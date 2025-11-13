IIT JAM 2026: जैम 2026 आवेदन सुधार की अंतिम तिथि आज, इन डिटेल्स में करें करेक्शन

संक्षेप: JAM 2026 Application Correction: आईआईटी बॉम्बे आज JAM 2026 आवेदन फॉर्म में सुधार (करेक्शन) के लिए विंडो को बंद कर देगा। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल JOAPS पर लॉग इन करके अपने आवेदन डिटेल्स में बदलाव करें।

IIT JAM 2026 Application Correction: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बॉम्बे (IIT Bombay) की ओर से आज 13 नवंबर 2025 को मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स के लिए आयोजित होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JAM 2026) के आवेदन फॉर्म में सुधार (करेक्शन) के लिए विंडो को बंद कर दिया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन फॉर्म जमा करते समय कोई गलती कर दी थी या वे किसी डिटेल्स को अपडेट करना चाहते हैं, वे अभी डिटेल्स में बदलाव करें।

क्या और कहां करें सुधार? इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल JOAPS पर लॉग इन करके अपने आवेदन डिटेल्स में बदलाव कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट jam2026.iitb.ac.in है।

उम्मीदवार इन महत्वपूर्ण डिटेल्स में बदलाव कर सकते हैं- नाम

जन्म तिथि

लिंग

कैटेगरी

एग्जाम सिटी

चुने गए टेस्ट पेपर

बदलाव के लिए शुल्क ध्यान दें कि कुछ बदलावों के लिए उम्मीदवारों को शुल्क का भुगतान करना होगा। लिंग, कैटेगरी, जन्म तिथि, या परीक्षा शहर में बदलाव करने पर प्रति बदलाव 300 रुपये का शुल्क लागू होगा। यदि आप कोई अतिरिक्त टेस्ट पेपर जोड़ते हैं या चुने गए पेपर को बदलते हैं, तो इसके लिए भी प्रति बदलाव 300 रुपये का शुल्क लगेगा।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय की किसी भी हड़बड़ी या तकनीकी समस्या से बचने के लिए जल्द से जल्द अपने फॉर्म की समीक्षा करें और आवश्यक सुधार पूरे कर लें। 13 नवंबर के बाद सुधार के लिए कोई और मौका मिलने की उम्मीद नहीं है।

JAM 2026 परीक्षा से जुड़ी अहम जानकारी परीक्षा की तारीख: JAM 2026 का आयोजन 15 फरवरी 2026 को किया जाएगा।

परीक्षा : JAM स्कोर का उपयोग 22 IITs में लगभग 3,000 स्नातकोत्तर (Postgraduate) सीटों को भरने के लिए किया जाएगा।

परीक्षा सत्र: परीक्षा दो सत्रों में आयोजित की जाएगी।

पहला सत्र: सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक

दूसरा सत्र: दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक

टेस्ट पेपर: परीक्षा सात विषयों में आयोजित की जाएगी। बायोटेक्नोलॉजी (BT), केमिस्ट्री (CY), इकोनॉमिक्स (EN), जियोलॉजी (GG), मैथमेटिक्स (MA), मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स (MS), और फिजिक्स (PH)।