IIT JAM 2026 Response Sheet: आईआईटी जैम 2026 रिस्पॉन्स शीट jam2026.iitb.ac.in पर आउट, कहां और कैसे करें डाउनलोड
IIT JAM Response Sheet 2026: आईआईटी बॉम्बे ने जैम' (JAM 2026) परीक्षा उम्मीदवारों की ‘रिस्पॉन्स शीट’ आधिकारिक वेबसाइट jam2026.iitb.ac.in पर जारी कर दी है। यह डॉक्यूमेंट छात्रों को उनके संभावित स्कोर का अनुमान लगाने में मदद करेगा।
IIT JAM 2026 Response Sheet: देश के टॉप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) और आईआईएससी (IISc) में पोस्ट-ग्रेजुएट साइंस कोर्सेज में एडमिशन के लिए आयोजित 'जैम' (JAM 2026) परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर है। परीक्षा के आयोजक संस्थान, आईआईटी बॉम्बे ने उम्मीदवारों की ‘रिस्पॉन्स शीट’ आधिकारिक वेबसाइट jam2026.iitb.ac.in पर जारी कर दी है।
इस रिस्पॉन्स शीट के माध्यम से छात्र यह देख सकते हैं कि उन्होंने परीक्षा के दौरान किन प्रश्नों के क्या उत्तर दिए थे। यह डॉक्यूमेंट छात्रों को उनके संभावित स्कोर का अनुमान लगाने में मदद करेगा।
रिस्पॉन्स शीट का महत्व और अगला कदम
आईआईटी जैम (जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स) एक कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) है। रिस्पॉन्स शीट जारी होने का अर्थ है कि अब छात्र अपने द्वारा चुने गए विकल्पों का मिलान कर सकते हैं।
जल्द ही आईआईटी बॉम्बे द्वारा ‘प्रोविजनल आंसर-की’ भी जारी की जाएगी। जब आंसर-की और रिस्पॉन्स शीट दोनों उपलब्ध होंगे, तो छात्र आधिकारिक उत्तरों के साथ अपने उत्तरों का मिलान कर सकेंगे। यदि किसी छात्र को किसी प्रश्न के उत्तर पर आपत्ति होगी, तो वे निर्धारित शुल्क के साथ ऑब्जेक्शन विंडो पर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकेंगे।
IIT JAM 2026: मुख्य तिथियां और परीक्षा डिटेल्स
परीक्षा की तिथि: 8 फरवरी 2026
रिस्पॉन्स शीट की उपलब्धता: 19 फरवरी 2026
परिणाम (Result) की घोषणा: 18 मार्च 2026
स्कोरकार्ड डाउनलोड: 25 मार्च 2026
काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू: अप्रैल 2026 (संभावित)
यह परीक्षा सात अलग-अलग विषयों (जैसे बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, मैथमैटिकल स्टैटिस्टिक्स और फिजिक्स) के लिए आयोजित की गई थी।
कैसे डाउनलोड करें अपनी रिस्पॉन्स शीट?
अभ्यर्थी नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपनी रिस्पॉन्स शीट देख और डाउनलोड कर सकते हैं:
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jam2026.iitb.ac.in पर जाएं।
2. होमपेज पर 'JOAPS' (JAM Online Application Processing System) पोर्टल के लिंक पर क्लिक करें।
3. अपनी एनरोलमेंट आईडी / ईमेल एड्रेस और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करें।
4. डैशबोर्ड पर 'View Candidate Response' लिंक पर क्लिक करें।
5. आपकी रिस्पॉन्स शीट स्क्रीन पर दिखाई देगी। इसे पीडीएफ (PDF) के रूप में डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट ले लें।
किन संस्थानों में मिलेगा दाखिला?
जैम 2026 के स्कोर के आधार पर देश के 21 आईआईटी में एमएससी (M.Sc.), एमएससी-पीएचडी डुअल डिग्री, और अन्य पोस्ट-बैचलर प्रोग्राम में प्रवेश मिलेगा। इसके अतिरिक्त, आईआईएससी बेंगलुरु के साथ-साथ कई एनआईटी (NIT) और सीएफटीआई (CFTI) भी जैम स्कोर के आधार पर काउंसलिंग आयोजित करेंगे।
छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे रिस्पॉन्स शीट में किसी भी तकनीकी गलती के मामले में तुरंत आधिकारिक हेल्पलाइन के माध्यम से आईआईटी बॉम्बे से संपर्क करें।
