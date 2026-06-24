'जिन्हें आप Genius समझते हैं, असल में वो…' IITian ने बताई JEE कोचिंग टीचर्स की सच्चाई
IIT Dream vs Reality: आईआईटी बीएचयू के पूर्व छात्र आकाश संपूर्णानंद पांडेय ने ट्वीट कर JEE कोचिंग टीचर्स की सच्चाई बताई है। उन्होंने कहा कि छात्र जिन्हें 'रॉकस्टार' समझते हैं, वे असल में प्लेसमेंट के 'लेफ्टओवर्स' हो सकते हैं।
IIT JEE Coaching: जब कोई छात्र 15 या 16 साल की उम्र में आईआईटी-जेईई (IIT-JEE) की तैयारी करने के लिए कोटा या देश के किसी बड़े कोचिंग इंस्टिट्यूट में कदम रखता है, तो उसे वहां के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के टीचर्स किसी 'भगवान' या 'रॉकस्टार' जैसे लगते हैं। सूट-बूट पहने ये टीचर्स जब क्लासरूम में आकर 60 सेकेंड के भीतर फिजिक्स के कठिन से कठिन प्रश्न सॉल्व कर देते हैं, तो स्टूडंट्स उनकी बुद्धिमत्ता के कायल हो जाते हैं। लेकिन क्या इस चमचमाती दुनिया के पीछे की हकीकत कुछ और ही है?
आईआईटी बीएचयू (IIT BHU) के पूर्व छात्र आकाश संपूर्णानंद पांडेय के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने इस विषय पर एक नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने जेईई की तैयारी कर रहे छात्रों की आंखें खोलने के लिए कोचिंग इंडस्ट्री के 'जीनियस' टीचर्स का एक ऐसा कड़वा सच शेयर किया है, जिसे हर छात्र और पेरेंट्स को जरूर जानना चाहिए।
"वो जीनियस नहीं, प्लेसमेंट सीजन के 'लेफ्टओवर्स' थे"
आकाश ने अपने ट्वीट में लिखा है कि 16 साल की उम्र में कोचिंग के टीचर्स आपको फ्लैंबॉयंट जीनियस बुद्धिमान लग सकते हैं, लेकिन जब आप खुद आईआईटी की पढ़ाई पूरी कर रहे होते हैं, तब आपको असली सच समझ आता है। हकीकत यह है कि इनमें से कई टीचर्स वो छात्र थे, जो आईआईटी के प्लेसमेंट सीजन के दौरान कंपनियों द्वारा रिजेक्ट कर दिए गए थे या जिन्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली थी।
आकाश के मुताबिक, “कोचिंग इंडस्ट्री इन लोगों के लिए सिर्फ एक बैकअप प्लान जॉब थी। ये वो लोग हैं जो 16 साल की उम्र में चमके थे, उन्होंने जेईई क्रैक किया, लेकिन आईआईटी में आने के बाद वे लापरवाह और संतुष्ट हो गए।”
प्रोफेसर का 'ड्रेस-अप' खेल रहे अंडरग्रेजुएट्स
जेईई एस्पिरेंट्स को आगाह करते हुए आकाश लिखते हैं कि ये लोग असल में सिर्फ अंडरग्रेजुएट्स BTech पास हैं, जो कोट-सूट पहनकर भोलेभाले बच्चों के सामने 'प्रोफेसर' की तरह ड्रेस-अप हो जाते हैं। ये आपको आईआईटी के सपनों को बढ़ा-चढ़ाकर बेचते हैं। जबकि असलियत में, एक असली प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी (PhD) की डिग्री की जरूरत होती है।
उन्होंने आगे लिखा, “जहां इन टीचर्स के साथ पढ़ने वाले बाकी बैचमेट्स आगे बढ़ गए—किसी ने एमबीए किया, कोई पीएचडी करने विदेश चला गया, तो किसी ने अपने खुद के बड़े स्टार्टअप्स शुरू कर दिए, वहीं ये कोचिंग टीचर्स पिछले 20 सालों से आज भी एचसी वर्मा (HC Verma) और आरडी शर्मा (RD Sharma) की उन्हीं पुरानी किताबों और पन्नों पर अटके हुए हैं।”
"गेटकीपर को महल का मालिक मत समझो"
अपने पोस्ट के अंत में आकाश ने एक बेहद गहरी और विचार करने योग्य बात कही है। उन्होंने छात्रों से कहा— "Don't mistake the gatekeeper for the owner of the castle" यानी किले के चौकीदार या गेटकीपर को गलती से उस महल का मालिक मत समझ बैठो।
इसका सीधा सा मतलब यह है कि कोचिंग टीचर्स सिर्फ वो रास्ता दिखाने वाले लोग हैं जो खुद उस बड़े कॉर्पोरेट या टेक रिसर्च वर्ल्ड का हिस्सा नहीं बन पाए। वे सिर्फ आपको गेट के अंदर भेजने का जरिया हैं, वे खुद उस सफलता के साम्राज्य के मालिक नहीं हैं। आकाश की यह पोस्ट इस समय सोशल मीडिया पर उन छात्रों के बीच जमकर वायरल हो रही है जो कोचिंग के माहौल से अत्यधिक प्रभावित होकर डिप्रेशन या स्ट्रेस में आ जाते हैं। यह कहानी सिखाती है कि कोचिंग के रॉकस्टार कल्चर से प्रभावित होने के बजाय अपनी सेल्फ-स्टडी और असल करियर गोल्स पर फोकस करना ज्यादा जरूरी है।
लेखक के बारे मेंPrachi
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