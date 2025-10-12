Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़IIT JAM 2026 registration closes today apply online now at jam2026.iitb.ac.in, know details

IIT JAM 2026: जैम 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज, तुरंत करें अप्लाई

IIT JAM 2026: आईआईटी बॉम्बे की ओर से आज 12 अक्टूबर 2025 को जैम 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को बंद कर दिया जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को gate2026.iitg.ac.in पर जाना होगा।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानSun, 12 Oct 2025 12:23 PM
share Share
Follow Us on
IIT JAM 2026: जैम 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज, तुरंत करें अप्लाई

IIT JAM 2026 Registration: आईआईटी बॉम्बे की ओर से आज 12 अक्टूबर 2025 को जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स (JAM) 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को बंद कर दिया जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को gate2026.iitg.ac.in पर जाना होगा। JAM 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 5 सितंबर 2025 से शुरू हुई थी। यह परीक्षा 15 फरवरी, 2026 में होगी। जिन भी छात्रों को शैक्षणिक वर्ष 2026- 27 के लिए चयनित किए गए मास्टर्स प्रोग्रामों में एडमिशन लेने के लिए छात्रों को JAM 2026 की परीक्षा देनी होगी। इस परीक्षा के लिए छात्रों की आयु सीमा को नहीं रखा गया है। जिन छात्रों ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर ली है या वे 2026 में फाइनल परीक्षा देंगे, वे सभी छात्र JAM 2026 की परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण तारीखें-

1. रजिस्ट्रेशन शुरू होने की तारीख- 5 सितंबर 2025

2. रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि - 12 अक्टूबर 2025

3. एडमिट कार्ड- 5 जनवरी 2026

4. परीक्षा की तिथि- 15 फरवरी 2026

5. रिजल्ट की तिथि- 20 मार्च 2026 (संभावित)

JAM 2026 की परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से कंप्यूटर द्वारा होगी। यह परीक्षा दो शिफ्ट में होगी। पहली शिफ्ट में गणित, केमेस्ट्री, और जियॉलॉजी की परीक्षा होगी। वहीं दूसरी शिफ्ट में बायो- टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स और स्टेटिक्स गणित का पेपर होगा। यह परीक्षा विभिन्न आईआईटी और टेक्निकल संस्थानों के मास्टर्स कोर्स में एडमिशन लेने के लिए लिए होती है, ये विभिन्न मास्टर्स प्रोग्राम हैं MSc, MSc (टेक) MSc (रिसर्च) MSc-MTech डुअल डिग्री, जॉइंट् MSc-PhD, MSc-PhD डुअल डिग्री कोर्स।

आईआईटी बॉम्बे सिर्फ JAM 2026 का आयोजन कराएगा, और जो संस्थान इसमें शामिल हैं, उनकी एडमिशन प्रक्रिया में सहायता करेगा। विभिन्न संस्थानों में एडमिशन के लिए केवल वही छात्र अप्लाई कर सकते हैं, जो JAM 2026 की परीक्षा पास करेंगे। हालांकि अभी सिर्फ परीक्षा की तारीखों का ऐलान किया गया है।

ऑफिशियल नोटिस के अनुसार ‘JAM 2026 में छात्रों को एडमिशन भारत सरकार द्वारा तय की गई आरक्षण नीति के अनुसार और ऑल इंडिया रैंक के आधार पर दिया जाएगा। अकैडमिक प्रोग्रामों की सूची, सीटों की संख्या, छात्र की योग्यता, शैक्षणिक योग्यता, प्रत्येक प्रोग्राम के लिए इंस्टीट्यूट के ब्रोशर में उपलब्ध है। जो इंस्टीट्यूट के एडमिशन देने की नीति के अनुसार बदलाव के अधीन है।’

ज्यादा जानकार प्राप्त करने के लिए छात्रों को ऑफिशियल वेबसाइट jam2026.iitb.ac.in पर जाना होगा।

Registration IIT Bombay
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।