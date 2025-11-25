IIT Hyderabad Scholarships: आईआईटी हैदराबाद में B.Tech छात्रों को ये स्कॉलरशिप दिलाएंगी फीस में छूट और पॉकेट मनी

संक्षेप: IIT Scholarships: आईआईटी हैदराबाद द्वारा मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। ये स्कॉलरशिप योग्य और जरूरतमंद छात्रों को फीस में छूट और पॉकेट मनी प्रदान करती हैं।

IIT Hyderabad Scholarships: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद (IIT-H) में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे और भविष्य में JEE Mains या JEE Advanced के जरिए दाखिला लेने की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि इंस्टीट्यूट उन्हें आर्थिक मदद के लिए कई स्कॉलरशिप स्कीम चलाता है। ये स्कॉलरशिप योग्य और जरूरतमंद छात्रों को फीस में छूट और पॉकेट मनी प्रदान करती हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आईआईटी हैदराबाद द्वारा दी जाने वाली स्कॉलरशिप का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक तंगी के कारण कोई भी मेधावी छात्र अपनी पढ़ाई से वंचित न रहे। ये फायदा या तो ट्यूशन फीस में कमी के रूप में दिए जाते हैं या डायरेक्ट छात्रों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए जाते हैं।

मुख्य स्कॉलरशिप स्कीम: 1. मेरिट-कम-मीन्स (MCM) स्कॉलरशिप यह स्कॉलरशिप जनरल (GEN), जनरल-ईडब्ल्यूएस (GEN-EWS), और ओबीसी (OBC) कैटेगरी के छात्रों के लिए है। इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने वाले छात्र के माता-पिता की कुल वार्षिक आय 4,50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आय प्रमाण के रूप में आयकर विभाग द्वारा जारी 'इनकम टैक्स रिटर्न' (ITR) की रसीद जमा करना अनिवार्य है। छात्रों को कोर्स में 7.0 का न्यूनतम SGPA/CGPA बनाए रखना जरूरी है और किसी भी कोर्स में कोई एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए।

चयनित छात्रों को स्कॉलरशिप के लाभ के रूप में 1,000 रुपये प्रति माह पॉकेट अलाउंस दिया जाता है।यह स्कॉलरशिप कक्षा की कुल संख्या के 25 प्रतिशत छात्रों तक सीमित है।

2. एससी/एसटी स्कॉलरशिप यह स्कॉलरशिप अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्रों के लिए है। इस योजना में भी माता-पिता की कुल वार्षिक आय 4,50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, और छात्रों को न्यूनतम 7.0 SGPA/CGPA बनाए रखना होता है।

इन छात्रों को 250 रुपये प्रति माह पॉकेट मनी के साथ-साथ लाइसेंस फीस और डाइनिंग शुल्क की राशि वापस की जाती है। अन्य स्कीम से हटकर, यदि छात्र पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, तो इस योजना में पुरस्कारों की संख्या पर कोई अधिकतम सीमा नहीं है।