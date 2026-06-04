न नौकरी जाने का डर न AI का खतरा; बेरोजगार हुए IIT ग्रेजुएट की पोस्ट वायरल, किसे बताया सबसे शानदार करियर
एक IIT ग्रेजुएट ने नौकरी जाने के बाद सोशल मीडिया पर दावा किया कि भारत में MBBS सबसे सुरक्षित करियर है। इंजीनियर ने सोशल मीडिया पर और क्या कहा जिससे लेकर बहस छिड़ गई है।
दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते इस्तेमाल और टेक कंपनियों में लगातार हो रही छंटनी के बीच नौकरी की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। इसी माहौल में एक IIT ग्रेजुएट की सोशल मीडिया पोस्ट ने लोगों का ध्यान खींच लिया है। अमेरिकी बिग टेक कंपनी से नौकरी जाने के बाद इस इंजीनियर का दर्द सोशल मीडिया पर छलका है। इंजीनियर ने सवाल उठाया कि क्या भारत में मेडिकल क्षेत्र ही ऐसा पेशा है जो वास्तव में सुरक्षित और AI के असर से काफी हद तक बचा हुआ है। इंजीनियर के मुताबिक डॉक्टरों को नौकरी जाने का डर नहीं बना रहता है। आज के दौर में सबसे बेहतर पेशे के बारे में इंजीनियर ने क्या कहा? आइए जानते हैं।
नौकरी जाने के बाद इंजीनियर ने साझा किया अपना अनुभव
रेडिट पर लिखी गई पोस्ट में इंजीनियर ने बताया कि हाल ही में उसे एक अमेरिकी टेक कंपनी से निकाल दिया गया। इसके बाद वह पिछले दो महीनों से लगातार नई नौकरी की तलाश कर रहा है लेकिन उसे उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिल रही। उसने लिखा कि वह एक टियर-1 संस्थान से पढ़ा हुआ है और कई जगह रेफरल मिलने के बावजूद इंटरव्यू प्रक्रिया में आगे नहीं बढ़ पा रहा। इसके बाद ही उनसे इंजीनियरिंग और मेडिकल करियर के बीच तुलना सोशल मीडिया पर कर दी।
MBBS को बताया सबसे सुरक्षित और स्थिर पेशा
पोस्ट में इंजीनियर ने कहा कि उसे हमेशा लगता है कि MBBS भारत का सबसे सुरक्षित और स्थिर करियर है। उसके मुताबिक डॉक्टरों को नौकरी जाने का डर नहीं रहता और समाज में उन्हें काफी सम्मान भी मिलता है। उसने दावा किया कि डॉक्टर पूरी तरह बेरोजगार नहीं रहते। चाहे शुरुआत में कम कमाई हो, लेकिन अनुभव बढ़ने के साथ वे अच्छी कमाई कर सकते हैं। इंजीनियर ने यह भी कहा कि उसने अपने आसपास कई ऐसे डॉक्टर देखे हैं जो लग्जरी कारों के मालिक हैं और आर्थिक रूप से काफी सफल हैं।
इंजीनियरिंग क्षेत्र को लेकर जताई चिंता
अपनी पोस्ट में उसने इंजीनियरिंग क्षेत्र की चुनौतियों का भी जिक्र किया। उसका कहना था कि भारत में बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती। उसके अनुसार केवल कुछ चुनिंदा संस्थानों जैसे IIT, NIT और IIIT से पढ़ने वाले छात्रों को अपेक्षाकृत बेहतर अवसर मिलते हैं। उसने यह भी कहा कि कई इंजीनियर अपने करियर की शुरुआत कम वेतन से करते हैं, जबकि औसत मेडिकल ग्रेजुएट की स्थिति कई मामलों में बेहतर दिखाई देती है।
सोशल मीडिया पर लोगों ने रखी अलग-अलग राय
हालांकि इंजीनियर की बात से हर कोई सहमत नहीं दिखा। पोस्ट वायरल होने के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने मेडिकल पेशे की वास्तविक चुनौतियों को सामने रखा। एक यूजर ने लिखा कि मेडिकल क्षेत्र भले ही AI से अपेक्षाकृत सुरक्षित हो, लेकिन इसे आसान या सुनहरा करियर समझना गलत होगा। डॉक्टर बनने में कई साल लग जाते हैं और अक्सर उन्हें अच्छी कमाई तक पहुंचने के लिए एक दशक से ज्यादा समय इंतजार करना पड़ता है।
वहीं कई लोगों ने कहा कि डॉक्टरों की जिंदगी बाहर से जितनी आसान दिखाई देती है, वास्तव में उतनी नहीं होती। लंबे काम के घंटे, लगातार तनाव, मरीजों की जिम्मेदारी और पढ़ाई में लगने वाला समय इस पेशे को बेहद चुनौतीपूर्ण बनाता है। एक यूजर ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जो डॉक्टर आज महंगी कारों में घूमते दिखाई देते हैं, उनके पीछे वर्षों की मेहनत, पढ़ाई और मानसिक दबाव छिपा होता है। सर्जन और विशेषज्ञ डॉक्टर बनने के लिए लंबा प्रशिक्षण और लगातार संघर्ष करना पड़ता है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव