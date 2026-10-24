आईआईटी में 3 छात्रों को 1.59 करोड़ का पैकेज, 14 फीसदी कम प्लेसमेंट, सिर्फ 2 को सरकारी नौकरी
आईआईटी धनबाद के कोर्स वाइज सीटीसी की बात करें तो बीटेक 18.02 लाख, डबल मेजर बीटेक प्लस बीटेक 26.78 लाख, डुएल डिग्री बीटेक प्लस एमटेक 31.07 लाख, इंटीग्रेटेड एमटेक 25.65 लाख, एमएससी 9.16 लाख रही।
आईआईटी आईएसएम धनबाद में 2026 बैच (वर्ष 2025-26) के छात्र-छात्राएं कैंपस प्लेसमेंट में पिछड़ गए हैं। वर्ष 2025 (87.61%) की तुलना वर्ष 2026 (73.64%) में आईआईटी धनबाद में 13.97 फीसदी कम कैंपस प्लेसमेंट हुआ है। कैंपस प्लेसमेंट के लिए बीटेक, एमटेक समेत अन्य कोर्स के 1882 छात्र-छात्राओं ने रजिस्ट्रेशन कराया। इनमें से सक्रिय रूप से 1487 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। कंपनियों ने 1095 छात्र-छात्राओं को जॉब दिया। यानी कि इनमें से 392 छात्र-छात्राओं को नौकरी नहीं (अनप्लेस्ड) मिली। अनप्लेस्ड में बीटेक कोर्स की संख्या 157 है।
ऐसे में यह समझा जा सकता है कि वर्ष 2026 में नौकरी नहीं पाने वाले इन छात्र-छात्राओं की संख्या काफी अधिक है। एमटेक, एमएससी, एमएससी टेक के कई कोर्स के प्लेसमेंट की स्थिति बेहतर नहीं है। यह खुलासा आईआईटी धनबाद के कॅरियर डवलपमेंट सेंटर की ओर से जारी आंकड़े में हुआ है।
मात्र दो छात्रों को सरकारी नौकरी
सरकारी नौकरी मात्र दो विद्यार्थियों को मिली है। सबसे अधिक कोर इंजीनियरिंग सेक्टर में 486 को नौकरी मिली। नौकरी पाने वाले 1095 विद्यार्थियों में लड़कियों की संख्या 248 व लड़कों की संख्या 847 है। सबसे अधिक बीटेक में 158, एमटेक में 32 व एमबीए में 26 लड़कियों को जॉब मिली है।
तीन छात्रों को 1.59 करोड़ सालाना पैकेज
संस्थान के पे पैकेज की बात करें तो आईआईटी धनबाद ने तीन छात्रों के सीटीसी का खुलासा नहीं किया है। संस्थान के छात्रों के बीच चर्चा को मानें तो 1.59 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड पे पैकेज इन तीनों को मिला है। वहीं एक छात्र को 1.22 करोड़ रुपये सालाना मिला है। कैंपस प्लेसमेंट के लिए 300 से अधिक कंपनियां आई। जानकारों का कहना है कि वैश्विक मंदी व टेक सेक्टर में भर्ती प्रक्रिया धीमी हुई है। इस कारण कैंपस प्लेसमेंट प्रभावित हुआ है।
बीटेक डबल मेजर व डुएल कोर्स का क्रेज
आईआईटी धनबाद में डबल मेजर यानी कि बीटेक प्लस बीटेक कोर्स व बीटेक डुएल डिग्री कोर्स का क्रेज है। दोनों कोर्स में शत प्रतिशत छात्रों को नौकरी मिल गई। वहीं बीटेक में 81:42, इंटीग्रेटेड एमटेक में 80.26, एमएससी 50 फीसदी, एमएससी टेक 48.61, एमटेक 57.88 व एमबीए का 93.44 फीसदी है।
छात्रों को पे पैकेज
- 20 लाख सालाना से अधिक का जॉब ऑफर : 276 छात्रों को
- 10 लाख से 20 लाख सालाना तक की नौकरी : 424 छात्रों को
- 06 लाख से लेकर 10 लाख सलाना जॉब ऑफर : 392 छात्रों को
- संस्थान के छात्रों को ओवरऑल औसत सीटीसी : 16.63 लाख
ब्रांचवार औसत सीटीसी
बीटेक 18.02 लाख, डबल मेजर बीटेक प्लस बीटेक 26.78 लाख, डुएल डिग्री बीटेक प्लस एमटेक 31.07 लाख, इंटीग्रेटेड एमटेक 25.65 लाख, एमएससी 9.16 लाख, एमएससी टेक 13.71 लाख, एमटेक 11.08 लाख, एमबीए 11.64 लाख
किस वर्ष कैंपस प्लेसमेंट
वर्ष 2025 - 87.61%
वर्ष 2024 - 71.16 %
वर्ष 2023 - 72.47%
- बीटेक का ब्रांचवार प्लेसमेंट प्रतिशत : केमिकल 68.57, सिविल 57.78, कंप्यूटर साइंस 89.86, इलेक्ट्रोनिक्स एंड कम्युनिकेशन 80.49, इंजीनियरिंग फिजिक्स 79.17, इनवॉयरमेंटल इंजीनियरिंग 74.07, मैकेनिकल 85.71, मैकेनिकल माइनिंग मशीनरी 88.57, मिनरनल एंड मैटलर्जिकल 100, माइनिंग 81.61, पेट्रोलियम 72.37
- इन सेक्टर में मिली नौकरी : कोर इंजीनियरिंग में 486, सॉफ्टवेयर/ आईटी में 315, गर्वमेंट जॉब 2, एडु टेक में 93, एनालिटिक्स में 57, बैंकिंग एंड फाइनेंस में 81, कंसलटिंग में 51, सेल्स एंड मार्केटिंग में 5
- धनबाद से अमित वत्स की रिपोर्ट
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
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विशेषज्ञता
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी