काम की बात: पैसों की चिंता छोड़िए, IIT दिल्ली देगा फ्री खाना और जेब खर्च; कैसे मिलेगा फायदा
आईआईटी दिल्ली में पढ़ने का सपना अब पैसों की कमी से नहीं टूटेगा क्योंकि संस्थान छात्रों को कई शानदार स्कॉलरशिप दे रहा है जिसकी पूरी जानकारी यहां दी गई है।
हमारे देश में लाखों बच्चों का सपना होता है कि वे बड़े होकर इंजीनियर बनें। और जब बात इंजीनियरिंग की आती है तो जुबान पर सबसे पहला नाम आईआईटी (IIT) का ही आता है। आईआईटी दिल्ली भारत के सबसे बेहतरीन और नामी संस्थानों में से एक है। देश भर में मौजूद 23 आईआईटी में से यह एक ऐसा केंद्र है, जो साइंस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। यहां पढ़ना किसी भी साइंस के छात्र के लिए फक्र की बात होती है। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कई मेधावी छात्र, जिनमें टैलेंट कूट-कूट कर भरा होता है, वे सिर्फ इसलिए अपने कदम पीछे खींच लेते हैं क्योंकि उनके परिवार की माली हालत अच्छी नहीं होती। आईआईटी जैसी बड़ी जगह की फीस भरना हर किसी के बस की बात नहीं होती। मगर अब आपको फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपमें काबिलियत है और आपने मेहनत से परीक्षा पास कर ली है, तो पैसे आपकी पढ़ाई में कतई रोड़ा नहीं बनेंगे। आईआईटी दिल्ली ने यह साफ कर दिया है कि वह अपने छात्रों की शैक्षिक यात्रा में पूरी मदद करने और एकेडमिक एक्सीलेंस को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। संस्थान का सीधा सा मकसद है कि देश का कोई भी होनहार बच्चा महज गरीबी की वजह से पढ़ाई से महरूम ना रह जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, आईआईटी दिल्ली कई तरह की शानदार स्कॉलरशिप, फैलोशिप और अन्य आर्थिक मदद मुहैया करा रहा है।
आइए विस्तार से जानते हैं कि आईआईटी दिल्ली में दाखिला लेने के बाद आपको कौन-कौन सी स्कॉलरशिप मिल सकती हैं -
1. फ्री खाना और हर महीने जेब खर्च (पॉकेट मनी)
अक्सर घर से दूर रहने वाले बच्चों को खाने-पीने और छोटे-मोटे खर्चों की काफी टेंशन रहती है। इस योजना के तहत बुनियादी भोजन शुल्क पूरी तरह माफ कर दिया जाता है। इसके अलावा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कैटेगरी के छात्रों को हर महीने 1000 रुपये का पॉकेट मनी भी दिया जाता है। यह रकम उन्हें कोर्स के आधार पर एक तय समय तक मिलती है। हालांकि, इसका फायदा उठाने के लिए छात्र के परिवार की सालाना आमदनी 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए और हर साल आमदनी का वैलिड सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होता है।
2. अनुसूचित जाति, जनजाति और दिव्यांगों के लिए फीस माफी
संस्थान में समाज के हर तबके का पूरा ख्याल रखा गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग वर्ग के सभी छात्रों के लिए शिक्षण शुल्क यानी ट्यूशन फीस में पूरी तरह से छूट मिलती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें माता-पिता की कमाई की कोई सीमा नहीं रखी गई है। माता-पिता की आय चाहे जो भी हो, इन वर्गों के छात्रों को फीस नहीं देनी पड़ती।
3. मेरिट-कम-मीन्स (MCM) स्कॉलरशिप
यह स्कॉलरशिप उन बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है जो पढ़ने में तो तेज हैं लेकिन पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं। यह सुविधा इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के अंडर-ग्रेजुएट (B.Tech) छात्रों के साथ-साथ एमए, एमएससी और एमपीपी के छात्रों को भी दी जाती है। कुल छात्रों में से करीब 25 प्रतिशत बच्चों को यह स्कॉलरशिप मिलती है। शर्त बस इतनी है कि परिवार की सालाना कमाई 8 लाख रुपये तक होनी चाहिए। इसे पाने वाले बच्चों का शिक्षण शुल्क माफ कर दिया जाता है। लेकिन हां, इसे हर साल चालू रखने के लिए आपको पढ़ाई में अपना स्तर बनाए रखना होगा; यानी आपका एसजीपीए (SGPA) और सीजीपीए (CGPA) कम से कम 6 प्रतिशत होना जरूरी है।
4. संस्थान की तरफ से मिलने वाली निःशुल्क छात्रवृत्ति
कई बार ऐसा होता है कि 25 प्रतिशत से ज्यादा बच्चे एमसीएम (MCM) स्कॉलरशिप के लिए पात्र हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आईआईटी दिल्ली किसी को मायूस नहीं करता। संस्थान अपनी तरफ से 10 प्रतिशत और छात्रों को सिर्फ उनकी कमजोर आर्थिक स्थिति के आधार पर ट्यूशन फीस में पूरी छूट दे देता है।
5. डोनर स्कॉलरशिप
आईआईटी दिल्ली में अंडर-ग्रेजुएट बच्चों के लिए कई डोनर स्कॉलरशिप भी मौजूद हैं। संस्थान के कई पुराने छात्र, बड़े ट्रस्ट और कुछ खास संगठन फंड देते हैं, ताकि नए बच्चों की मदद की जा सके। यह स्कॉलरशिप कई बातों पर निर्भर करती है जैसे कि छात्र की पारिवारिक आय, जेंडर, कोर्स, ब्रांच, जेईई की रैंक और उसका कॉलेज का रिजल्ट (SGPA/CGPA) आदि।
कैसे खुलेगा आईआईटी दिल्ली का दरवाजा?
अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इन सारी सुविधाओं का फायदा उठाने के लिए आपको क्या करना होगा? इसका इकलौता जवाब है संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी जेईई एडवांस्ड 2026 में स्कोर। आईआईटी में अंडर-ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन इसी परीक्षा के जरिए होता है।
जेईई एडवांस्ड 2026 की परीक्षा अगले साल 17 मई को आयोजित की जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, इस परीक्षा में सिर्फ वही बच्चे बैठ सकते हैं जिन्होंने जेईई मेन 2026 की परीक्षा पास कर ली हो। जेईई मेन पास करने वाले छात्रों को जेईई एडवांस्ड के लिए 2 मई 2026 तक हर हाल में अपना आवेदन कर देना होगा। जो बच्चे इस मुश्किल इम्तिहान को पार कर लेंगे, उन्हें आईआईटी दिल्ली समेत देश के तमाम आईआईटी संस्थानों में पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव