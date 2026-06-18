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अभी समझने की कोशिश कर रहा हूं... 70 लाख की नौकरी करने वाले के जवाब ने चौंकाया; पोस्ट वायरल

Dheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
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एक्स पर एंटरप्रेन्योर अंकित केडिया ने अपने पड़ोसी के साथ हुई बातचीत साझा की। उनका पड़ोसी IIT से पढ़ा हुआ है और सालाना 70 लाख रुपये कमाता है। अच्छी नौकरी और शानदार कमाई के बावजूद उसने स्वीकार किया कि वह अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहा है कि जिंदगी में आगे क्या करना है।

अभी समझने की कोशिश कर रहा हूं... 70 लाख की नौकरी करने वाले के जवाब ने चौंकाया; पोस्ट वायरल

अगर आपकी सैलरी 70 लाख रुपये सालाना हो, तो आपसे कोई पूछे कि अब जिंदगी में आगे क्या करना चाहते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? इस सवाल का जवाब हर कोई अपने तरीके से देगा। लेकिन जब यही बात उस शख्स से पूछी गई जिसकी सैलरी 70 लाख रुपये हैं, तो उसने जवाब दिया कि अभी मैं इसे समझने की कोशिश कर रहा हूं। शख्स का जवाब थोड़ा हैरान कर देने वाला है। इसे लेकर एक एंटरप्रेन्योर ने एक्स (पहले ट्विटर) पर पोस्ट साझा की है, जो वायरल हो चुकी है। इस पोस्ट पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।

सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल

दरअसल, एक्स पर एंटरप्रेन्योर अंकित केडिया ने अपने पड़ोसी के साथ हुई बातचीत साझा की। उनका पड़ोसी IIT से पढ़ा हुआ है और सालाना 70 लाख रुपये कमाता है। अच्छी नौकरी और शानदार कमाई के बावजूद उसने स्वीकार किया कि वह अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहा है कि जिंदगी में आगे क्या करना है।

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आईआईटी रूड़की से पढ़ाई

केडिया ने अपनी पोस्ट में लिखा कि मेरे फ्लैट के बगल में एक व्यक्ति अकेले रहता है। वह अपने माता-पिता से दूर रहता है, सुबह करीब 10 बजे ऑफिस जाता है और शाम 6 बजे लौट आता है। वह अपना खाना खुद बनाता है और शाम को गाना गाने मे समय बिताता है। आज मेरी उससे बातचीत हुई, तो पता चला कि वह IIT रुड़की से कंप्यूटर साइंस (CSE) ग्रेजुएट है, सालाना करीब 70 लाख रुपये कमाता है और उसका तलाक हो चुका है। इतनी उपलब्धियों के बावजूद वह बेहद साधारण जीवन जीता है। जब मैंने उससे पूछा कि आगे क्या करने का प्लान है, तो उसने बस इतना कहा, "अभी मैं खुद ही समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आगे क्या करना है।"

इस पर अंकित केडिया ने क्या कहा?

इस बातचीत पर विचार करते हुए अंकित केडिया ने कहा कि भारत के बड़े शहरों में आने वाले समय में आर्थिक रूप से सफल लेकिन अकेले रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ सकती है। उन्होंने लिखा कि आज कई लोगों के पास कागजों पर सब कुछ है, अच्छी डिग्री, शानदार नौकरी और फानेंसियल सिक्योरिटी। लेकिन उनके पास अपने लोग नहीं हैं। भारत, खासकर महानगरों में, अगली बड़ी सामाजिक प्रवृत्ति अकेले रहने वाले लोगों की हो सकती है। ज्यादा पैसा, बेहतर करियर और अधिक स्वतंत्रता होगी, लेकिन साथ देने वाले लोग कम होंगे।"

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सोशल मीडिया पर क्या रही प्रतिक्रिया?

अंकित केडिया की यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस पोस्ट पर लोगों ने अकेलेपन और आधुनिक सफलता को लेकर अलग-अलग राय रख रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "भारत में हर चीज एक इवेंट बन गई है और हर जगह बहुत शोर-शराबा है, जिसकी वजह से संवेदनशील लोग समाज से दूर होते जा रहे हैं। जापान और चीन में भी ऐसी स्थिति देखी गई है। भारत में भी उच्च शिक्षित युवाओं के बीच यह रुझान बढ़ रहा है।"

दूसरे यूजर ने कहा, "गरीबी से जूझ चुके देश के लिए अकेलेपन की तुलना में आर्थिक समृद्धि ज्यादा महत्वपूर्ण है। वर्षों तक बड़े परिवार में सीमित संसाधनों के साथ रहने को हमने जरूरत से ज्यादा महिमामंडित किया है। नई पीढ़ी को अपनी कमाई और आजादी का एंजॉय लेने देना चाहिए।" एक अन्य यूजर ने टिप्पणी की, "अकेले रहने में क्या बुराई है? नकली लोगों के साथ रहने से बेहतर है अकेले रहना। जीवन में बहुत कम लोग होते हैं जो सच में आपकी परवाह करते हैं।"

वहीं एक यूजर ने इसे "अकेलेपन की महामारी" बताते हुए कहा कि भारत को ऐसे सामाजिक स्थानों और अवसरों की जरूरत है, जहां लोग आपस में जुड़ सकें। उसके अनुसार, अकेले रहना कुछ लोगों को अच्छा लग सकता है, लेकिन लंबे समय में यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है।

एक अन्य यूजर ने लिखा, "भविष्य में समाज का बड़ा विभाजन अमीर और गरीब के बीच नहीं, बल्कि जुड़े हुए और अकेले लोगों के बीच हो सकता है। करियर आपको आजादी और आराम तो दे सकता है, लेकिन अपनापन नहीं। आज कई लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन उसे साझा करने वाला कोई नहीं है।"

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Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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