वर्ल्ड रैंकिंग में IIT दिल्ली का जलवा, बना देश की बेस्ट यूनिवर्सिटी, DU और JNU भी चढ़े, देखें संस्थानों की रैंक लिस्ट

विश्व की प्रतिष्ठित क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में आईआईटी दिल्ली लगातार दूसरे साल भारत का बेस्ट संस्थान बना है। दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज की बात करें तो यह 118वें पायदान पर है। IIT बॉम्बे की रैंक गिरी है।

विश्व की प्रतिष्ठित क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में आईआईटी दिल्ली लगातार दूसरे साल भारत का बेस्ट संस्थान बना है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2027 में आईआईटी दिल्ली देश की नंबर 1 यूनिवर्सिटी के स्थान पर कायम है। दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज की बात करें तो यह 118वें पायदान पर है। इंस्टीट्यूट ने अपनी ग्लोबल रैंकिंग में सुधार करते हुए पिछले साल के 123वें स्थान से 118वें स्थान पर जगह बनाई है। वहीं आईआईटी बॉम्बे जो पहले देश की रैंकिंग में टॉप पर था 129वें से 134वें स्थान पर खिसक गया है। इससे पिछले साल भी यह 11 स्थान नीचे गिरा था। आपको बता दें कि क्यूएस दुनिया भर में हायर एजुकेशन सेक्टर को सर्विस, एनालिटिक्स और जानकारी देने वाली एक प्रमुख कंपनी है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की शुरुआत 2004 में हुई थी और यह विश्वविद्यालयों के प्रदर्शन की तुलना करने वाली दुनिया की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली रैंकिंग है।

खास बात यह है कि भारतीय यूनिवर्सिटीज में से 26 ने अपनी रैंकिंग में सुधार किया। 9 अपनी पहले वाली रैंक पर कायम रहे। 15 की रैंक नीचे खिसक गईं और दो पहली बार लिस्ट में शामिल हुईं। यह 106 देशों के 1500 से ज्यादा संस्थानों के बीच कड़े मुकाबले में शानदार प्रदर्शन को दिखाता है।

आईआईटी दिल्ली कहां बेहतर हुआ आईआईटी दिल्ली की बेहतर ग्लोबल रैंकिंग में अहम भूमिका निभाने वाले परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में से एम्प्लॉयर रेप्युटेशन (नियोक्ता की प्रतिष्ठा) में 11 स्थानों का उछाल आया है और यह 39वें स्थान पर पहुंच गया है। एम्प्लॉयमेंट आउटकम्स (रोजगार के नतीजे) कैटेगरी में संस्थान ने 60 स्थानों की बढ़त हासिल की है।

IIT मद्रास 170वें, IIT खड़गपुर 205वें और IIT कानपुर 221वें स्थान पर रहे। दिल्ली यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में सुधार हुआ और वह 322वें स्थान पर आ गई, जबकि जामिया मिलिया इस्लामिया ग्लोबल रैंकिंग में 686वें स्थान पर पहुंच गई। कुल 18 भारतीय यूनिवर्सिटीज़ ने अब तक की अपनी सबसे अच्छी रैंकिंग हासिल की, जिनमें जामिया मिलिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, BITS पिलानी, VIT, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और शूलिनी यूनिवर्सिटी शामिल हैं।

वीआईटी और बिट्स पिलानी का धाकड़ प्रदर्शन भारतीय संस्थानों में वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (VIT) ने सबसे तेजी से बढ़त हासिल की है और 94 स्थान ऊपर चढ़कर 597वें स्थान पर पहुंच गया है। बिट्स पिलानी 93 स्थान ऊपर चढ़कर 575वें स्थान पर और शूलिनी यूनिवर्सिटी 51 स्थान ऊपर चढ़कर 452वें स्थान के साथ भारत की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में शामिल हो गई है।

देखें कौन सा संस्थान किस रैंक पर आईआईटी दिल्ली: राष्ट्रीय रैंक - 1 | 2027 रैंक - 118 | 2026 रैंक - 123।

आईआईटी बॉम्बे: राष्ट्रीय रैंक - 2 | 2027 रैंक - 134 | 2026 रैंक - 129।

आईआईटी मद्रास: राष्ट्रीय रैंक - 3 | 2027 रैंक - 170 | 2026 रैंक - 180।

आईआईटी खड़गपुर: राष्ट्रीय रैंक - 4 | 2027 रैंक - 205 | 2026 रैंक - 215।

आईआईटी कानपुर: राष्ट्रीय रैंक - 5 (संयुक्त) | 2027 रैंक - 221 | 2026 रैंक - 222।

आईआईएससी बैंगलोर: राष्ट्रीय रैंक - 5 (संयुक्त) | 2027 रैंक - 221 | 2026 रैंक - 219।

