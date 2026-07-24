Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

IIT Delhi Placement : 1300 से ज्यादा छात्रों को मिली नौकरी, किस स्ट्रीम ने मारी बाजी

By Himanshu Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

आईआईटी दिल्ली में प्लेसमेंट सीजन 2024-25 का शानदार रिकॉर्ड रहा। 1300 से ज्यादा छात्रों को नौकरी मिली, वहीं कोर इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा भर्तियां हुईं

iit delhi placement report 2024 25 highest package top recruiters
आईआईटी दिल्ली

हर साल देश भर के लाखों युवा आईआईटी में दाखिला पाने का सपना देखते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है यहां की बेहतरीन पढ़ाई और डिग्री पूरी होने के बाद मिलने वाला शानदार करियर। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि देश के सबसे नामी इंजीनियरिंग संस्थानों में से एक, आईआईटी दिल्ली में इस साल नौकरियों का क्या माहौल रहा, तो ये ताजा प्लेसमेंट रिपोर्ट आपके लिए ही है। साल 2024-25 के प्लेसमेंट सीजन में आईआईटी दिल्ली के छात्रों ने एक बार फिर अपना परचम लहराया है। इस बार न सिर्फ बंपर नौकरियां मिली हैं, बल्कि युवाओं ने करियर के अलग-अलग रास्तों को भी पूरे भरोसे के साथ चुना है। आइए विस्तार से समझते हैं कि इस बार का प्लेसमेंट सीजन कैसा रहा और किन कंपनियों ने छात्रों के टैलेंट पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया।

इंटर्नशिप के शानदार आंकड़े

आईआईटी दिल्ली की 'एनुअल रिपोर्ट 2024-25' के मुताबिक, इस प्लेसमेंट सीजन में कुल 1,359 छात्रों ने सफलतापूर्वक नौकरी हासिल की है। इन होनहार छात्रों को 378 कंपनियों की तरफ से कुल 1,481 जॉब ऑफर मिले हैं। कैंपस में रिक्रूटमेंट के लिए कुल 622 कंपनियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, जिन्होंने 534 अलग-अलग जॉब प्रोफाइल्स के लिए छात्रों की तलाश की। प्लेसमेंट ड्राइव की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 240 छात्रों को प्री-प्लेसमेंट ऑफर (PPOs) मिले, जबकि 86 छात्रों के पास एक से ज्यादा कंपनियों के जॉब ऑफर थे।

नौकरियों के अलावा इंटर्नशिप के मोर्चे पर भी नतीजे शानदार रहे। कुल 821 छात्रों ने इंटर्नशिप हासिल की, और उन्हें कुल 902 इंटर्नशिप ऑफर्स मिले। इस पूरी प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने का काम संस्थान के 'ऑफिस ऑफ करियर सर्विसेज' (OCS) ने साल भर बखूबी किया।

ये भी पढ़ें:तुरंत डिलीट करो... जंतर-मंतर के समर्थन वाले वीडियो पर IIT मद्रास सख्त

नौकरी के अलावा क्या हैं छात्रों की पसंद?

अगस्त 2024 में ग्रेजुएट होने वाले 2,656 छात्रों के बीच एक खास एग्जिट सर्वे किया गया। इस सर्वे से जो तस्वीर उभर कर सामने आई, वह बेहद दिलचस्प है। इससे साफ हो गया कि आईआईटी के छात्र अब सिर्फ कॉरपोरेट नौकरियों के पीछे नहीं भागते, बल्कि वे अपने लिए अलग रास्ते भी तलाश रहे हैं। सर्वे के आंकड़े कुछ इस तरह हैं -

  • 1411 ग्रेजुएट्स ने नौकरी के ऑफर्स स्वीकार किए।
  • 359 छात्रों ने आगे की उच्च शिक्षा को चुना।
  • 321 युवाओं ने सिविल सर्विसेज (यूपीएससी) और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का रास्ता अपनाया।
  • 224 छात्र सेल्फ-एम्प्लॉयड बने, जबकि 66 ने आंत्रप्रेन्योरशिप (अपना व्यवसाय) का रुख किया।
  • 45 छात्रों ने स्टार्टअप्स से जुड़ना पसंद किया।
  • 47 पीएचडी ग्रेजुएट्स ऐसे थे जिन्होंने पोस्टडॉक्टरल रिसर्च या फैकल्टी पोजीशन का इंतजार करने का फैसला किया।

इनके अलावा, करीब 5 प्रतिशत छात्रों ने बताया कि वे अभी भी अपने लिए सही करियर के विकल्पों की तलाश कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें:CBSE 10वीं में 54 फीसदी अंक, गणित में 41, आज IIT बॉम्बे से कर रहे BTech CSE

कोर इंजीनियरिंग का दबदबा बरकरार

आमतौर पर माना जाता है कि आईटी और सॉफ्टवेयर का दौर है, लेकिन आईआईटी दिल्ली के आंकड़ों ने कोर इंजीनियरिंग की ताकत का अहसास कराया है। अगर सेक्टर के हिसाब से नौकरियों को देखें, तो कोर इंजीनियरिंग सबसे बड़ी रिक्रूटर बनकर उभरी है।

  • कोर इंजीनियरिंग: 472 प्लेसमेंट
  • आईटी: 246 प्लेसमेंट
  • मैनेजमेंट: 165 प्लेसमेंट
  • कंसल्टिंग: 151 प्लेसमेंट
  • अन्य: 156 प्लेसमेंट
  • एनालिटिक्स: 90 प्लेसमेंट
  • फाइनेंस: 79 प्लेसमेंट

ये भी पढ़ें:IIT मद्रास से विक्रम-1 मिशन तक, अब विदेश में पूरा करेंगी अगला ड्रीम
Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।

शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।

विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव

और पढ़ें
Jobs News
करियर सेक्शन में लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, सरकारी जॉब , एग्जाम , एडमिशन , CBSE 12th Result 2026 Live के साथ सभी Board Results 2026 देखें। सबसे पहले अपडेट पाने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।