Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़IIT: How to do MSc from IIT JAM entrance exam provides admission to 5000 seats in PG degree courses
IIT : कैसे करें आईआईटी से MSc , जैम प्रवेश परीक्षा से मिलता है पीजी डिग्री कोर्स की 5000 सीटों पर दाखिला

IIT : कैसे करें आईआईटी से MSc , जैम प्रवेश परीक्षा से मिलता है पीजी डिग्री कोर्स की 5000 सीटों पर दाखिला

संक्षेप: JAM एंट्रेंस एग्जाम से देश के 22 आईआईटी संस्थानों की लगभग 3000 सीटों और अनेक एनआईटी एवं आईआईएसईआर संस्थानों की लगभग 2000 सीटों पर दाखिला पा सकते हैं।

Thu, 30 Oct 2025 05:54 AMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, करियर काउंसलर, आशीष आदर्श
share Share
Follow Us on

आईआईटी संस्थानों में एमटेक के अलावा भी बहुत से पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज कराए जाते हैं। छात्र यहां से पीजी कर आईआईटी का टैग ले सकते हैं। यदि आप आईआईटी से पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स यानी जैम ( JAM ) पास करना होगा। जैम एक प्रवेश जांच परीक्षा है, जिसके माध्यम से आप देश के 22 आईआईटी संस्थानों की लगभग 3000 सीटों और अनेक एनआईटी एवं आईआईएसईआर संस्थानों की लगभग 2000 सीटों पर एमएससी, एमए, एमएससी-एमटेक पाठ्यक्रमों में दाखिला पा सकते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

किस संस्थान में किस पाठ्यक्रम में कितनी सीटें हैं, इसकी जानकारी आपको जैम एडमिशन बुलेटिन से मिल जाएगी, जो वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। सितंबर माह में इसके लिए आवेदन प्रारंभ होता है, अतः 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है।जिन छात्रों ने फॉर्म भर दिया है और ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएशन अंतिम वर्ष में हैं, वे जैम के लिए आवेदन कर सकते हैं।

प्रश्न- मैं फिल्मों और टीवी सीरियल के लिए स्क्रिप्ट लिखना चाहता हूं। कृपया मार्गदर्शन करें।

करियर काउंसलर की सलाह- फिल्मों और टीवी सीरियल के लिए स्क्रिप्ट के क्षेत्र में करिअर बनाने में रुचि रखनेवाले छात्रों को एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि स्क्रिप्ट राइटिंग एक जन्मजात कला है, जिसे कोई संस्थान आपको सिखा नहीं सकता, परंतु यदि आपके अंदर स्क्रिप्ट राइटिंग के मूल गुण हैं, तो संस्थान या पाठ्यक्रम की मदद से कुछ हद तक उसे निखारा अवश्य जा सकता है।

ये भी पढ़ें:आईआईटी में धाकड़ प्री प्लेसमेंट, बेस्ट पैकेज 1.49 करोड़ का, क्या रही औसत सैलरी

स्क्रिप्ट राइटिंग की शुरुआत आपको हर उस घटना को लिखने से करनी चाहिए, जो आपके आसपास ही घटती है और जिसे देखने के बाद तत्काल आपको इस बात का आभास होता है कि आप इस घटना को रोचक तरीके से लिख सकते हैं। अतः इस क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले स्वयं में इन गुणों की जांच कर लें- भाषा पर शुद्धता के साथ आपकी मजबूत पकड़ हो, विषय पर गहन रिसर्च करने की आपमें क्षमता व धैर्य हो, आपके अंदर स्क्रिप्ट को रोचक बनाते हुए पूरी बात कहने की कला हो, कम शब्दों में पूरे स्क्रिप्ट का सारांश तैयार करने की कला हो, अपनी बात को मजबूती से रखने की संवाद कला हो और अंत में, लंबे संघर्ष के लिए मन से तैयार होने का संकल्प हो।

यदि यह सब कुछ आपके अंदर है, तो यह क्षेत्र आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। आप अपनी स्क्रिप्ट तैयार कर प्रतिष्ठित फिल्म व टीवी निर्देशकों को भेजते रहें या उनसे संपर्क कर उनको सारांश सुनने के लिए तैयार कर लें। यदि आपके काम में मेरिट हुआ, तो आपका संघर्ष सफलता में बदल सकता है। स्क्रिप्ट राइटिंग के ऑनलाइन ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
IIT
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।