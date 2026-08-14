Success Story: एमेजॉन की नौकरी छोड़ी, UPSC में मिली नाकामी... फिर 45 दिन की तैयारी से IIM अहमदाबाद का सफर
एमेजॉन की नौकरी छोड़कर यूपीएससी की तैयारी करने वाले आईआईटी ग्रेजुएट विवेकानंद ने असफलता के बाद 45 दिन में कैट पास कर आईआईएम अहमदाबाद में अपनी जगह पक्की कर ली।
Success Story: कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है… इसकी एक जीती जागती मिसाल सामने आई है। हाल ही में एक्स यूजर 'Vikas Alwys' नाम के एक अकाउंट ने एक प्रेरणादायक कहानी को दुनिया के सामने रखा, जो आज हर उस युवा के लिए एक मिसाल बन गई है जो असफलता से निराश हो जाता है। जरा सोचिए, एक आम भारतीय छात्र या उसके परिवार का सबसे बड़ा सपना क्या होता है? एक अच्छे कॉलेज से पढ़ाई और फिर किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में शानदार पैकेज वाली नौकरी। साल 2021 में आईआईटी हैदराबाद से कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में बीटेक पूरा करने वाले विवेकानंद के पास यह सब कुछ था। उन्हें कैंपस प्लेसमेंट के दौरान दिग्गज टेक कंपनी एमेजॉन में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर की बेहतरीन नौकरी का ऑफर मिला था। ज्यादातर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स इस मौके को हाथों-हाथ लेते। लेकिन विवेकानंद की सोच अलग थी। उनका दिल कोडिंग या कॉरपोरेट की दुनिया में नहीं, बल्कि पब्लिक पॉलिसी, अर्थशास्त्र और देश के प्रशासनिक सिस्टम में लगता था। इसी जुनून के चलते उन्होंने एमेजॉन का वह लाखों का ऑफर ठुकरा दिया और यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। मगर नियती को कुछ और ही मंजूर था।
चार साल में तीन प्रयास मगर हाथ लगी निराशा
यूपीएससी का सफर किसी तपस्या से कम नहीं होता। जहां एक तरफ विवेकानंद के दोस्त कॉरपोरेट में तरक्की कर रहे थे, दुनिया घूम रहे थे, वहीं वह खुद को एक कमरे में बंद करके किताबों से जूझ रहे थे। उन्होंने 2022, 2023 और 2025 में तीन बार यूपीएससी की परीक्षा दी। उनकी मेहनत और काबिलियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने तीनों बार प्रीलिम्स परीक्षा पास कर ली। लेकिन, कई बार कड़ी मेहनत के बावजूद किस्मत साथ नहीं देती। चार साल के लंबे संघर्ष और तीन प्रयासों के बाद भी विवेकानंद का नाम फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में नहीं आ सका। किसी भी आम इंसान के लिए यह टूट जाने वाला पल हो सकता था। सालों की मेहनत के बाद जब मनचाहा मुकाम न मिले, तो मायूसी और खुद पर शक होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन, विवेकानंद की कहानी का अंत यहां नहीं होना था।
जब एक रास्ता बंद हुआ तो दूसरा खोज लिया
विवेकानंद की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि उन्होंने अपनी नाकामी को खुद पर हावी नहीं होने दिया। यूपीएससी में फाइनल सिलेक्शन न होने के बावजूद उन्होंने हार मानकर बैठने के बजाय नए मौकों की तलाश शुरू की। गणित में उनकी हमेशा से अच्छी पकड़ थी, और इसी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एसएससी सीजीएल की परीक्षा दी। सितंबर 2025 में उनकी मेहनत रंग लाई और उनका चयन कस्टम इंस्पेक्टर के पद पर हो गया। यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। एमेजॉन की नौकरी छोड़ने से लेकर सरकारी नौकरी पाने तक का उनका सफर एक मुकाम पर पहुंच चुका था। लेकिन उनके अंदर का आसमान छूने वाला जज्बा अभी भी शांत नहीं हुआ था।
45 दिन की मेहनत के बाद अब तय किया IIM अहमदाबाद का सफर
कस्टम इंस्पेक्टर बनने के बाद विवेकानंद ने एक और बड़ा फैसला लिया। उन्होंने मैनेजमेंट की दुनिया में कदम रखने की सोची और कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) की तरफ अपना रुख किया। हैरान करने वाली बात यह है कि परीक्षा में सिर्फ 45 दिन का वक्त बचा था। इतने कम समय में भारत की सबसे कठिन प्रवेश परीक्षाओं में से एक की तैयारी करना नामुमकिन सा लगता है। लेकिन विवेकानंद ने इसे मुमकिन कर दिखाया। सिर्फ डेढ़ महीने की तैयारी से उन्होंने कैट 2025 में 99.92 परसेंटाइल का जादुई स्कोर हासिल किया। इस शानदार नतीजे ने उनके लिए एक और बड़ा और प्रतिष्ठित दरवाजा खोल दिया। आज वह भारत के सबसे बेहतरीन मैनेजमेंट संस्थान, आईआईएम अहमदाबाद का हिस्सा हैं।
(डिस्क्लेमर: यह पूरी कहानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर एक यूजर द्वारा किए गए दावों पर आधारित है। लाइव हिन्दुस्तान ने स्वतंत्र रूप से इन दावों की सत्यता की पुष्टि नहीं की है।)
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव