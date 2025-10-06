IIT GATE 2026: गेट 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज, फौरन gate2026.iitg.ac.in पर करें अप्लाई

GATE 2026: आईआईटी गुवाहटी की ओर से आज 6 अक्टूबर 2025 को ग्रैजुएट एप्टिट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE 2026) के लिए रजिस्ट्रेशन को बंद कर दिया जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को gate2026.iitg.ac.in पर जाना होगा।

Mon, 6 Oct 2025 08:22 AM

IIT GATE 2026 Registration: आईआईटी गुवाहटी की ओर से आज 6 अक्टूबर 2025 को ग्रैजुएट एप्टिट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE 2026) के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को बंद कर दिया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक है इसलिए अभी आधिकारिक वेबसाइट gate2026.iitg.ac.in पर जाकर अप्लाई करें। गेट 2026 के लिए आवेदन करना की अंतिम तिथि आज 6 अक्टूबर 2025 तय की गई है। गेट की परीक्षा कंप्यूटर के माध्यम से होती है। गेट की परीक्षा शिक्षा मंत्रालय के ओर से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IISc), बेंगलुरु और आईआईटी द्वारा मिलकर करायी जाती है।

गेट 2026 की महत्वपूर्ण तारीखें- 1. GATE 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू- 28 अगस्त 2025

2. GATE 2026 के लिए आवेदन की लास्ट डेट- 6 अक्टूबर 2025

3. एक्सटेंडेड आवेदन विंडो की लास्ट डेट (लेट फीस के साथ)- 9 अक्टूबर 2025

4. परीक्षा की तिथि- 7 फरवरी, 8 फरवरी, 14 फरवरी और 15 फरवरी, 2026

आवेदन शुल्क- महिला/एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों को प्रत्येक टेस्ट पेपर के लिए 1000 रुपये शुल्क का भुगतान 28 अगस्त 2025 से लेकर 28 सितंबर 2025 के बीच करना होगा। 29 सितंबर से 9 अक्टूबर 2025 के बीच महिला/एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों को प्रत्येक टेस्ट पेपर के लिए 1500 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा।

अन्य सभी उम्मीदवार (फॉरेन नेशनल भी शामिल) को प्रत्येक टेस्ट पेपर के लिए 2000 रुपये शुल्क का भुगतान 28 अगस्त 2025 से लेकर 28 सितंबर 2025 के बीच करना होगा। 29 सितंबर से 9 अक्टूबर 2025 के बीच अन्य उम्मीदवारों को 2500 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा।

आवेदन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट - 1. फोटोग्राफ (पासपोर्ट साइज)

2. सिग्नेचर (डिजिटल)

3. वैलिड फोटो आईडी (आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट आदि)

4. कैटेगरी सर्टिफिकेट (एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस, अगर लागू हो तो)

5. PwD/UDID या डिस्लेक्सिक प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)

6. पात्रता के आधार पर संबंधित या डिग्री प्रमाण पत्र

GATE 2026 के लिए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कैसे करें- 1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट gate2026.iitg.ac.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए गेट 2026 रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपको सबमिट करने के बाद लॉग इन करना होगा।

4. अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा और मांगे गए जरूरी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा।

5. अब आप एप्लीकेशन फीस को जमा कर दीजिए।

6. अब आप सबमिट पर क्लिक करने के बाद कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड कर सकते हैं।