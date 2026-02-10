IIT Delhi Admissions 2026: IIT दिल्ली ने हेल्थकेयर प्रोडक्ट मैनेजमेंट में शुरू किया नया ऑनलाइन PG डिप्लोमा कोर्स

संक्षेप: IIT Delhi Admissions 2026: आईआईटी दिल्ली के 'कंटीन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम' (CEP) के तहत ‘ऑनलाइन पीजी डिप्लोमा इन हेल्थकेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट’ के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

यह कोर्स उन प्रोफेशनल्स और छात्रों के लिए डिजाइन किया गया है जो मेडिकल डिवाइसेस, डिजिटल हेल्थ और हेल्थकेयर ऑपरेशंस के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं।

कोर्स की आउटलाइन और मुख्य आकर्षण आईआईटी दिल्ली का यह प्रोग्राम हेल्थकेयर इंडस्ट्री की वास्तविक चुनौतियों और आधुनिक समाधानों पर आधारित है।

अवधि: यह 6 महीने का एक इन्टेंशिव सर्टिफिकेट प्रोग्राम है।

सीखने का तरीका: यह पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में संचालित किया जाएगा, ताकि वर्किंग प्रोफेशनल्स अपनी नौकरी के साथ-साथ इसे आसानी से पूरा कर सकें।

सिलेबस: इसमें हेल्थकेयर इकोसिस्टम, प्रोडक्ट डिजाइन, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, हेल्थकेयर एनालिटिक्स और बिजनेस मैनेजमेंट जैसे महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया है।

पात्रता मानदंड और चयन प्रक्रिया आईआईटी दिल्ली ने इस विशेष कोर्स के लिए ये योग्यताएं निर्धारित की हैं:

शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, या मैनेजमेंट में ग्रैजुएशन की डिग्री होनी चाहिए।

न्यूनतम अंक: ग्रैजुएशन लेवल पर कम से कम 50% अंक अनिवार्य हैं।

कार्य अनुभव: हालांकि फ्रेशर्स भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन हेल्थकेयर या संबंधित उद्योगों में काम करने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

चयन: उम्मीदवारों का चयन उनके शैक्षणिक रिकॉर्ड और इंटरव्यू (यदि आवश्यक हो) के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन कैसे करें और महत्वपूर्ण तिथियां इच्छुक उम्मीदवार आईआईटी दिल्ली के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन की अंतिम तिथि: इस कोर्स के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी, 2026 तय की गई है।

वेबसाइट: ज्यादा जानकारी और रजिस्ट्रेशन के लिए उम्मीदवार cep.iitd.ac.in पर जा सकते हैं।

भविष्य की संभावनाएं और लाभ हेल्थकेयर सेक्टर में तकनीक के बढ़ते दखल (जैसे AI और IoT) के कारण इस क्षेत्र में ऐसे विशेषज्ञों की भारी कमी है जो तकनीक और मैनेजमेंट दोनों को समझते हों। आईआईटी दिल्ली का यह डिप्लोमा पूरा करने के बाद छात्र हेल्थकेयर स्टार्टअप्स, अस्पतालों, फार्मास्युटिकल कंपनियों और मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों में उच्च पदों पर कार्य कर सकते हैं।