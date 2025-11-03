IIT GATE 2026: आईआईटी गेट 2026 एप्लीकेशन करेक्शन विंडो आज होगी बंद, इन डिटेल्स में करें सुधार

संक्षेप: IIT GATE 2026 Correction Window: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, गुवाहटी की ओर से IIT GATE 2026 परीक्षा के लिए आज 3 नवंबर 2025 को छात्रों के लिए करेक्शन विंडो को gate2026.iitg.ac.in पर बंद कर दिया जाएगा।

Mon, 3 Nov 2025 10:40 AM

IIT GATE 2026 Application Correction Window: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, गुवाहटी की ओर से IIT GATE 2026 परीक्षा के लिए आज 3 नवंबर 2025 को छात्रों के लिए करेक्शन विंडो को बंद कर दिया है। जो अभ्यर्थी अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कोई सुधार या बदलाव करना चाहते हैं वे फौरन आधिकारिक वेबसाइट gate2026.iitg.ac.in पर जाकर करेक्शन करें। करेक्शन करने की आखिरी तारीख आज 3 नवंबर 2025 तय की गई है। आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, उम्मीदवारों को नाम, जन्म तिथि, परीक्षा शहर की पसंद, मौजूदा पेपर में बदलाव, दूसरा पेपर जोड़ने आदि के लिए 500 रुपये की फीस देनी होगी।

छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे इस तय समय-सीमा के अंदर ही अपने फॉर्म को चेक कर लें और जरूरी बदलाव कर लें, क्योंकि अंतिम तारीख के बाद सुधार का कोई और मौका नहीं मिलेगा। सुधार करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करना होगा।

शुल्क के साथ होने वाले सुधार (500 रुपये शुल्क)- नाम

जन्म तिथि

परीक्षा शहर का विकल्प

मौजूदा परीक्षा पेपर में बदलाव

लिंग में बदलाव (जैसे महिला से अन्य लिंग या अन्य लिंग से महिला)

कैटेगरी में बदलाव (जैसे SC/ST से अन्य, या अन्य से SC/ST)

बिना शुल्क के होने वाले सुधार (कोई फीस नहीं)- माता-पिता/अभिभावक की डिटेल्स

कॉलेज का नाम और स्थान

क्वालिफाइंग डिग्री की डिटेल्स

पत्र व्यवहार का पता

IIT GATE 2026 Correction Window: गेट 2026 एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार/करेक्शन कैसे करें- 1. सबसे पहले आपको gate2026.iitg.ac.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद होम पेज पर दिए गए करेक्शन विंडो लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. नई विंडो में करेक्शन के लिए फीस को चेक करें, और लॉग इन करने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

4. लॉग इन करने के लिए अपनी डिटेल्स डालकर सबमिट कीजिए।

5. अब आप करेक्शन कीजिए और फिर फीस जमा कीजिए।

6. सबमिट करने के बाद, कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड कर लीजिए।