आईआईटी धनबाद बीटेक के दो नए कोर्स शुरू होंगे, सीनेट ने दी मंजूरी

आईआईटी धनबाद शैक्षणिक सत्र 2026 से बीटेक के 2 नए कोर्स शुरू करने जा रही है। संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और सीनेट ने पाठ्यक्रम संरचना में बदलाव को मंजूरी दे दी है।

अगर आप आईआईटी आईएसएम धनबाद में बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। आईआईटी धनबाद शैक्षणिक सत्र 2026 से बीटेक के 2 नए कोर्स शुरू करने जा रही है। संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और सीनेट ने पाठ्यक्रम संरचना में बदलाव को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय के तहत संस्थान में दो नये चार वर्षीय बीटेक कोर्स शुरू किए जायेंगे। नये शुरू होने वाले कोर्स में चार वर्षीय बीटेक इन जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग और चार वर्षीय बीटेक इन जियो-फिजिकल टेक्नोलॉजी शामिल हैं।

2 नए बीटेक कोर्स कौन-कौन से हैं 1. बीटेक जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग

2. जियो फिजिकल टेक्नोलॉजी

सीटों में नहीं होगा बदलाव बताते चलें कि इन दोनों कोर्स में 21-21 सीटें निर्धारित की गयी हैं। वहीं, संस्थान के डीन एकेडमिक प्रो. एमके सिंह ने बताया कि इन कोर्सों की शुरुआत से संस्थान में बीटेक सीटों की कुल संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा। बता दें कि IIT ISM धनबाद में कुल 1210 सीटें उपलब्ध हैं। इनमें अलग-अलग ब्रांच और कोर्स शामिल हैं जैसे BTech, Dual Degree और Integrated MSc। इस साल की भी बीटेक में 1210 सीटों पर एडमिशन लिया जाएगा।

दो इंटीग्रेटेड एमटेक कोर्स बंद इसके अलावा पाठ्यक्रम पुनर्गठन के तहत संस्थान ने पांच वर्षीय इंटीग्रेटेड एमटेक इन अप्लाइड जियोलॉजी और पांच वर्षीय इंटीग्रेटेड एमटेक इन अप्लाइड जियोफिजिक्स को बंद करने का निर्णय लिया है। इन दोनों कोर्स में 21-21 सीटें हैं। सत्र 2026 से इन कोर्सों में नया नामांकन नहीं लिया जाएगा।

एमटेक में 3 नए कोर्स की होगी शुरुआत इसके अलावा आईआईटी आईएसएम धनबाद में शैक्षणिक सत्र 2026-27 से एमटेक में तीन नए कोर्स की शुरुआत होगी। एमटेक में क्रिटिकल मिनरल्स, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग तथा इंटेलिजेंस कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग नया कोर्स होगा। शुरुआत में तीनों कोर्स में 20-20 सीटें होंगी। आईआईटी आईएसएम प्रबंधन तैयारी में जुट गया है। जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।

एमटेक क्रिटिकल मिनरल्स कोर्स को तीन विभाग मिलकर चलाएंगे। इनमें माइनिंग इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग व फ्यूल मिनरल इंजीनियरिंग शामिल हैं। तीनों विभागों का नेतृत्व माइनिंग इंजीनियरिंग करेगा। चालू सत्र में एमटेक के कई कोर्स में छात्र-छात्राओं की कम दिलचस्पी दिखा रहे हैं। आईआईटी धनबाद प्रबंधन एमटेक के ऐसे कोर्स को चिह्नित कर रहा है। कम दिलचस्पी वाले कोर्स में सीटों की संख्या कम की जाएगी। जल्द ही इस संबंध में निर्देश जारी किया जाएगा।