Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़iit delhi placement 2025 26 strong ppo growth international offers students success report
IIT दिल्ली के छात्रों पर पैसों की बरसात, Google, Microsoft, Amazon ने खोला तगड़े पैकेजों का पिटारा

IIT दिल्ली के छात्रों पर पैसों की बरसात, Google, Microsoft, Amazon ने खोला तगड़े पैकेजों का पिटारा

संक्षेप:

आईआईटी दिल्ली में प्लेसमेंट सीजन 2025-26 के दौरान प्री प्लेसमेंट ऑफर और अंतरराष्ट्रीय नौकरियों में तेज बढ़ोतरी ने छात्रों के करियर को नई ऊंचाई दी है।

Dec 30, 2025 03:42 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

iit delhi placement : देश के सबसे प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों में शामिल आईआईटी दिल्ली ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि यहां की अकादमिक मजबूती और इंडस्ट्री की जरूरतों के बीच तालमेल बेजोड़ है। शैक्षणिक सत्र 2025–26 के लिए चल रहे प्लेसमेंट सीजन में छात्रों को रिकॉर्ड संख्या में प्री प्लेसमेंट ऑफर मिले हैं, वहीं अब तक 1,140 से अधिक छात्रों को नौकरी के पक्के प्रस्ताव मिल चुके हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

1277 प्री प्लेसमेंट ऑफर, साल दर साल जबरदस्त बढ़त

दिसंबर तक के आंकड़ों के मुताबिक, आईआईटी दिल्ली के छात्रों ने कुल 1277 प्री प्लेसमेंट ऑफर हासिल किए हैं। इस वर्ष अब तक 300 से अधिक पीपीओ मिले हैं, जो पिछले साल की तुलना में 33 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्शाता है। यह रुझान इस बात का संकेत है कि कंपनियां छात्रों के प्रदर्शन से संतुष्ट हैं और उन्हें पहले से ही अपने साथ जोड़ने में रुचि दिखा रही हैं।

1,140 से ज्यादा छात्रों को मिला प्लेसमेंट

अब तक के प्लेसमेंट आंकड़ों में 1,140 से अधिक छात्रों का चयन हो चुका है। संस्थान के अनुसार, यह संख्या आने वाले महीनों में और बढ़ सकती है, क्योंकि प्लेसमेंट सीजन मई के अंत तक चलेगा और कई नई कंपनियां कैंपस में आने वाली हैं।

35 से अधिक अंतरराष्ट्रीय ऑफर, वैश्विक पहचान मजबूत

आईआईटी दिल्ली के छात्रों को इस साल 35 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय ऑफर भी मिले हैं। ये अवसर जापान, नीदरलैंड्स, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों की संस्थाओं से आए हैं।

डबल डिजिट ऑफर देने वाली शीर्ष कंपनियां

इस प्लेसमेंट सीजन में कई बड़ी कंपनियों ने डबल डिजिट में ऑफर दिए हैं। इनमें कंसल्टिंग, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और कोर इंजीनियरिंग सेक्टर की नामी कंपनियां शामिल हैं। इन संस्थानों की मजबूत मौजूदगी से यह साफ है कि आईआईटी दिल्ली इंडस्ट्री के लिए भरोसेमंद टैलेंट हब बना हुआ है।

ओसीएस प्रभारी की प्रतिक्रिया

ऑफिस ऑफ करियर सर्विसेज के प्रभारी प्रोफेसर नरेश वी दातला ने प्लेसमेंट सीजन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस वर्ष का प्रदर्शन उत्साहजनक और मजबूत रहा है। उनके अनुसार, छात्रों की अकादमिक कठोरता, बदलते हालात के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता और इंडस्ट्री के लिए तत्परता ही इस सफलता की असली वजह है।

मई तक जारी रहेगा प्लेसमेंट सीजन

संस्थान ने साफ किया है कि प्लेसमेंट सत्र मई के अंत तक जारी रहेगा। आने वाले दिनों में और भी कंपनियों को आमंत्रित किया जाएगा, जिससे छात्रों के लिए अवसरों का दायरा और बढ़ेगा।

आईआईटी दिल्ली अबू धाबी कैंपस में भी तेजी से विस्तार

इस बीच आईआईटी दिल्ली के अबू धाबी कैंपस को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया है। वर्तमान में जहां वहां 182 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, वहीं अगले साल यह संख्या बढ़कर करीब 400 होने की संभावना है।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari
हिमांशु तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं। वे करियर, एजुकेशन और जॉब्स से जुड़ी खबरें बनाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं पर इनकी पैनी नजर रहती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक, जामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2016 में इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और लाइव हिन्दुस्तान से पहले जी न्यूज, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज जैसे बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं। करियर, एजुकेशन और जॉब्स के अलावा हिमांशु को राजनीति, देश-विदेश, रिसर्च और मनोरंजन बीट का भी अनुभव है। और पढ़ें
IIT
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।