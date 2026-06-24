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'जिन्हें आप Genius समझते हैं, असल में वो…' IITian ने बताई JEE कोचिंग टीचर्स की सच्चाई

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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IIT Dream vs Reality: आईआईटी बीएचयू के पूर्व छात्र आकाश संपूर्णानंद पांडेय ने ट्वीट कर JEE कोचिंग टीचर्स की सच्चाई बताई है। उन्होंने कहा कि छात्र जिन्हें 'रॉकस्टार' समझते हैं, वे असल में प्लेसमेंट के 'लेफ्टओवर्स' हो सकते हैं।

'जिन्हें आप Genius समझते हैं, असल में वो…' IITian ने बताई JEE कोचिंग टीचर्स की सच्चाई

IIT JEE Coaching: जब कोई छात्र 15 या 16 साल की उम्र में आईआईटी-जेईई (IIT-JEE) की तैयारी करने के लिए कोटा या देश के किसी बड़े कोचिंग इंस्टिट्यूट में कदम रखता है, तो उसे वहां के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के टीचर्स किसी 'भगवान' या 'रॉकस्टार' जैसे लगते हैं। सूट-बूट पहने ये टीचर्स जब क्लासरूम में आकर 60 सेकेंड के भीतर फिजिक्स के कठिन से कठिन प्रश्न सॉल्व कर देते हैं, तो स्टूडंट्स उनकी बुद्धिमत्ता के कायल हो जाते हैं। लेकिन क्या इस चमचमाती दुनिया के पीछे की हकीकत कुछ और ही है?

आईआईटी बीएचयू (IIT BHU) के पूर्व छात्र आकाश संपूर्णानंद पांडेय के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने इस विषय पर एक नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने जेईई की तैयारी कर रहे छात्रों की आंखें खोलने के लिए कोचिंग इंडस्ट्री के 'जीनियस' टीचर्स का एक ऐसा कड़वा सच शेयर किया है, जिसे हर छात्र और पेरेंट्स को जरूर जानना चाहिए।

"वो जीनियस नहीं, प्लेसमेंट सीजन के 'लेफ्टओवर्स' थे"

आकाश ने अपने ट्वीट में लिखा है कि 16 साल की उम्र में कोचिंग के टीचर्स आपको फ्लैंबॉयंट जीनियस बुद्धिमान लग सकते हैं, लेकिन जब आप खुद आईआईटी की पढ़ाई पूरी कर रहे होते हैं, तब आपको असली सच समझ आता है। हकीकत यह है कि इनमें से कई टीचर्स वो छात्र थे, जो आईआईटी के प्लेसमेंट सीजन के दौरान कंपनियों द्वारा रिजेक्ट कर दिए गए थे या जिन्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली थी।

आकाश के मुताबिक, “कोचिंग इंडस्ट्री इन लोगों के लिए सिर्फ एक बैकअप प्लान जॉब थी। ये वो लोग हैं जो 16 साल की उम्र में चमके थे, उन्होंने जेईई क्रैक किया, लेकिन आईआईटी में आने के बाद वे लापरवाह और संतुष्ट हो गए।”

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प्रोफेसर का 'ड्रेस-अप' खेल रहे अंडरग्रेजुएट्स

जेईई एस्पिरेंट्स को आगाह करते हुए आकाश लिखते हैं कि ये लोग असल में सिर्फ अंडरग्रेजुएट्स BTech पास हैं, जो कोट-सूट पहनकर भोलेभाले बच्चों के सामने 'प्रोफेसर' की तरह ड्रेस-अप हो जाते हैं। ये आपको आईआईटी के सपनों को बढ़ा-चढ़ाकर बेचते हैं। जबकि असलियत में, एक असली प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी (PhD) की डिग्री की जरूरत होती है।

उन्होंने आगे लिखा, “जहां इन टीचर्स के साथ पढ़ने वाले बाकी बैचमेट्स आगे बढ़ गए—किसी ने एमबीए किया, कोई पीएचडी करने विदेश चला गया, तो किसी ने अपने खुद के बड़े स्टार्टअप्स शुरू कर दिए, वहीं ये कोचिंग टीचर्स पिछले 20 सालों से आज भी एचसी वर्मा (HC Verma) और आरडी शर्मा (RD Sharma) की उन्हीं पुरानी किताबों और पन्नों पर अटके हुए हैं।”

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"गेटकीपर को महल का मालिक मत समझो"

अपने पोस्ट के अंत में आकाश ने एक बेहद गहरी और विचार करने योग्य बात कही है। उन्होंने छात्रों से कहा— "Don't mistake the gatekeeper for the owner of the castle" यानी किले के चौकीदार या गेटकीपर को गलती से उस महल का मालिक मत समझ बैठो।

इसका सीधा सा मतलब यह है कि कोचिंग टीचर्स सिर्फ वो रास्ता दिखाने वाले लोग हैं जो खुद उस बड़े कॉर्पोरेट या टेक रिसर्च वर्ल्ड का हिस्सा नहीं बन पाए। वे सिर्फ आपको गेट के अंदर भेजने का जरिया हैं, वे खुद उस सफलता के साम्राज्य के मालिक नहीं हैं। आकाश की यह पोस्ट इस समय सोशल मीडिया पर उन छात्रों के बीच जमकर वायरल हो रही है जो कोचिंग के माहौल से अत्यधिक प्रभावित होकर डिप्रेशन या स्ट्रेस में आ जाते हैं। यह कहानी सिखाती है कि कोचिंग के रॉकस्टार कल्चर से प्रभावित होने के बजाय अपनी सेल्फ-स्टडी और असल करियर गोल्स पर फोकस करना ज्यादा जरूरी है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

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इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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