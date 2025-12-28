IIT ISM Dhanbad: आईआईटी धनबाद में अब इंजीनियरों के साथ तैयार होंगे शिक्षक, सत्र 2026-27 से शुरू होगा बीएससी-बीएड कोर्स

संक्षेप: IIT ISM Dhanbad: आईआईटी आईएसएम धनबाद में इंजीनियर, मैनेजर के बाद अब शिक्षक भी तैयार होंगे। सत्र 2026-27 से चार वर्षीय बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स की पढ़ाई शुरू होगी।

IIT ISM Dhanbad: आईआईटी आईएसएम धनबाद में इंजीनियर, मैनेजर के बाद अब शिक्षक भी तैयार होंगे। सत्र 2026-27 से चार वर्षीय बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स की पढ़ाई शुरू होगी। एनसीटीई ने आईआईटी धनबाद में 50 सीट (एक यूनिट) की पढ़ाई को मंजूरी दे दी है। एनसीटीई से मंजूरी मिलने के बाद अब चार वर्षीय कोर्स में 12वीं विज्ञान पास छात्र-छात्राओं का नामांकन होगा। आईआईटी धनबाद में फिजिक्स, केमिस्ट्री व मैथ में छात्रों का नामांकन लिया जाएगा।

बताते चलें कि वर्ष 2024 में आईआईटी आईएसएम धनबाद ने 120 सीटों के लिए प्रस्ताव दिया था। एनसीटीई ने विभिन्न जांच व प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद अब 50 सीटों के लिए बीएससी बीएड को एप्रूवल दे दिया। कोर्स में नामांकन एनटीए (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) की ओर से आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के स्कोर के आधार पर होगा। आईआईटी आईएसएम धनबाद ने बीएससी बीएड की पढ़ाई के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं।

शिक्षा मंत्रालय केंद्र सरकार के निर्देश पर देश के सभी आईआईटी में चार वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड की पढ़ाई शुरू की जा रही है। इसी परिपेक्ष्य में आईआईटी धनबाद में बीएड बीएड की पढ़ाई शुरू होने जा रही है। आईआईटी धनबाद की प्राथमिकता क्वालिटी टीचर तैयार करना है। वर्तमान में धनबाद व आसपास के जिले में चार वर्षीय बीएससी बीएड की पढ़ाई नहीं हो रही है। ऐसे में आईआईटी धनबाद बीएससी बीएड की पढ़ाई का आकर्षण का केंद्र बनेगा।

क्या है चार वर्षीय बीएससी बीएड : यह कोर्स चार वर्ष का है। स्नातक दोहरी डिग्री पाठ्यक्रम है। बीएससी बीएड एकीकृत कार्यक्रम को छात्रों को टीचिंग क्षेत्र में कॅरियर के लिए तैयार करने को डिजाइन किया गया है।