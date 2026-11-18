1 करोड़ का कर्ज चुकाने के बाद IITian ने छोड़ी Google की नौकरी, अब चला रहे खुद का AI स्टार्टअप
कॉलेज के दूसरे साल में परिवार पर 1 करोड़ के कर्ज का पता चलने पर IIT दिल्ली के यश गर्ग ने हार नहीं मानी। Google की नौकरी और iOS गेम्स बिजनेस से 2 करोड़ कमाकर उन्होंने सारा कर्ज चुकाया और अपना AI स्टार्टअप शुरू किया।
अगर किसी कॉलेज स्टूडेंट को अचानक यह पता चले कि उसके परिवार के सिर पर 1 करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज है और वसूली एजेंट घर के चक्कर काट रहे हैं, तो किसी के भी होश उड़ सकते हैं। लेकिन IIT दिल्ली से पढ़ाई करने वाले यश गर्ग ने इस मुश्किल घड़ी में घबराने के बजाय जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया। अमेरिका में रह रहे यश ने हाल ही में लिंक्डइन पर अपनी संघर्ष भरी कहानी शेयर की है, जो हर छात्र को सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में सही रणनीति और कड़ी मेहनत से कैसे असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है।
बिल्डर की धोखाधड़ी से परिवार पर चढ़ा 1 करोड़ का कर्ज
यश के माता-पिता ने फ्लैट्स में निवेश किया था, लेकिन बिल्डर ने कभी फ्लैट नहीं दिए और होम लोन की ईएमआई चलती रही। किस्तें चुकाने के लिए माता-पिता ने दोस्तों, रिश्तेदारों और क्रेडिट कार्ड से उधार ले लिया। कॉलेज के दूसरे साल में जब रिकवरी एजेंट घर आने लगे, तब यश ने माता-पिता के साथ बैठकर सारा हिसाब लिखा। जब कागज पर सभी बैंकों और उधारों की लिस्ट बनी, तो पूरा कर्ज 1 करोड़ रुपये से ज्यादा निकला। उसी दिन यश ने अपना स्टार्टअप शुरू करने का सपना फिलहाल टालकर पहले परिवार को कर्ज मुक्त करने की ठान ली।
प्लेसमेंट में निराशा, फिर Google तक का सफर
9.7 CGPA और अपने डिपार्टमेंट में दूसरी रैंक होने के बावजूद कैंपस प्लेसमेंट के पहले दिन यश को टावर रिसर्च के फाइनल राउंड में रिजेक्शन झेलना पड़ा। अगले दिन उन्होंने Cohesity में 18 लाख रुपये के सालाना पैकेज पर नौकरी स्वीकार कर ली। जुलाई 2019 में बेंगलुरु आकर वे पीजी में रहे और अपने महीने का खर्च 20,000 रुपये से कम रखा। बाद में उन्होंने ट्रैवल टेक स्टार्टअप Spotnana में फाउंडिंग इंजीनियर के तौर पर काम किया, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि उनकी पूरी सैलरी सिर्फ क्रेडिट कार्ड के ब्याज में जा रही है। एक सीनियर की सलाह पर यश ने चार महीने कड़ी तैयारी की और उबर और कॉइनबेस से रिजेक्शन के बाद आखिरकार गूगल सर्च टीम में नौकरी हासिल कर ली।
पिता के साथ मिलकर iOS गेम्स से कमाए 2 करोड़ रुपये
गूगल जॉइन करने के समय भी परिवार पर करीब 80 लाख रुपये का कर्ज बाकी था। केवल सैलरी से इसे चुकाने में कई साल लगते, इसलिए गूगल की अनुमति से यश ने अपने पिता के साथ मोबाइल ऐप्स का बिजनेस शुरू किया और रातों व वीकेंड पर काम किया। एंड्रॉयड ऐप्स से कमाई न होने पर उन्होंने 2.1 लाख रुपये का MacBook Pro खरीदा और सिर्फ 6 दिनों में अपने सबसे पॉपुलर गेम का iOS वर्जन लॉन्च किया।
पहले महीने 6 लाख और चौथे महीने 24 लाख रुपये की कमाई हुई। डेढ़ साल में उनके गेम्स को अमेरिका समेत दुनियाभर में 2 लाख से ज्यादा डाउनलोड मिले और 2 करोड़ रुपये से अधिक का रेवेन्यू जनरेट हुआ। गूगल की नौकरी और इस बिजनेस के लिए यश हफ्ते में करीब 100 घंटे काम करते थे। आखिरकार जून 2023 में उन्होंने परिवार का पूरा कर्ज चुका दिया।
25वें जन्मदिन से ठीक पहले छोड़ी नौकरी और खड़ा किया AI स्टार्टअप
कर्ज मुक्त होने के बाद यश ने अपने 25वें जन्मदिन से एक दिन पहले गूगल से इस्तीफा दे दिया। शुरुआती 12 नए गेम्स और शॉपिफाई ऐप्स के फेल होने के बाद उन्होंने B2B SaaS मॉडल अपनाया और Super Workday लॉन्च किया। अप्रैल 2024 में पहला पेइंग कस्टमर मिलने के बाद उनका यह बिजनेस 300 से ज्यादा लोगों और लगभग 1 लाख डॉलर के सालाना रेवेन्यू तक पहुंच गया, जिससे उन्होंने अपनी बहन की शादी भी धूमधाम से की।
इसके बाद यश ने अपने असली सपने यानी AI एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट स्टार्टअप पर काम शुरू किया। जनवरी 2025 में सिलिकॉन वैली की वेंचर कैपिटल फर्म साउथ पार्क कॉमन्स ने 5.7 मिलियन डॉलर के वैल्यूएशन पर उनके स्टार्टअप में 4 लाख डॉलर का निवेश किया। यश की यह कहानी साबित करती है कि धैर्य और लगन से हर तूफान को पार किया जा सकता है।
डिस्क्लेमर: इस कहानी में किए गए सभी दावे और विचार संबंधित व्यक्ति के निजी अनुभव हैं। 'लाइव हिंदुस्तान' वेबसाइट सोशल मीडिया पोस्ट पर किए गए इन दावों की पुष्टि नहीं करती है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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रुचियां
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