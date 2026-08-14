IIT धारवाड़ में एक साल का AI कोर्स, हर महीने मिलेंगे 1000 रुपये का स्टाइपेंड; जानें कौन कर सकता है आवेदन

इस योजना की सबसे खास बात यह है कि चयनित उम्मीदवारों को मुफ्त ट्रेनिंग, रेजिडेंशियल सुविधाएं और हर महीने स्टाइपेंड दिया जाएगा। बता दें कि आवेदन की अंतिम तारीख 31 अगस्त 2026 है।

आईआईटी धारवाड़ में एआई कोर्स के लिए करें आवेदन

अगर आप का सपना आईआईटी में पढ़ना है और आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में करियर बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल, IIT धारवाड़ ने केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (PM VIKAS) योजना 2026-27 के तहत एआई में एक वर्षीय रेजिडेंशियल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया है। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि चयनित उम्मीदवारों को मुफ्त ट्रेनिंग, रेजिडेंशियल सुविधाएं और हर महीने स्टाइपेंड दिया जाएगा। बता दें कि आवेदन की अंतिम तारीख 31 अगस्त 2026 है।

यह कार्यक्रम अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकारकी PM विकास योजना के तहत IIT धारवाड़ द्वारा संचालित किया जा रहा है। कोर्स का नाम एआई Technocrat (ICE/ITS/Q0201) है और इसकी अवधि एक साल है।

कौन कर सकता है आवेदन? IIT धारवाड़ के आधिकारिक PM VIKAS पोर्टल के अनुसार, यह कार्यक्रम मुख्य रूप से 18 से 45 वर्ष की आयु वाले ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए है, जो अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित हैं। इनमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय शामिल हैं। कार्यक्रम की पात्रता संबंधी जानकारी में AI एप्लीकेशन की बुनियादी जानकारी रखने वाले ग्रेजुएट, ITI उम्मीदवार और अंतिम वर्ष के अंडरग्रेजुएट छात्र भी बताए गए हैं। हालांकि, आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अंतिम पात्रता और PM VIKAS के लागू नियम आधिकारिक पोर्टल पर जरूर जांचने चाहिए।

महिलाओं और EWS उम्मीदवारों के लिए आरक्षण इस कार्यक्रम में 33 प्रतिशत सीटें महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। वहीं, अल्पसंख्यक समुदाय से बाहर के EWS उम्मीदवारों के लिए अधिकतम 15 प्रतिशत सीटों का प्रावधान है। उम्मीदवारों का अंतिम चयन स्क्रीनिंग प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा।

फ्री ट्रेनिंग के साथ मिलेंगी ये सुविधाएं चयनित उम्मीदवारों को IIT धारवाड़ में एक साल की मुफ्त एआई की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा कार्यक्रम के तहत कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। जैसे-

IIT धारवाड़ में एक वर्षीय मुफ्त AI ट्रेनिंग

जहां लागू हो, वहां हॉस्टल सुविधा

रेजिडेंशियल कार्यक्रम के तहत बोर्डिंग और लॉजिंग

भारत सरकार से मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेशन

हर महीने 1000 रुपये का स्टाइपेंड, जो मंत्रालय की ओर से DBT के जरिए सीधे दिया जाएगा

कोर्स के बाद दो महीने तक पोस्ट-प्लेसमेंट सपोर्ट

सफलतापूर्वक प्लेसमेंट पाने वाले उम्मीदवारों के लिए 4000 रुपये की वित्तीय सहायता

आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी? आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को आवश्यक दस्तावेजों की कॉपी अपलोड करनी होगी। इनमें-

आधार कार्ड

पासपोर्ट साइज फोटो

उम्र के प्रमाण के लिए 10वीं का प्रमाणपत्र

ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट

बैंक पासबुक और EWS

अल्पसंख्यक समुदाय प्रमाणपत्र