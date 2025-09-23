IIT Delhi vs IIT Bombay : आईआईटी दिल्ली या बॉम्बे, कहां कितने बेहतर सैलरी पैकेज और प्लेसमेंट
बीटेक कर इंजीनियर बनना चाह रहे छात्रों के लिए देश के दो प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे ड्रीम कॉलेज हैं। भारत सरकार की इंजीनियरिंग कैटेगरी एनआईआरएफ 2025 रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली दूसरे और आईआईटी बॉम्बे तीसरे स्थान पर हैं। पिछले कुछ सालों में दोनों प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स ने शानदार प्लेसमेंट रिकॉर्ड कायम रखा है। हालांकि प्लेसमेंट रिकॉर्ड किसी भी संस्थान की ओवरऑल प्रतिष्ठा तय करने में सबसे अहम चीज नहीं हो सकता है, लेकिन यह भी सही है कि भावी छात्रों को खींचने में यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहां एनआईआरएफ 2025 के डेटा के आधार पर दोनों दिग्गज तकनीकी संस्थानों के प्लेसमेंट का विश्लेषण दिया गया है -
पिछले तीन शैक्षणिक वर्षों में 4-वर्षीय यूजी कोर्स करने वालों के प्लेसमेंट रिजल्ट पर एक नजर
आईआईटी दिल्ली
आईआईटी दिल्ली के छात्र समूह में सभी वर्षों के स्नातक (यूजी) और स्नातकोत्तर (पीजी) कोर्सेज शामिल हैं, जिनमें कुल 6,897 छात्र हैं। 5,488 पुरुष छात्र हैं, जबकि 1,409 महिला छात्र हैं, जो लैंगिक असमानता को दर्शाता है। अधिकांश छात्र (5,245) दिल्ली के बाहर से हैं, जिनमें 593 छात्र राज्य के भीतर से और 59 अंतर्राष्ट्रीय छात्र हैं। आर्थिक रूप से 654 छात्र आर्थिक रूप से पिछड़े पृष्ठभूमि से हैं और 3,341 छात्र पिछड़ी श्रेणियों (एससी/एसटी/ओबीसी) से संबंधित हैं।
आईआईटी दिल्ली में 2484 छात्रों को सरकार से पूरी ट्यूशन फीस रिइंबर्स होती है। जिसके अतिरिक्त संस्थागत सहायता (38 छात्र) और निजी वित्त पोषण (1,232 छात्र) भी मिलता है। 609 छात्रों को पूरा रिइंबर्समेंट नहीं मिलता है, जो समूह के बीच मामूली सेल्फ फाइनेंसिंग को दर्शाता है।
आईआईटी बॉम्बे
आईआईटी बॉम्बे में छात्रों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है, कुल मिलाकर विभिन्न कोर्सेज में 8,826 छात्र हैं। छात्रों की संख्या 7,215 है, जबकि छात्राओं की संख्या 1,611 है। संस्थान में पूरे भारत से भारी संख्या में छात्र आते हैं, जिनमें महाराष्ट्र के बाहर से 3,684 छात्र और राज्य के भीतर से 1,443 छात्र हैं, साथ ही 37 अंतर्राष्ट्रीय छात्र भी हैं। आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों की कुल संख्या 1,396 है, और सामाजिक रूप से पिछडे़ वर्ग के 4,479 विद्यार्थी हैं। 4,144 छात्र सरकारी, संस्थागत या निजी फुल रिइंबर्समेंट का लाभ उठाते हैं, जबकि 1,430 छात्र फुल सपोर्ट के बिना रह जाते हैं।
आईआईटी दिल्ली
|शैक्षणिक वर्ष
|कितने ग्रेजुएट हुए
|प्लेसमेंट हुआ
|मीडियन सैलरी (लाखों में)
|हायर स्टडीज चुना
|2020-21
|672
|541
|17.6
|101
|2021-22
|685
|621
|20.5
|64
|2022-23
|835
|676
|20
|50
आईआईटी बॉम्बे
|शैक्षणिक वर्ष
|ग्रेजुएट हुए
|प्लेसमेंट हुआ
|मीडियन सैलरी
|हायर स्टडीज चुना
|2020-21
|633
|500
|13.9
|163
|2021-22
|674
|591
|18
|83
|2022-23
|798
|644
|19.6
|154
मुख्य बातें-
- आईआईटी दिल्ली ने लगातार हाई मीडियन सैलरी हासिल की है, जो 2021-22 में 20.5 लाख रुपये के शिखर पर पहुंच गया।
- आईआईटी बॉम्बे का हायर स्टडीज के प्रति अधिक रुझान दिखाया है, जहां 2022-23 में 154 छात्र एडवांस्ड डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, जबकि आईआईटी दिल्ली से केवल 50 छात्र ही आगे की डिग्री प्राप्त कर रहे हैं।
- दोनों संस्थानों के प्लेसमेंट की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है, जो उद्योग और शिक्षा जगत दोनों में आईआईटी स्नातकों की बढ़ती मांग को दर्शाता है।
- आईआईटी दिल्ली तत्काल उच्च-भुगतान वाले करियर के अवसरों को प्राथमिकता देने वाले उम्मीदवारों के लिए पसंदीदा विकल्प बना हुआ है।
- आईआईटी बॉम्बे रिसर्च या उच्च अध्ययन के इच्छुक छात्रों को तेजी से आकर्षित कर रहा है, जो एक दीर्घकालिक शैक्षणिक रणनीति को दर्शाता है।