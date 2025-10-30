IIT : कैसे करें आईआईटी से MSc , जैम प्रवेश परीक्षा से मिलता है पीजी डिग्री कोर्स की 5000 सीटों पर दाखिला

संक्षेप: JAM एंट्रेंस एग्जाम से देश के 22 आईआईटी संस्थानों की लगभग 3000 सीटों और अनेक एनआईटी एवं आईआईएसईआर संस्थानों की लगभग 2000 सीटों पर दाखिला पा सकते हैं।

आईआईटी संस्थानों में एमटेक के अलावा भी बहुत से पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज कराए जाते हैं। छात्र यहां से पीजी कर आईआईटी का टैग ले सकते हैं। यदि आप आईआईटी से पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स यानी जैम ( JAM ) पास करना होगा। जैम एक प्रवेश जांच परीक्षा है, जिसके माध्यम से आप देश के 22 आईआईटी संस्थानों की लगभग 3000 सीटों और अनेक एनआईटी एवं आईआईएसईआर संस्थानों की लगभग 2000 सीटों पर एमएससी, एमए, एमएससी-एमटेक पाठ्यक्रमों में दाखिला पा सकते हैं।

किस संस्थान में किस पाठ्यक्रम में कितनी सीटें हैं, इसकी जानकारी आपको जैम एडमिशन बुलेटिन से मिल जाएगी, जो वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। सितंबर माह में इसके लिए आवेदन प्रारंभ होता है, अतः 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है।जिन छात्रों ने फॉर्म भर दिया है और ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएशन अंतिम वर्ष में हैं, वे जैम के लिए आवेदन कर सकते हैं।

प्रश्न- मैं फिल्मों और टीवी सीरियल के लिए स्क्रिप्ट लिखना चाहता हूं। कृपया मार्गदर्शन करें। करियर काउंसलर की सलाह- फिल्मों और टीवी सीरियल के लिए स्क्रिप्ट के क्षेत्र में करिअर बनाने में रुचि रखनेवाले छात्रों को एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि स्क्रिप्ट राइटिंग एक जन्मजात कला है, जिसे कोई संस्थान आपको सिखा नहीं सकता, परंतु यदि आपके अंदर स्क्रिप्ट राइटिंग के मूल गुण हैं, तो संस्थान या पाठ्यक्रम की मदद से कुछ हद तक उसे निखारा अवश्य जा सकता है।

स्क्रिप्ट राइटिंग की शुरुआत आपको हर उस घटना को लिखने से करनी चाहिए, जो आपके आसपास ही घटती है और जिसे देखने के बाद तत्काल आपको इस बात का आभास होता है कि आप इस घटना को रोचक तरीके से लिख सकते हैं। अतः इस क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले स्वयं में इन गुणों की जांच कर लें- भाषा पर शुद्धता के साथ आपकी मजबूत पकड़ हो, विषय पर गहन रिसर्च करने की आपमें क्षमता व धैर्य हो, आपके अंदर स्क्रिप्ट को रोचक बनाते हुए पूरी बात कहने की कला हो, कम शब्दों में पूरे स्क्रिप्ट का सारांश तैयार करने की कला हो, अपनी बात को मजबूती से रखने की संवाद कला हो और अंत में, लंबे संघर्ष के लिए मन से तैयार होने का संकल्प हो।