आईआईटी हैदराबाद में पीएचडी के लिए आवेदन शुरू, 10 नवंबर तक करें अप्लाई, जानें योग्यता
इतना ही नहीं संस्थान में पीएचडी के लिए तीन कैटेगरी रखी गई हैं। इसमें रेगुलर एडमिशन, हाई CGPA वाले उम्मीदवारों के लिए स्पेशल डायरेक्ट एडमिशन और बाहरी उम्मीदवारों के लिए एक्सटर्नल एडमिशन (External Admissions) की व्यवस्था की गई है।
पीएचडी करने वालों के लिए बड़ी खबर है। इंडियन इंस्टीट्यू ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी हैदराबाद ने जनवरी 2027 सेशन में पीएचडी (PhD) में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 10 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। संस्थान में इंजीनियरिंग, साइंस और अन्य विषयों में पीएचडी करने का मौका दिया जा रहा है। जो छात्र रिसर्च के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वे संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट iith.ac.in/phdadmissions पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
10 नवंबर तक करें आवेदन
बता दें कि IIT हैदराबाद पीएचडी एडमिशन 2027 के लिए आवेदन प्रक्रिया 21 अक्टूबर 2026 से शुरू हुई है। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को अपनी शैक्षणिक योग्यता और दाखिले से जुड़ी शर्तों को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन और एडमिशन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार IIT हैदराबाद की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।
तीन कैटेगरी में मिलेगा दाखिला
इतना ही नहीं संस्थान में पीएचडी के लिए तीन कैटेगरी रखी गई हैं। इसमें रेगुलर एडमिशन, हाई CGPA वाले उम्मीदवारों के लिए स्पेशल डायरेक्ट एडमिशन और बाहरी उम्मीदवारों के लिए एक्सटर्नल एडमिशन (External Admissions) की व्यवस्था की गई है।
इन विषयों में कर सकते हैं पीएचडी
IIT हैदराबाद में कई विषयों में पीएचडी प्रोग्राम उपलब्ध हैं। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, क्लाइमेट चेंज और कम्प्यूटेशनल इंजीनियरिंग शामिल हैं। इसके अलावा, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग साइंस, मैटेरियल्स साइंस एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल एंड एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में भी पीएचडी कर सकते हैं। साइंस विषयों में केमिस्ट्री, मैथमैटिक्स, फिजिक्स और इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज के लिए भी आवेदन का अवसर है।
पीएचडी के लिए क्या है योग्यता?
रेगुलर पीएचडी एडमिशन के लिए उम्मीदवार के पास ME/MTech, MS by Research, एमएस इन इंजीनियरिंग, इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री, MPharma या एमडी/एमएस जैसी मेडिकल डिग्री होनी चाहिए। संबंधित डिग्री में फर्स्ट क्लास होना जरूरी है।
MSc डिग्री वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए संबंधित डिग्री में फर्स्ट क्लास के साथ GATE, CSIR, UGC, DST-Inspire, ICMR, NBHM, DBT या समकक्ष परीक्षा की वैध योग्यता जरूरी है। इसके लिए वर्क एक्सपीरियंस की जरुरत नहीं है।
आवेदन की अंतिम तारीख: 10 नवंबर 2026
आधिकारिक वेबसाइट: https://iith.ac.in/phdadmissions/
किन्हें मिलेगी हॉस्टल की सुविधा?
संस्थान के अनुसार, हॉस्टल की सुविधा केवल शिक्षा मंत्रालय से सहायता प्राप्त करने वाले रिसर्च स्कॉलर्स को मिलेगी। उम्मीदवारों को हॉस्टल और दाखिले से जुड़ी अन्य शर्तों की जानकारी आधिकारिक दिशा-निर्देशों से प्राप्त करनी चाहिए।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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