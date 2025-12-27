IIT : आईआईटी में एडवांस्ड सुपर कंप्यूटर परम रुद्र, जानें क्या है इसकी खासियत, कितनी है स्पीड

संक्षेप: आईआईटी पटना में अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर परम रुद्र की शुरुआत शनिवार को गई। आने वाले समय में 10 और सुपर कंप्यूटर लगाए जाएंगे। इनके लगने से क्षमता 100 पेटाफ्लॉप्स हो जाएगी

आईआईटी पटना में अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर ‘परम रुद्र’ की शुरुआत शनिवार को गई। उद्घाटन भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अमितेश कुमार सिन्हा ने किया। यह सुपर कंप्यूटर राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्थापित किया गया है। मौके पर आईआईटी पटना के निदेशक प्रो. टीएन सिंह, आईआईटी पटना के समन्वयक प्रो. सोमनाथ त्रिपाठी, नवीन कुमार और सी-डैक के डॉ. चितरंजन सिंह रहे।

क्या खास है ‘परम रुद्र’ में यह 838 टेराफ्लॉप्स क्षमता वाला सुपर कंप्यूटर है। इसमें 180 हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूट नोड्स, जीपीयू और हाई मेमोरी नोड्स शामिल हैं। एक पेटाबाइट हाई-स्पीड स्टोरेज की सुविधा उपलब्ध है। इसमें इस्तेमाल किए गए 50% से ज्यादा कंपोनेंट्स भारत में बने और जोड़े गए हैं। सॉफ्टवेयर स्टैक भी सी-डैक द्वारा विकसित स्वदेशी है।

मुख्य अतिथि अमितेश कुमार सिन्हा ने बताया कि देशभर में अब तक 37 सुपर कंप्यूटर लगाए जा चुके हैं, जिनकी कुल क्षमता 39 पेटाफ्लॉप्स है। इनका उपयोग 12 हजार से ज्यादा शोधकर्ता कर रहे हैं। आने वाले समय में 10 और सुपर कंप्यूटर लगाए जाएंगे, जिससे देश की क्षमता 100 पेटाफ्लॉप्स से अधिक हो जाएगी। भारत में अब सुपर कंप्यूटिंग से जुड़ी तकनीकें-जैसे सर्वर, सॉफ्टवेयर और स्टोरेज देश में ही विकसित की जा रही हैं, जिससे आत्मनिर्भरता बढ़ी है। आईआईटी के अलावा दूसरे संस्थान के छात्र-शिक्षक इसका लाभ उठा सकते हैं।

बिहार और पूर्वांचल के लिए बड़ी उपलब्धि आईआईटी पटना के निदेशक प्रो. टीएन सिंह ने कहा कि यह बिहार और पूर्वांचल के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। इससे छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को कठिन कम्प्यूटेशनल शोध कार्यों में मदद मिलेगी। अब संस्थान में शोध की रफ्तार तेज होगी।