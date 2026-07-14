IIT Delhi AI Course: बिना JEE स्कोर आईआईटी दिल्ली से करें AI सर्टिफिकेट कोर्स, यहां करें अप्लाई
IIT Delhi Admission without JEE: आईआईटी दिल्ली ने 'एप्लाइड क्वांटम कंप्यूटिंग और AI' का नया सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। इसमें बिना जेईई (JEE) स्कोर के सीधा एडमिशन मिलेगा, जिससे छात्र फ्यूचर-रेडी तकनीक सीख सकते हैं।
IIT Delhi Free AI Course: देश के सबसे प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों में शुमार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) दिल्ली से पढ़ाई करने का सपना अब बिना जेईई (JEE) परीक्षा दिए भी सच हो सकता है। आईआईटी दिल्ली ने आज के दौर की दो सबसे बड़ी तकनीकों को मिलाकर एक नया शॉर्ट-टर्म सर्टिफिकेट प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसका नाम 'एप्लाइड क्वांटम कंप्यूटिंग और AI' है। यह कोर्स उन छात्रों, इंजीनियरों और वैज्ञानिकों के लिए एक बेहतरीन मौका है जो भविष्य की एडवांस तकनीकों में महारत हासिल करना चाहते हैं।
क्या है इस अनोखे कोर्स की खासियत?
यह एक एडवांस लेवल का सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, जिसे आईआईटी दिल्ली के कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग (CSE) विभाग के अनुभवी प्रोफेसर्स द्वारा विशेष रूप से तैयार किया गया है। इस 6.5 महीने के ऑनलाइन प्रोग्राम के तहत छात्रों को केवल थ्योरी किताबी ज्ञान ही नहीं पढ़ाई जाएगी, बल्कि उन्हें वास्तविक 'आईबीएम क्वांटम हार्डवेयर' (IBM Quantum Hardware) पर काम करने का प्रैक्टिकल अनुभव भी दिया जाएगा।
कोर्स को चार मजबूत चरणों में बांटा गया है:
फाउंडेशन: इसमें क्वांटम और एआई के लिए जरूरी गणित, क्यूबिट्स और शुरुआती प्रोग्रामिंग सिखाई जाएगी।
क्वांटम एल्गोरिदम: इसमें कोर क्वांटम एल्गोरिदम और सर्च ऑपरेशन्स के बारे में पढ़ाया जाएगा।
क्वांटम-AI हाइब्रिड सिस्टम: यह एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग के मेल से काम करने वाले एडवांस सिस्टम पर आधारित है।
प्रोजेक्ट्स और कैपस्टोन: कोर्स के दौरान छात्रों को 4 मिनी-प्रोजेक्ट्स और 1 फाइनल कैपस्टोन प्रोजेक्ट पर काम करना होगा ताकि वे अपनी कोडिंग को लाइव टेस्ट कर सकें।
कौन कर सकता है आवेदन? (योग्यता)
इस कोर्स में प्रवेश पाने के लिए जेईई (JEE) मेन या एडवांस्ड का स्कोरकार्ड जरूरी नहीं है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास इनमें से कोई एक शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए:
इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री (B.Tech या BE)
कंप्यूटर क्षेत्र में डिग्री (BCA या MCA)
साइंस स्ट्रीम में ग्रेजुएशन (B.Sc किसी भी स्ट्रीम से)
गणित विषय के साथ बीए (BA) या एमए (MA) की डिग्री
महत्वपूर्ण तारीखें
अगर आप भी इस फ्यूचर-फर्स्ट कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर 2026 तय की गई है। इस नए बैच की कक्षाएं 17 अक्टूबर 2026 से शुरू होंगी और यह प्रोग्राम अप्रैल 2027 में समाप्त होगा। यह कोर्स मुख्य रूप से वर्किंग प्रोफेशनल्स को ध्यान में रखकर वीकेंड पर चलाया जाएगा।
इच्छुक उम्मीदवार आईआईटी दिल्ली के ऑफिशियल कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम (CEP) पोर्टल https://cepqip.iitd.ac.in/ पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। टेक इंडस्ट्री में करियर ग्रोथ के लिए यह कोर्स छात्रों को दूसरों से काफी आगे रखेगा।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
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