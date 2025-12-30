IIT दिल्ली के छात्रों पर पैसों की बरसात, Google, Microsoft, Amazon ने खोला तगड़े पैकेजों का पिटारा

संक्षेप: आईआईटी दिल्ली में प्लेसमेंट सीजन 2025-26 के दौरान प्री प्लेसमेंट ऑफर और अंतरराष्ट्रीय नौकरियों में तेज बढ़ोतरी ने छात्रों के करियर को नई ऊंचाई दी है।

iit delhi placement : देश के सबसे प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों में शामिल आईआईटी दिल्ली ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि यहां की अकादमिक मजबूती और इंडस्ट्री की जरूरतों के बीच तालमेल बेजोड़ है। शैक्षणिक सत्र 2025–26 के लिए चल रहे प्लेसमेंट सीजन में छात्रों को रिकॉर्ड संख्या में प्री प्लेसमेंट ऑफर मिले हैं, वहीं अब तक 1,140 से अधिक छात्रों को नौकरी के पक्के प्रस्ताव मिल चुके हैं।

1277 प्री प्लेसमेंट ऑफर, साल दर साल जबरदस्त बढ़त दिसंबर तक के आंकड़ों के मुताबिक, आईआईटी दिल्ली के छात्रों ने कुल 1277 प्री प्लेसमेंट ऑफर हासिल किए हैं। इस वर्ष अब तक 300 से अधिक पीपीओ मिले हैं, जो पिछले साल की तुलना में 33 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्शाता है। यह रुझान इस बात का संकेत है कि कंपनियां छात्रों के प्रदर्शन से संतुष्ट हैं और उन्हें पहले से ही अपने साथ जोड़ने में रुचि दिखा रही हैं।

1,140 से ज्यादा छात्रों को मिला प्लेसमेंट अब तक के प्लेसमेंट आंकड़ों में 1,140 से अधिक छात्रों का चयन हो चुका है। संस्थान के अनुसार, यह संख्या आने वाले महीनों में और बढ़ सकती है, क्योंकि प्लेसमेंट सीजन मई के अंत तक चलेगा और कई नई कंपनियां कैंपस में आने वाली हैं।

35 से अधिक अंतरराष्ट्रीय ऑफर, वैश्विक पहचान मजबूत आईआईटी दिल्ली के छात्रों को इस साल 35 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय ऑफर भी मिले हैं। ये अवसर जापान, नीदरलैंड्स, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों की संस्थाओं से आए हैं।

डबल डिजिट ऑफर देने वाली शीर्ष कंपनियां इस प्लेसमेंट सीजन में कई बड़ी कंपनियों ने डबल डिजिट में ऑफर दिए हैं। इनमें कंसल्टिंग, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और कोर इंजीनियरिंग सेक्टर की नामी कंपनियां शामिल हैं। इन संस्थानों की मजबूत मौजूदगी से यह साफ है कि आईआईटी दिल्ली इंडस्ट्री के लिए भरोसेमंद टैलेंट हब बना हुआ है।

ओसीएस प्रभारी की प्रतिक्रिया ऑफिस ऑफ करियर सर्विसेज के प्रभारी प्रोफेसर नरेश वी दातला ने प्लेसमेंट सीजन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस वर्ष का प्रदर्शन उत्साहजनक और मजबूत रहा है। उनके अनुसार, छात्रों की अकादमिक कठोरता, बदलते हालात के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता और इंडस्ट्री के लिए तत्परता ही इस सफलता की असली वजह है।

मई तक जारी रहेगा प्लेसमेंट सीजन संस्थान ने साफ किया है कि प्लेसमेंट सत्र मई के अंत तक जारी रहेगा। आने वाले दिनों में और भी कंपनियों को आमंत्रित किया जाएगा, जिससे छात्रों के लिए अवसरों का दायरा और बढ़ेगा।