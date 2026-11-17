IIT JAM 2027:फॉर्म में सुधार के लिए करेक्शन विंडो खुली, 20 नवंबर तक मौका, जानें पूरा प्रोसेस
आईआईटी खड़गपुर ने ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स (JAM) 2027 के आवेदन फॉर्म में सुधार के लिए करेक्शन विंडो खोल दी है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है और उनके फॉर्म में कोई गलती रह गई है, वे अब उसमें सुधार कर सकते हैं।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) खड़गपुर ने ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स (JAM) 2027 के आवेदन फॉर्म में सुधार के लिए करेक्शन विंडो खोल दी है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है और उनके फॉर्म में कोई गलती रह गई है, वे अब उसमें सुधार कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवारों को 20 नवंबर 2026 तक का समय दिया गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jam.iitkgp.ac.in पर जाकर करेक्शन कर सकते हैं।
उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अपने आवेदन फॉर्म में दर्ज सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें और जरूरत के अनुसार उनमें बदलाव कर लें। यह आवेदन में सुधार करने का एकमात्र मौका है। इसके बाद उम्मीदवारों को दोबारा करेक्शन का अवसर नहीं दिया जाएगा।
IIT JAM 2027: किन जानकारियों में कर सकेंगे बदलाव?
IIT JAM 2027 की करेक्शन विंडो के माध्यम से उम्मीदवार आवेदन फॉर्म में कुछ जरूरी जानकारियों को अपडेट कर सकते हैं। इनमें परीक्षा शहर, व्यक्तिगत जानकारी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कॉन्टेक्ट डिटेल्स और टेस्ट पेपर शामिल हैं।
इन जानकारियों में कर सकेंगे सुधार:
परीक्षा शहर
व्यक्तिगत जानकारी
शैक्षणिक योग्यता
संपर्क विवरण
टेस्ट पेपर
इन जानकारियों में नहीं कर सकेंगे बदलाव
आवेदन फॉर्म में कुछ जानकारियां ऐसी भी हैं, जिन्हें करेक्शन विंडो के दौरान बदला नहीं जा सकता। इनमें रजिस्ट्रेशन नंबर , आवेदन जमा करने की तारीख, आवेदन का स्टेटस, उम्मीदवार की फोटो, सिग्नेचर और फीस भुगतान का स्टेटस शामिल हैं।
IIT JAM 2027 फॉर्म में ऐसे करें करेक्शन
उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स की मदद से अपने आवेदन फॉर्म में सुधार कर सकते हैं:
- सबसे पहले IIT JAM की आधिकारिक वेबसाइट https://jam.iitkgp.ac.in/ पर जाएं।
- होमपेज पर JOAPS पोर्टल के लिंक पर क्लिक करें।
- अब अपनी एनरोलमेंट आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करें।
- लॉगिन करने के बाद एप्लीकेशन करेक्शन लिंक पर क्लिक करें।
- आवेदन फॉर्म में जरूरी बदलाव करें और उसे सबमिट कर दें।
- अंत में कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करें और भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।
कब होगा एग्जाम
JAM 2027 परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी। परीक्षा देशभर के लगभग 114 शहरों में होगी। परीक्षा की तारीख 14 फरवरी 2027 निर्धारित की गई है। यह दो सेशन्स में आयोजित होगी।
शिफ्ट का समय
IIT JAM 2027 की परीक्षा रविवार, 14 फरवरी 2027 को दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। परीक्षा में अलग-अलग विषयों के सात पेपर होंगे।
- पहली शिफ्ट: सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। इसमें केमिस्ट्री (रसायन विज्ञान), जियोलॉजी (भूविज्ञान) और मैथमेटिक्स (गणित) के पेपर होंगे।
- दूसरी शिफ्ट: दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक। इसमें बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स (अर्थशास्त्र), मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स और फिजिक्स (भौतिक विज्ञान) के पेपर होंगे।
23 आईआईटी में मिलेगा दाखिला
IIT JAM 2027 के जरिए शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए 23 आईआईटी में 89 पोस्टग्रेजुएट प्रोग्राम में दाखिला मिल सकेगा। यह परीक्षा अलग-अलग विषयों में पोस्टग्रेजुएट की पढ़ाई करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए प्रवेश का एक माध्यम है।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।