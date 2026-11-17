वर्ल्ड रैंकिंग में IIT दिल्ली देश का बेस्ट संस्थान, VIT को पहली बार जगह, टॉप 500 में भारत के 13
वैश्विक स्तर के शीर्ष 200 संस्थानों में आईआईटी दिल्ली को 194वां स्थान मिला है। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार खड़गपुर 224वें जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय ने 237वां स्थान हासिल किया है।
क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2027 में आईआईटी दिल्ली देश का टॉप रैंकिंग वाला शिक्षण संस्थान है। इसके बाद आईआईटी खड़गपुर और दिल्ली विश्वविद्यालय का स्थान है। वैश्विक स्तर के शीर्ष 200 संस्थानों में आईआईटी दिल्ली को 194वां स्थान मिला है। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार खड़गपुर 224वें जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय ने 237वां स्थान हासिल किया है। रैंकिंग में अमेरिका के 214, चीन के 149 और ब्रिटेन के 105 विश्वविद्यालयों ने जगह बनाई है। वहीं भारत के 99 विश्वविद्यालयों ने रैंकिंग में जगह बनाई है।
भारत के 42 विश्वविद्यालय शीर्ष 1000 में शामिल हैं। इस मामले में भारत चीन के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है। अमेरिका के 128 जबकि ब्रिटेन के 84 विश्वविद्यालय शीर्ष 1000 में शामिल हैं। देश के 99 संस्थानों में से आठ ने इस साल पहली बार रैंकिंग में जगह बनाई है। वहीं, पिछले वर्ष रैंकिंग में शामिल रहे संस्थानों में से 38 की रैंकिंग में सुधार हुआ, 19 की स्थिति स्थिर रही और 34 संस्थानों की रैंकिंग में गिरावट आई है।
वीआईटी को पहली बार जगह
वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पहली बार शीर्ष 300 में शामिल हुआ है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और सवेथा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज पहली बार शीर्ष 600 में शामिल हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने 2023 के बाद पहली बार शीर्ष 500 में फिर जगह बनाई है। वर्ष 2027 की रैंकिंग में भारत के 13 संस्थान शीर्ष 500 में शामिल हैं। 2023 में यह संख्या केवल पांच थी। वर्ष 2024 में भारत के नौ, 2025 में 11 और 2026 में 12 संस्थान शीर्ष 500 में शामिल थे।
शिक्षा मंत्री ने रैंकिंग को सराहा
केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने एक्स पर कहा कि भारत की बढ़ती मौजूदगी उच्च शिक्षण संस्थानों की अधिक टिकाऊ भविष्य की दिशा में निरंतर प्रगति को दर्शाती है। इसमें 38 संस्थानों की रैंकिंग में सुधार हुआ है और 13 संस्थानों ने वैश्विक स्तर पर शीर्ष 500 में जगह बनाई है, जबकि 2023 में यह संख्या केवल पांच थी।
भारतीय संस्थानों का स्कोर सुधरा, 99 यूनिवर्सिटी ने जगह बनाई
क्यूएस की सीईओ जेसिका टर्नर ने कहा कि 2023 से भारत के रैंकिंग में शामिल संस्थानों की संख्या 14 से बढ़कर 2027 में 99 हो गई है। इसी दौरान भारतीय संस्थानों का औसत स्कोर भी 26.9 से बढ़कर 55 हो गया है। उन्होंने कहा कि रैंकिंग का उद्देश्य दुनिया भर के उच्च शिक्षण संस्थानों को शिक्षा और अनुसंधान केंद्रों के रूप में अपने सामाजिक एवं पर्यावरणीय प्रभावों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली सतत विकास से जुड़े प्रमुख मानकों पर लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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विजन
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विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
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