डीयू: राष्ट्रीय रैंक - 7 | 2027 रैंक - 322 | 2026 रैंक - 328।

आईआईटी रुड़की: राष्ट्रीय रैंक - 8 | 2027 रैंक - 335 | 2026 रैंक - 339।

आईआईटी गुवाहाटी: राष्ट्रीय रैंक - 9 | 2027 रैंक - 349 | 2026 रैंक - 334।

शूलिनी विवि: राष्ट्रीय रैंक - 10 | 2027 रैंक - 452 | 2026 रैंक - 503।

अन्ना विवि: राष्ट्रीय रैंक - 11 | 2027 रैंक - 470 | 2026 रैंक - 465।

आईआईटी बीएचयू: राष्ट्रीय रैंक - 12 | 2027 रैंक - 510 | 2026 रैंक - 566।

चंडीगढ़ विवि: राष्ट्रीय रैंक - 13 | 2027 रैंक - 526 | 2026 रैंक - 575।

आईआईटी इंदौर: राष्ट्रीय रैंक - 14 | 2027 रैंक - 546 | 2026 रैंक - 556।

जेएनयू: राष्ट्रीय रैंक - 15 | 2027 रैंक - 555 | 2026 रैंक - 558।

बिट्स पिलानी: राष्ट्रीय रैंक - 16 | 2027 रैंक - 575 | 2026 रैंक - 668।

आईआईटी हैदराबाद: राष्ट्रीय रैंक - 17 | 2027 रैंक - 588 | 2026 रैंक - 664।

किन मानकों पर परखती है क्यूएस रैंकिंग्स एकेडमिक रेप्युटेशन, फैकल्टी-स्टूडेंट रेश्यो, प्रति फैकल्टी साइटेशन, एम्प्लॉयर रेप्युटेशन, इंटरनेशनलइजेशन, सस्टेनेबिलिटी और एम्प्लॉयमेंट आउटकम्स आदि।

आईआईटी के अलावा यूनिवर्सिटी इस साल पंजाब, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और दिल्ली की यूनिवर्सिटीज ने रिकॉर्ड-तोड़ रैंक हासिल की है। मुंबई यूनिवर्सिटी 'एम्प्लॉयमेंट आउटकम्स' कैटेगरी में 70 स्थान ऊपर चढ़कर ग्लोबल स्तर पर 25वें स्थान पर पहुंच गई है, जो इस साल की रैंकिंग्स के सबसे बेहतरीन नतीजों में से एक है। इसके अलावा रैंकिंग में शामिल नॉन-आईआईटी संस्थानों की संख्या 2017 में 7 से बढ़कर आज 43 हो गई है, और अब तक की सबसे अच्छी रैंकिंग पाने वाले 18 विश्वविद्यालयों में से 13 नॉन-आईआईटी हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 के लागू होने के बाद से 29 भारतीय विश्वविद्यालयों ने अपनी अब तक की सबसे अच्छी रैंकिंग हासिल की है, जो कई तरह के संस्थानों और क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन को दिखाता है।

विश्व के टॉप संस्थानों की रैंक लिस्ट 2027 रैंक 1: मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान (एमआईटी), अमेरिका रैंक 2 (संयुक्त): इंपीरियल कॉलेज लंदन, यूनाइटेड किंगडम

रैंक 2 (संयुक्त): स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, अमेरिका

रैंक 4: ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, यूनाइटेड किंगडम

रैंक 5: हार्वर्ड विश्वविद्यालय, अमेरिका

रैंक 6: कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, यूनाइटेड किंगडम

रैंक 7: कैलिफोर्निया प्रौद्योगिकी संस्थान (कैलटेक), अमेरिका

रैंक 8 (संयुक्त): ईटीएच ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड

रैंक 8 (संयुक्त): यूसीएल, यूनाइटेड किंगडम

रैंक 10: नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर (एनयूएस), सिंगापुर

रैंक 11: हांगकांग विश्वविद्यालय, हांगकांग

रैंक 12: नानयांग प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एनटीयू सिंगापुर), सिंगापुर

रैंक 13: पेकिंग विश्वविद्यालय, चीन

रैंक 14: सिंघुआ विश्वविद्यालय, चीन

रैंक 15: पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय, अमेरिका

रैंक 16 (संयुक्त): कॉर्नेल विश्वविद्यालय, अमेरिका

रैंक 16 (संयुक्त): येल विश्वविद्यालय, अमेरिका

रैंक 18: चीनी हांगकांग विश्वविद्यालय (सीयूएचके), हांगकांग

रैंक 19: न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय (यूएनएसडब्ल्यू सिडनी), ऑस्ट्रेलिया