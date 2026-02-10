Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़IIT Gandhinagar Internship 2026: Apply by March 5 for Research Program with Stipend of 5000 rupees
IIT Gandhinagar Internship 2026: IIT गांधीनगर इंटर्नशिप के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, हर महीने मिलेंगे 5000 रुपये

IIT Gandhinagar Internship 2026: IIT गांधीनगर इंटर्नशिप के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, हर महीने मिलेंगे 5000 रुपये

संक्षेप:

IIT Gandhinagar Internship 2026: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) गांधीनगर ने अपने 'समर रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम' (SRIP) 2026 के लिए देश भर के मेधावी छात्रों से आवेदन आमंत्रित किए हैं।

Feb 10, 2026 07:16 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

IIT Gandhinagar Internship 2026: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) गांधीनगर ने अपने 'समर रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम' (SRIP) 2026 के लिए देश भर के मेधावी छात्रों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह प्रोग्राम उन छात्रों के लिए एक बेहतरीन अवसर है जो एडवांस्ड रिसर्च में रुचि रखते हैं और ग्लोबल लेवल फैकल्टी के मार्गदर्शन में काम करना चाहते हैं।

इस इंटर्नशिप के माध्यम से छात्रों को न केवल रिसर्च का अनुभव मिलेगा, बल्कि वे आईआईटी के शैक्षणिक वातावरण को भी करीब से देख सकेंगे। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

कौन कर सकता है आवेदन?

IIT गांधीनगर ने इस इंटर्नशिप के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित किए हैं:

पात्र छात्र: भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन (UG) या पोस्ट-ग्रेजुएशन (PG) कर रहे छात्र इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

विषय: इंजीनियरिंग, साइंस, ह्यूमैनिटीज, और साशल साइंस के छात्र अपनी रुचि के प्रोजेक्ट के अनुसार आवेदन के पात्र हैं।

शैक्षणिक रिकॉर्ड: आवेदकों का पिछला शैक्षणिक रिकॉर्ड उत्कृष्ट होना चाहिए। चयन मुख्य रूप से छात्र के प्रोजेक्ट प्रस्ताव और उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के आधार पर किया जाएगा।

इंटर्नशिप की अवधि और स्टाइपेंड

अवधि: यह एक 8 सप्ताह (2 महीने) का प्रोग्राम है, जो आमतौर पर मई के मध्य से जुलाई के मध्य तक चलता है।

स्टाइपेंड: चयनित इंटर्न्स को प्रति माह 5,000 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा। पूरी इंटर्नशिप के दौरान छात्र को कुल 10,000 रुपये मिलेंगे।

सुविधाएं: इसके अलावा, छात्रों को आईआईटी गांधीनगर के परिसर में रहने और लैब के उपयोग की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।

ये भी पढ़ें:IIT कानपुर को मिला 13.40 करोड़ का दान, रिसर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा उपयोग
ये भी पढ़ें:IIT दिल्ली ने हेल्थकेयर प्रोडक्ट मैनेजमेंट में शुरू किया नया ऑनलाइन PG डिप्लोमा
ये भी पढ़ें:बिना JEE के बनें स्पेस साइंटिस्ट, IIT मद्रास से करें स्पेस टेक्नोलॉजी की पढ़ाई

चयन प्रक्रिया और प्रोजेक्ट्स

इस प्रोग्राम के तहत, आईआईटी गांधीनगर के प्रोफेसर विभिन्न रिसर्च प्रोजेक्ट की लिस्ट जारी करते हैं। उम्मीदवार अपनी पसंद और विशेषज्ञता के आधार पर अधिकतम तीन प्रोजेक्ट्स चुन सकते हैं। चयन पूरी तरह से योग्यता के आधार पर होगा और किसी भी प्रकार का इंटरव्यू केवल आवश्यकता पड़ने पर ही लिया जाएगा।

सफल समापन के बाद, सभी इंटर्न्स को एक प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा, जो उनके भविष्य के करियर और उच्च शिक्षा (विशेषकर पीएचडी या अंतरराष्ट्रीय रिसर्च) के लिए बहुत मददगार साबित होगा।

महत्वपूर्ण तारीखें और आवेदन कैसे करें?

आवेदन की अंतिम तिथि: उम्मीदवारों को 5 मार्च 2026 तक अपना ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा।

परिणाम: चयनित उम्मीदवारों की सूची मार्च के अंतिम सप्ताह या अप्रैल के पहले सप्ताह में जारी होने की उम्मीद है।

वेबसाइट: छात्र अधिक जानकारी और आवेदन के लिए srip.iitgn.ac.in पर जा सकते हैं।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

दिल्ली की रहने वाली प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। पिछले 1.5 वर्षों से वे करियर और शिक्षा क्षेत्र की बारीकियों को कवर कर रही हैं। प्राची ने प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया है। लाइव हिन्दुस्तान से 2024 में जुड़ने से पहले, उन्होंने 'नन्ही खबर', 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे संस्थानों में कंटेंट लेखक के रूप में अपनी लेखनी को निखारा है। इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है।

और पढ़ें
IIT Internship
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।