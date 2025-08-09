IIT : In a 1st among IITs institutes IIT Kharagpur gets student well-being dean after rising suicides cases IIT : आईआईटी में पहली बार खड़गपुर को मिला स्टूडेंट हेल्थ डीन, 7 माह में 4 छात्रों की खुदकुशी के बाद फैसला, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़IIT : In a 1st among IITs institutes IIT Kharagpur gets student well-being dean after rising suicides cases

IIT : आईआईटी में पहली बार खड़गपुर को मिला स्टूडेंट हेल्थ डीन, 7 माह में 4 छात्रों की खुदकुशी के बाद फैसला

छात्रों की मेंटल हेल्थ के लिए आईआईटी खड़गपुर ने पहला स्टूडेंट वेल बींग डीन नियुक्त किया है। नए डीन छात्र के व्यक्तिगत मुद्दों की पहचान और समाधान पर ध्यान केंद्रित करेंगे। देश के 23 आईआईटी संस्थानों में पहली बार इस तरह का फैसला लिया गया है।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तानSat, 9 Aug 2025 08:34 AM
share Share
Follow Us on
IIT : आईआईटी में पहली बार खड़गपुर को मिला स्टूडेंट हेल्थ डीन, 7 माह में 4 छात्रों की खुदकुशी के बाद फैसला

संस्थान में बढ़ते खुदकुशी के मामलों को देखते हुए आईआईटी खड़गपुर ने पहला स्टूडेंट वेल बींग डीन नियुक्त किया है। देश के प्रमुख आईआईटी संस्थान के सेंटर फॉर ओशियन, रिवर, एटमॉस्फेयर एंड लैंड साइंसेज के प्रोफेसर अरुण चक्रवर्ती को पहला स्टूडेंट वेल बींग डीन बनाया गया है। देश के 23 आईआईटी संस्थानों में पहली बार इस तरह का फैसला लिया गया है। कैंपस में महज सात माह में चार छात्रों की खुदकुशी के मामले सामने आने के बाद लोगों ने छात्रों के गिरते मानसिक स्वास्थ्य, पढ़ाई लिखाई का प्रेशर व टेंशन और कैंपस में कथित जातिगत तनाव से जुड़ी चिंताओं को उठाया था। आईआईटी खड़गपुर के निदेशक सुमन चक्रवर्ती ने सिस्टम में खामी की बात स्वीकार की थी।

सुमन चक्रवर्ती ने 26 जुलाई को नए बीटेक बैच के इंडक्शन प्रोग्राम के दौरान छात्रों की मेंटल हेल्थ और अन्य समस्याओं के हल एवं उनकी देखरेख के लिए इस स्पेशल डीन की नियुक्ति की घोषणा की थी। सात महीनों में कैंपस में चार छात्रों की आत्महत्या के बाद यह पद यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था कि छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। सबसे हालिया मामला चौथे वर्ष के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र रितम मंडल का है, जो 18 जुलाई को अपने हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटके पाए गए थे।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक निदेशक ने कहा, 'किसी भी आईआईटी में संभवतः यह पहली बार है कि डीन लेवल पर किसी व्यक्ति को केवल छात्रों के कल्याण व उनकी देखभाल के लिए नियुक्त किया गया है। हमारे संस्थान में छात्रों की संख्या बहुत अधिक है और उनसे जुड़े कल्याण के मामलों पर विशेष जोर देने के लिए एक डीन होना आवश्यक है।'

ये भी पढ़ें:केदारनाथ में घोड़े खच्चर चलाने वाला छात्र देश की टॉप IIT में पढ़ेगा

चक्रवर्ती ने बताया कि यह भूमिका चुनौतीपूर्ण होने के साथ-साथ जरूरी भी है। उन्होंने आगे कहा, 'हम कोई दुखद घटना नहीं चाहते। हर छात्र हमसे कभी भी संपर्क कर सकता है। छोटी से छोटी समस्या का भी हल किया जाएगा। मैंने छात्रों से कहा है कि मैं चौबीसों घंटे उपलब्ध हूं, उन्हें घबराना नहीं चाहिए, हम माता-पिता की तरह यहां हैं।'

आईआईटी-खड़गपुर में 21 हॉस्टल हैं जिनमें 16000 छात्र रहते हैं। निदेशक ने बताया कि हालांकि छात्र मामलों को लेकर स्टूडेंट अफेयर डीन यहां पहले से है। लेकिन स्टूडेंट वेल बींग डीन का पद अलग है। नए डीन व्यक्तिगत मुद्दों की पहचान और समाधान पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जबकि छात्र मामलों के डीन आवास और अनुशासन जैसे प्रशासनिक मामलों को संभालेंगे।

छात्रों की मदद के लिए कॉलेज में पहले से ही एआई संचालित मानसिक स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म सेतु (SETU), एक पुनर्गठित काउंसलिंग सेंटर, कैंपस मदर्स, छात्र टास्क फोर्स और स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप शामिल हैं।

IIT
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।