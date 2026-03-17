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IIT Delhi: IIT दिल्ली समर फेलोशिप 2026 के लिए आवेदन शुरू, छात्रों को मिलेगा 2000 रुपये साप्ताहिक स्टाइपेंड

Mar 17, 2026 11:10 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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IIT Delhi Summer Research Fellowship 2026: आईआईटी दिल्ली ने अपने 'समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम 2026' के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। छात्रों को न केवल IIT दिल्ली के कैंपस में रहने की सुविधा मिलेगी, बल्कि उन्हें वीकली स्टाइपेंड भी दिया जाएगा।

IIT Delhi: IIT दिल्ली समर फेलोशिप 2026 के लिए आवेदन शुरू, छात्रों को मिलेगा 2000 रुपये साप्ताहिक स्टाइपेंड

IIT Delhi Summer Research Fellowship 2026: देश के सबसे प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों में से एक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) दिल्ली ने अपने 'समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम 2026' के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह कार्यक्रम उन मेधावी छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो गर्मियों की छुट्टियों के दौरान विश्व स्तरीय फैकल्टी के मार्गदर्शन में एडवांस रिसर्च का अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं।

इस फेलोशिप की सबसे खास बात यह है कि इसमें चयनित होने वाले छात्रों को न केवल आईआईटी दिल्ली के कैंपस में रहने की सुविधा मिलेगी, बल्कि उन्हें वीकली स्टाइपेंड भी दिया जाएगा।

कौन कर सकता है आवेदन? (योग्यता)

यह फेलोशिप उन छात्रों के लिए है जो वर्तमान में किसी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज या संस्थान में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। उम्मीदवार अपने संबंधित कोर्स के दूसरे या तीसरे वर्ष (B.Tech/B.E. के मामले में) में होना चाहिए। शैक्षणिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसमें सामान्य तौर पर 8.0 या उससे अधिक CGPA (या 75% अंक) की मांग की जाती है।जो छात्र आईआईटी दिल्ली के ही छात्र हैं, वे इस विशिष्ट 'आउटरीच' कार्यक्रम के लिए पात्र नहीं हैं, क्योंकि यह मुख्य रूप से बाहरी प्रतिभाओं के लिए है।

मिलने वाली सुविधाएं और लाभ

साप्ताहिक स्टाइपेंड: छात्रों को उनके रिसर्च कार्य के दौरान आर्थिक सहायता के रूप में साप्ताहिक (वीकली) आधार पर 2000 रुपये प्रति सप्ताह स्टाइपेंड दिया जाएगा।

निःशुल्क आवास: फेलोशिप की अवधि के दौरान छात्रों को आईआईटी दिल्ली के हॉस्टल में रहने की फ्री सुविधा मिलेगी।

विश्व स्तरीय लैब का अनुभव: छात्रों को संस्थान की मॉडर्न लैबोरेट्री और उपकरणों का उपयोग करने का मौका मिलेगा।

सर्टिफिकेट: कार्यक्रम के सफल समापन के बाद, छात्रों को आईआईटी दिल्ली द्वारा एक प्रतिष्ठित रिसर्च सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो उनके भविष्य के करियर और उच्च शिक्षा के लिए बहुत मददगार साबित होगा।

महत्वपूर्ण तिथियां और आवेदन प्रक्रिया

इच्छुक उम्मीदवारों को समय सीमा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि 3 अप्रैल 2026 तय की गई है। फेलोशिप की अवधि आमतौर पर मई और जुलाई के बीच 8 से 10 सप्ताह तक चलती है।

आवेदन कैसे करें?

छात्रों को आईआईटी दिल्ली की आधिकारिक वेबसाइट https://home.iitd.ac.in/ पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के दौरान छात्रों को अपना बायोडाटा (CV), शैक्षणिक मार्कशीट और एक 'रिसर्च प्रपोजल' या 'स्टेटमेंट ऑफ पर्पस' (SOP) जमा करना पड़ सकता है, जिसमें उन्हें यह बताना होगा कि वे किस विशेष क्षेत्र में रिसर्च करना चाहते हैं।

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चयन प्रक्रिया

चयन पूरी तरह से शैक्षणिक योग्यता और रिसर्च के प्रति छात्र की रुचि के आधार पर होगा। प्रत्येक विभाग की अपनी चयन समिति होगी जो आवेदनों की समीक्षा करेगी। चूंकि सीटें सीमित होती हैं, इसलिए प्रतिस्पर्धा काफी अधिक रहने की उम्मीद है।

यह कार्यक्रम छात्रों को किताबी ज्ञान से परे वास्तविक दुनिया की तकनीकी चुनौतियों को समझने और उन्हें हल करने के लिए प्रेरित करता है। यदि आप भी विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में कुछ नया करने का जज्बा रखते हैं, तो 3 अप्रैल से पहले अपना आवेदन जरूर सुनिश्चित करें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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