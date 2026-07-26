सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए नहीं रहा IIT, इन कोर्स की भी है धूम; विदेश जाने वाले हो जाएंगे खुश
आईआईटी कानपुर, दिल्ली, बॉम्बे समेत कई आईआईटी अब फ्रेंच, जर्मन, जापानी और संस्कृत जैसी भाषाओं के कोर्स कैंपस में और एनपीटीईएल पर ऑनलाइन करवा रहे हैं।
iit foreign language courses 2026: जब भी आईआईटी का नाम सुनते हैं दिमाग में सीधे इंजीनियरिंग, कोडिंग और रिसर्च की तस्वीर उभरती है। लेकिन इन्हीं संस्थानों के कैंपस में एक और दुनिया भी चुपचाप चलती रहती है, जहां छात्र और आम लोग फ्रेंच बोलना सीखते हैं, जर्मन व्याकरण से जूझते हैं और जापानी की हिरागाना-काताकाना लिपि पढ़ते नजर आते हैं। देश के कई आईआईटी अब बाकायदा स्ट्रक्चर्ड फॉरेन लैंग्वेज कोर्स चला रहे हैं, जो छात्रों के साथ-साथ प्रोफेशनल्स और आम जनता के लिए भी खुले हैं। कुछ कोर्स कैंपस में ह्यूमैनिटीज विभाग या इंटरनेशनल रिलेशंस दफ्तर की देखरेख में पढ़ाए जाते हैं, तो कुछ एनपीटीईएल और स्वयं जैसे ऑनलाइन मंच के जरिए देशभर के लोगों तक पहुंच रहे हैं। ऐसे में जो लोग विदेशी भाषाओं को सीख कर विदेश में नौकरी की तलाश हैं उनके लिए खुशखबरी है।
आईआईटी कानपुर का प्रोग्राम सबसे पुराना
इस मामले में आईआईटी कानपुर सबसे आगे और सबसे पुराना नाम है। यहां का फॉरेन लैंग्वेज प्रोग्राम (एफएलपी) 1970 के दशक से बाकायदा ढांचागत रूप में चल रहा है और इसे ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज विभाग की निगरानी में सेंटर फॉर कंटीन्यूइंग एजुकेशन संचालित करता है। यहां फ्रेंच, जर्मन और जापानी भाषाएं दो स्तरों यानी बेसिक और एडवांस में पढ़ाई जाती हैं। खास बात यह है कि यह कोर्स सिर्फ छात्रों-कर्मचारियों तक सीमित नहीं, बाहरी उम्मीदवार भी इसमें दाखिला ले सकते हैं और यह ऑनलाइन-ऑफलाइन दोनों तरीकों से उपलब्ध है। कोर्स पूरा करने पर संस्थान की तरफ से प्रमाणपत्र भी मिलता है।
आईआईटी दिल्ली में इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग प्रोग्राम
आईआईटी दिल्ली का इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग प्रोग्राम (आईएफएलएलपी) ह्यूमैनिटीज विभाग और ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस मिलकर चलाते हैं। इसमें छात्रों, फैकल्टी, कर्मचारियों, पूर्व छात्रों और उनके परिवार वालों के अलावा बाहरी उम्मीदवार भी शामिल हो सकते हैं। पहले इसमें स्पेनिश भी पढ़ाई जाती थी, मगर 2026-27 सत्र के लिए फिलहाल फ्रेंच, जर्मन और जापानी को ही जगह दी गई है। ताजा अपडेट के मुताबिक अगस्त से नवंबर 2026 सत्र के लिए रजिस्ट्रेशन खुल चुका है। कक्षाएं पूरी तरह ऑफलाइन मोड में कैंपस के भीतर लगती हैं, और सफलतापूर्वक कोर्स पूरा करने वालों को प्रमाणपत्र दिया जाता है।
आईआईटी बॉम्बे के पास सबसे ज्यादा विकल्प
अगर विकल्पों की गिनती करें, तो आईआईटी बॉम्बे इस लिस्ट में सबसे आगे खड़ा नजर आता है। यहां का ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस फ्रेंच, जर्मन, जापानी, मंदारिन (चाइनीज) और संस्कृत जैसे पांच भाषाओं में कोर्स करवाता है। हर कोर्स करीब 100 घंटे का होता है, जिसे बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस स्तर पर दो मॉड्यूल में बांटा गया है। कक्षाएं हफ्ते में दो दिन शाम के वक्त लगती हैं और हर मॉड्यूल के बाद अलग प्रमाणपत्र मिलता है, बशर्ते हाजिरी कम से कम 80 फीसदी हो। यह प्रोग्राम छात्रों, फैकल्टी, स्टाफ और उनके परिवार के लिए खुला है।
घर बैठे भी सीख सकते हैं भाषा
आईआईटी मद्रास का तरीका बाकी संस्थानों से अलग है, यहां कैंपस की जगह पूरी पढ़ाई एनपीटीईएल और स्वयं प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन होती है। जर्मन भाषा के तीन स्तर जर्मन-1 (ए1), जर्मन-2 (ए2) और जर्मन-3 (बी1) यहां उपलब्ध हैं। कोर्स में दाखिला मुफ्त है, बस जिन्हें प्रमाणपत्र चाहिए, उन्हें 1,000 रुपये फीस देकर परीक्षा में बैठना होता है। इन प्रमाणपत्रों को ऑनलाइन वेरिफाई भी किया जा सकता है, क्योंकि इन पर आईआईटी मद्रास और एनपीटीईएल दोनों की मुहर लगी होती है।
वहीं आईआईटी खड़गपुर अपने नामांकित छात्रों को जर्मन भाषा वैकल्पिक विषय के तौर पर पढ़ाता है, साथ ही एनपीटीईएल-स्वयं के जरिए एडवांस लेवल स्पोकन संस्कृत कोर्स भी आम जनता के लिए खुला रखा गया है। इसी तरह आईआईटी हैदराबाद, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के सहयोग से प्रथमा-दीक्षा नाम का शुरुआती संस्कृत कोर्स चलाता है, जिसमें संस्कृत या देवनागरी लिपि की पहले से जानकारी होना जरूरी नहीं। महज 1,000 रुपये फीस में पढ़ाई सामग्री और किताबें भी शामिल हैं, और यह आगे चलकर द्वितीया-दीक्षा डिप्लोमा में दाखिले की योग्यता भी बन जाता है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव