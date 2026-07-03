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IIT और IIM की डिग्री, सैलरी 1.6 करोड़, पर 6-15 लाख कमाने वाली लड़की से शादी से इनकार, वजह पर छिड़ी बहस

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
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1.6 करोड़ कमाने वाले आईआईटी आईआईएम ग्रेजुएट शख्स का कहना है कि वह ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता तो कम कमाने के बावजूद भी बच्चे होने के बाद जॉब करना चाहती हो।

IIT और IIM की डिग्री, सैलरी 1.6 करोड़, पर 6-15 लाख कमाने वाली लड़की से शादी से इनकार, वजह पर छिड़ी बहस

आप अपना लाइफ पार्टनर चुनते समय किस बात को ज्यादा अहमियत देंगे- सैलरी, डिग्री या फिर सोच व तालमेल। यह सवाल अकसर युवा वर्ग के समाने आ खड़ा होता है। हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक पोस्ट ने इस मुद्दे पर एक नई बहस छेड़ दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर कबीर मेनन ने एक्स पर अपने एक दोस्त की कहानी शेयर की। कबीर ने हार्वर्ड से साइकोलॉजी में पीएचडी की है। मेनन के मुताबिक, उनका 34 साल का दोस्त आईआईटी बॉम्बे और आईआईएम अहमदाबाद से ग्रेजुएट है। वह 'बिग फोर' कंसल्टिंग फर्मों में से एक में काम करता है और सालाना लगभग 1.6 करोड़ रुपये कमाता है। हाल ही में उसने लाइफ पार्टनर खोजने की उम्मीद में Shaadi.com पर अपना प्रोफाइल बनाया।

मेनन ने आगे बताया, 'कुछ ही दिनों में उसे बहुत सारे लोगों से दिलचस्पी दिखाई देने लगी। लेकिन एक बात ऐसी थी जिसने मेनन के दोस्त को सोचने पर मजबूर कर दिया। उससे संपर्क करने वाली ज्यादातर महिलाएं सालाना 6 लाख से 15 लाख रुपये के बीच कमा रही थीं। उसने उनमें से कुछ से बात की और पाया कि ये महिलाएं बच्चे के जन्म के बाद भी काम करना चाहती हैं।'

शख्स बच्चे की देखभाल में हाथ बंटाने को तैयार

मेनन के मुताबिक, 'उनका दोस्त घर की जिम्मेदारियां या बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी बांटने के खिलाफ नहीं है। असल में उसका मानना ​​है कि अगर दोनों पार्टनर लगभग बराबर सैलरी कमाते हैं, तो वे खर्चों को बराबर बांट सकते हैं, जरूरत पड़ने पर घरेलू मदद ले सकते हैं और बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी ज्यादा आसानी से बांट सकते हैं। वह तो यहां तक कहता है कि अगर उसकी पत्नी काम जारी रखना चाहे और परिवार का खर्च उठाने लायक कमाती हो, तो उसे 'स्टे-एट-होम फादर' (घर पर रहकर बच्चों की देखभाल करने वाला पिता) बनने में भी खुशी होगी।'

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लेकिन वह यह भी कहता है कि उसे बिल्कुल अलग तरह के इंतजाम से भी कोई परेशानी नहीं है। अगर उसकी होने वाली पत्नी पूरे समय घर पर रहकर बच्चों की परवरिश करना चाहती है, तो उसे इससे भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसके मुताबिक उसकी कमाई घर चलाने के लिए काफी है।

कम कमाने के बावजूद भी बच्चे होने के बाद जॉब क्यों

उसे बस एक ही तरह का इंतजाम पसंद नहीं है - जहां उसकी पत्नी काफी कम कमाती हो और मां बनने के बाद भी काम करना चाहती हो। दोस्तों ने उन्हें बताया है कि उनकी इस सोच की वजह से सही साथी मिलने की संभावना बहुत कम हो जाएगी, उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला।

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इंटरनेट पर बहस

इस पर इंटरनेट पर खूब चर्चा हो रही है। बहुत से लोगों को लगा कि यह बातचीत असल में पैसे के बारे में थी ही नहीं। एक यूजर ने बताया कि करियर कई महिलाओं को सैलरी से कहीं ज्यादा बड़ी चीज देता है। यूजर ने लिखा, 'लड़कियों के लिए यह पैसे की बात नहीं है; यह आजादी की बात है। वह हर महीने उससे पैसे नहीं मांग सकती। बच्चा होने के बाद अगर वह सच में बच्चे के साथ समय बिताना चाहती है, तो उसे भरोसा दिलाएं कि अभी पैसा जरूरी नहीं है। अगर लड़की अच्छी है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह सालाना 6 लाख रुपये कमाती है या 15 लाख रुपये।'

एक और कमेंट में पूरे नजरिए पर सवाल उठाया गया- 'शादी को एक डील की तरह देखना ही असली समस्या है। यह प्यार पर आधारित रिश्ता होना चाहिए और प्यार में दोनों तरफ से तालमेल बिठाने, कमिटमेंट और त्याग की जरूरत होती है। जीवनसाथी चुनने में पैसा मुख्य कारण नहीं होना चाहिए। भारत को क्या हो गया है?'

क्या डील है अरेंज मैरिज

मेनन ने जवाब दिया, "अरेंज मैरिज अधिकतर डील ही होती हैं। प्यार शादी के बाद होता है (अगर होता है तो)।" कई महिलाओं ने भी कंसल्टेंट की सोच से असहमति जताई।

एक ने लिखा, "मैं भी उन्हीं लड़कियों में से एक हूं, और मेरा मानना ​​है कि हम दोनों आर्थिक रूप से घर चलाने में हाथ बंटा सकते हैं (चाहे वह कितना भी कम क्यों न हो) और साथ ही परिवार की देखभाल भी कर सकते हैं। क्षमता से ज्यादा इच्छाशक्ति मायने रखती है।"

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क्या वाइफ लाना भर्ती करने जैसा

एक और यूजर को लगा कि यह बातचीत साथी खोजने के बजाय किसी भर्ती जैसी लग रही थी। कमेंट में लिखा था, "सिर्फ सैलरी की तुलना क्यों? उन्हें दूसरी चीजें भी देखनी चाहिए। यह तो कमाई और बजट आवंटन के एक्सेल शीट एनालिसिस जैसा लग रहा है।" इस पोस्ट के बाद से इस बात पर व्यापक चर्चा शुरू हो गई है कि आज लोग शादी से क्या उम्मीद करते हैं।

कुछ लोगों के लिए एक साथ स्थिर भविष्य बनाने में आर्थिक तालमेल एक जरूरी हिस्सा है। वहीं दूसरों के लिए रिश्ते को सिर्फ इनकम ब्रैकेट तक सीमित कर देना असल बात को पूरी तरह नजरअंदाज करना है।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


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तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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