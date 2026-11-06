नौकरी के साथ AI और साइबर सिक्योरिटी की पढ़ाई का मौका, IIT दिल्ली ने शुरू किया 6 महीने का कोर्स, जानें कितनी होगी फीस

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली ने कामकाजी पेशेवरों के लिए साइबर सिक्योरिटी और एआई सिक्योरिटी में छह महीने का सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू किया है। यह कोर्स संस्थान के कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम (CEP) के तहत संचालित किया जाएगा

अगर आप नौकरी के साथ-साथ साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो यह खबर आपके बेहद अहम है। दरअसल, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली ने कामकाजी पेशेवरों के लिए साइबर सिक्योरिटी और एआई सिक्योरिटी में छह महीने का सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू किया है। यह कोर्स संस्थान के कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम (CEP) के तहत संचालित किया जाएगा। AI के बढ़ते इस्तेमाल के साथ कंपनियों और संस्थानों के सामने आ रही सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए यह कोर्स तैयार किया गया है। चलिए जानते हैं कि इन कोर्स के लिए कितनी फीस देनी होगी और इस कोर्स में क्या सिखाया जाएगा।

कोर्स में क्या सिखाया जाएगा? इस सर्टिफिकेट प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य AI सिस्टम पर होने वाले साइबर अटैक को समझना और उनसे बचाव के तरीके सिखाना है। इस कोर्स में एडवर्सरियल मशीन लर्निंग, लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM) प्रॉम्प्ट इंजेक्शन, एजेंटिक AI के दुरुपयोग और मॉडल सप्लाई चेन अटैक जैसे विषय शामिल हैं। कोर्स में एजेंटिक AI से जुड़े पांच प्रमुख साइबर हमलों पर विशेष रूप से फोकस किया जाएगा। इनमें मल्टीमॉडल जेलब्रेक, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल (MCP) प्रॉम्प्ट इंजेक्शन, मेमोरी पॉइजनिंग, टूल-कॉलिंग एक्सप्लॉइटेशन और मॉडल हब सप्लाई चेन अटैक शामिल हैं।

कोर्स की डिजाइन बता दें कि इस कोर्स में कुल 78 घंटे की लाइव ऑनलाइन पढ़ाई होगी, जिसे पांच मॉड्यूल में बांटा गया है। इसके बाद इसमें भाग लेने वाले लोगों को एक कैपस्टोन प्रोजेक्ट पूरा करना होगा। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के दौरान PyRIT, Garak, Sigstore, OPA और Falco जैसे टूल्स और फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करना सिखाया जाएगा।

किस दिन चलेंगी कक्षाएं बता दें कि कक्षाएं हर शनिवार को ऑनलाइन आयोजित होंगी। इन्हें IIT दिल्ली के फैकल्टी सदस्य और इंडस्ट्री विशेषज्ञ पढ़ाएंगे। कैपस्टोन प्रोजेक्ट के तहत प्रतिभागियों को AI सिक्योरिटी से जुड़ा एक प्रोडक्शन-ग्रेड समाधान तैयार करके लागू करना होगा। इसका मूल्यांकन IIT दिल्ली के फैकल्टी सदस्य करेंगे।

कौन कर सकता है आवेदन? यह प्रोग्राम साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स, AI और मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट, DevOps और प्लेटफॉर्म इंजीनियर्स के साथ-साथ गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लायंस (GRC) से जुड़े पेशेवरों के लिए तैयार किया गया है। आवेदन के लिए उम्मीदवार के पास इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गणित, सांख्यिकी या संबंधित विषय में बैचलर या मास्टर डिग्री होनी चाहिए। डिग्री में कम से कम 50 प्रतिशत अंक जरूरी हैं। इसके अलावा उम्मीदवार को कम से कम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए।

कितनी है प्रोग्राम की फीस? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस छह महीने के सर्टिफिकेट कोर्स की कुल फीस करीब 140000 रुपये है। इस पर 18 प्रतिशत GST अलग से देना होगा। इस तरह GST सहित कुल फीस 165200 रुपये होगी।

फीस की रसीद IIT दिल्ली के CEP की ओर से जारी की जाएगी, जिसे CEP पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकेगा। हालांकि, आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक माध्यम से फीस और किस्तों से जुड़ी नवीनतम जानकारी जरूर जांच लेनी चाहिए।