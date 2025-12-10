Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़IIT Delhi Mess Food Goes Viral; Student Says He'll Clear JEE 'Only for the Food'
IIT Delhi Food: आईआईटी दिल्ली की 'वायरल थाली': क्यों दीवाना हुआ JEE स्टूडेंट?

IIT Delhi Mess Food: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक स्टूडेंट ने आईआईटी दिल्ली में मिलने वाले खाने की गुणवत्ता और वैरायटी को दिखाया है। एक यूजर ने कमेंट किया कि वे अब सिर्फ 'इस खाने के लिए' ही जेईई (JEE) क्रैक करना चाहेंगे।

Dec 10, 2025 05:15 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
IIT Delhi Mess Food: देश के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में से एक आईआईटी दिल्ली (IIT Delhi) इस बार अपनी पढ़ाई या प्लेसमेंट के कारण नहीं, बल्कि अपने मेस (Hostel Mess) के खाने की वजह से चर्चा में है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक स्टूडेंट ने आईआईटी दिल्ली में मिलने वाले खाने की गुणवत्ता और वैरायटी को दिखाया है। इस वीडियो को देखकर नेटिजन्स हैरान रह गए और कई ने कमेंट किया कि वे अब सिर्फ 'इस खाने के लिए' ही जेईई (JEE) क्रैक करना चाहेंगे।

कौन हैं यह यूट्यूबर?

यह वीडियो सोनल खोलवाल (@Sonal.Kholwal) नाम की एक यूट्यूबर ने अपने चैनल पर साझा किया है। सोनल आईआईटी दिल्ली की लाइफस्टाइल और वहां की सुविधाओं के बारे में वीडियो बनाती रहती हैं। अपने एक हालिया वीडियो में, उन्होंने हॉस्टल के मेस में मिलने वाले खाने की पूरी जानकारी दी।

खाने का मेन्यू और वैरायटी

सोनल ने बताया कि आईआईटी दिल्ली में छात्रों को दिन में तीन बार मुख्य मील (खाना) मिलता है: सुबह का नाश्ता (ब्रेकफास्ट), दोपहर का भोजन और रात का खाना। शाम के नाश्ते के लिए अलग से भुगतान करना होता है।

वायरल हुई थाली में क्या था?

नाश्ता (ब्रेकफास्ट): जिस दिन का वीडियो वायरल हुआ, उस दिन सुबह के नाश्ते में मेदु वड़ा, सेवइयां और बनाना शेक मिला था।

दोपहर का भोजन: दिन के खाने में पूरी, काले चने की सब्जी, रायता और सबसे जरूरी सलाद शामिल था। सोनल ने खास तौर पर जिक्र किया कि आईआईटी दिल्ली के खाने में सैलेड हमेशा मिलता है।

रात का खाना: रात के खाने में दाल मखनी, चपाती (रोटी), मिर्ची, चाट पापड़ी और मीठे में जलेबी दी गई थी।

यूजर्स का रिएक्शन

वीडियो में दिखाया गया स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना देखकर सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर रिएक्शन दिया है। लाखों व्यूज और हजारों लाइक्स के साथ यह वीडियो वायरल हो गया।

एक यूजर ने कमेंट किया, "मैं सिर्फ इस खाने के लिए IIT क्रैक करूंगा।"

कई यूजर्स ने खाने की गुणवत्ता को 'एमेजिंग' बताया और कहा कि यह किसी आम हॉस्टल के खाने से बहुत बेहतर दिख रहा है। सोनल ने यह भी बताया कि आईआईटी दिल्ली के मेस का मेन्यू हर दिन बदलता रहता है, जिससे छात्रों को रोज-रोज एक ही तरह का खाना नहीं खाना पड़ता है और उन्हें अच्छी वैरायटी मिलती है। इस वायरल वीडियो ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भारत के टॉप संस्थान केवल शिक्षा ही नहीं, बल्कि बेहतरीन लाइफस्टाइल और सुविधाएं भी प्रदान करते हैं।

प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
