंतजार न करें, ताकि आवेदन जमा करने या फीस का भुगतान करने के दौरान किसी तरह की तकनीकी परेशानी का सामना न करना पड़े।
JAM परीक्षा के जरिए आईआईटी और इसमें शामिल अन्य संस्थानों के पोस्टग्रेजुएट कोर्स में दाखिला मिलता है। इस साल परीक्षा का आयोजन आईआईटी खड़गपुर की ओर से किया जा रहा है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक परीक्षा के लिए आवेदन नहीं किया है, वे जल्द से जल्द अपना फॉर्म भर दें। आधिकारिक वेबसाइट पर जारी शेड्यूल के अनुसार, आवेदन फॉर्म में सुधार करने की सुविधा 10 नवंबर से शुरू होने की संभावना है। इस दौरान उम्मीदवार निर्धारित अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करके अपने भरे हुए फॉर्म में बदलाव कर सकेंगे।
कौन कर सकता है आवेदन?
वे उम्मीदवार JAM 2027 के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी कर ली है या 2027 में अपनी क्वालिफाइंग डिग्री की फाइनल परीक्षा देने वाले हैं। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को अपने संबंधित प्रोग्राम की पात्रता शर्तें जरूर देखनी चाहिए।
कब होगा एग्जाम
JAM 2027 परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी। परीक्षा देशभर के लगभग 114 शहरों में होगी। परीक्षा की तारीख 14 फरवरी 2027 निर्धारित की गई है। यह दो सेशन्स में आयोजित होगी।
शिफ्ट का समय
IIT JAM 2027 की परीक्षा रविवार, 14 फरवरी 2027 को दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। परीक्षा में अलग-अलग विषयों के सात पेपर होंगे।
- पहली शिफ्ट: सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। इसमें केमिस्ट्री (रसायन विज्ञान), जियोलॉजी (भूविज्ञान) और मैथमेटिक्स (गणित) के पेपर होंगे।
- दूसरी शिफ्ट: दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक। इसमें बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स (अर्थशास्त्र), मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स और फिजिक्स (भौतिक विज्ञान) के पेपर होंगे।
आईआईटी जेएम 2027 आवेदन के लिए डायरेक्ट लिंक-
IIT JAM 2027 के लिए कैसे ऑनलाइन आवेदन करें
1. सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल https://jam.iitkgp.ac.in/ पर जाएं।
2. यहां आपको JOAPS पोर्टल पर जाना होगा। फिर आपको नाम, ईमेल और मोबाइल नंबर दर्ज कर रजिस्ट्रेशन करें।
3. जनरेट हुए क्रेडेंशियल की मदद से लॉगिन कर आवेदन फॉर्म भरें।
4. अपनी पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करें।
5. ऑनलाइन माध्यम से अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करें।
6. फॉर्म को सबमिट करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट निकाल लें।
23 आईआईटी में मिलेगा दाखिला
IIT JAM 2027 के जरिए शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए 23 आईआईटी में 89 पोस्टग्रेजुएट प्रोग्राम में दाखिला मिल सकेगा। यह परीक्षा विभिन्न विषयों में पोस्टग्रेजुएट की पढ़ाई करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए प्रवेश का एक माध्यम है।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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