IIT Internship 2026: IIT में इंटर्नशिप का मौका; ₹20,000 महीना मिलेगा स्टाइपेंड, BSc और BTech छात्र जल्द करें अप्लाई
IIT Dharwad Internship 2026: आईआईटी धारवाड़ (IIT Dharwad) ने अपने 'करियर डेवलपमेंट सेल' (CDC) के माध्यम से वर्ष 2026 के लिए पेड इंटर्नशिप के आवेदन आमंत्रित किए हैं। उम्मीदवारों को हर महीने 20,000 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा।
IIT Dharwad Internship 2026: अगर आप देश के प्रतिष्ठित इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) में काम करने और सीखने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए एक शानदार अवसर आया है। आईआईटी धारवाड़ (IIT Dharwad) ने अपने 'करियर डेवलपमेंट सेल' (CDC) के माध्यम से वर्ष 2026 के लिए पेड इंटर्नशिप के आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस इंटर्नशिप की सबसे खास बात यह है कि चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 20,000 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा।
इस इंटर्नशिप के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मई 2026 है। यह उन छात्रों के लिए एक बेहतरीन मंच है जो डेटा मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल मीडिया जैसे क्षेत्रों में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस प्राप्त करना चाहते हैं।
कौन कर सकता है अप्लाई? (पात्रता और योग्यता)
IIT धारवाड़ ने इस इंटर्नशिप के लिए योग्यता के मानक काफी सरल रखे हैं ताकि विभिन्न शैक्षणिक पृष्ठभूमि वाले छात्र इसका लाभ उठा सकें। ये डिग्री वाले छात्र आवेदन के पात्र हैं:
BSc/BCA: विज्ञान या कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक।
BTech/BE: इंजीनियरिंग के छात्र।
MCA/MSc: पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे छात्र।
अन्य संबंधित डिग्री होल्डर्स भी अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं।
आवश्यक स्किल्स:
उम्मीदवारों से उम्मीद की जाती है कि उन्हें डेटा मैनेजमेंट, MIS (मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम), एमएस ऑफिस (Excel, Word), ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की बुनियादी समझ हो।
इंटर्नशिप की अवधि और स्टाइपेंड
यह एक 6 महीने की लंबी अवधि वाली इंटर्नशिप है। इस दौरान इंटर्न्स को IIT धारवाड़ के प्रोफेशनल्स माहौल में काम करने का मौका मिलेगा। चयनित अभ्यर्थियों को ₹20,000 प्रति माह स्टाइपेंड दिया जाएगा। अभी कुल 02 पद उपलब्ध हैं, जिनके लिए चयन कड़ी प्रतिस्पर्धा और इंटरव्यू के आधार पर होगा।
आवेदन कैसे करें? स्टेप-बाय-स्टेप गाइड
इच्छुक छात्र 15 मई से पहले नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं:
वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले IIT धारवाड़ की आधिकारिक वेबसाइट www.iitdh.ac.in पर जाएं।
गूगल फॉर्म भरें: करियर सेक्शन में जाकर संबंधित इंटर्नशिप लिंक पर क्लिक करें, जिससे एक गूगल फॉर्म खुलेगा।
डिटेल्स दर्ज करें: अपना नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर, वर्तमान लोकेशन और शैक्षणिक डिटेल्स सही-सही भरें।
डॉक्यूमेंट अपलोड करें: अपनी पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, डिग्री सर्टिफिकेट और अन्य आवश्यक डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड करें।
सबमिट करें: फॉर्म को अच्छी तरह जांचने के बाद फाइनल सबमिट कर दें।
चयन प्रक्रिया और महत्वपूर्ण बातें
आवेदन प्राप्त होने के बाद, IIT धारवाड़ का करियर डेवलपमेंट सेल प्राप्त प्रोफाइल्स की शॉर्टलिस्टिंग करेगा। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में हो सकता है, जिसकी जानकारी उम्मीदवारों को उनके रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर पर दी जाएगी।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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